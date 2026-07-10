Video loạt máy bay chiến đấu Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Giữa lúc xung đột Mỹ - Iran tiếp tục nóng lên với các đợt tấn công qua lại, hàng loạt tiêm kích F/A-18 và F-35 đã liên tục cất cánh, hạ cánh trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở Biển Ả Rập để thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dọc eo biển Hormuz.

Theo ghi nhận của CNN hôm 9/7, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đang duy trì nhịp độ hoạt động cường độ cao tại Biển Ả Rập, khi các máy bay chiến đấu liên tục thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh Washington cân nhắc các bước đi tiếp theo đối với Iran.

Phóng viên điều tra kiêm người dẫn chương trình của CNN Pamela Brown đã có mặt trên tàu sân bay và chứng kiến các tiêm kích F/A-18 cùng F-35 liên tục cất cánh và hạ cánh để thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dọc theo eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ của thế giới.

Theo phóng viên Brown, mặc dù các hoạt động bay trên tàu sân bay được lên kế hoạch và diễn ra thường xuyên, bầu không khí trên USS Abraham Lincoln hiện đã thay đổi rõ rệt khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau nhiều ngày hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công đáp trả.

"Điều tôi có thể nói là mức độ nguy hiểm đã tăng lên", phóng viên Brown nhận định, đồng thời cho biết những thông tin về các vụ nổ tại khu vực ven biển Iran cùng các cuộc không kích qua lại trong hai ngày gần đây đã khiến tình hình khu vực trở nên đặc biệt căng thẳng.

Phóng viên điều tra kiêm người dẫn chương trình của CNN cũng đánh giá những diễn biến mới đã làm thay đổi đáng kể cục diện của cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran.

USS Abraham Lincoln hiện được hộ tống bởi tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr., chiến hạm được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk cùng các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa và tác chiến chống ngầm. Theo CNN , nhiệm vụ của tàu khu trục là bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay trong quá trình triển khai tại khu vực Biển Ả Rập.