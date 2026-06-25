Video: Khung cảnh kinh hoàng khi động đất kép làm rung chuyển Venezuela, tòa nhà đổ sập, bụi bay ngập trời, người dân hoảng loạn chạy thoát thân

Bụi bay mù mịt trên một phần bầu trời Caracas. Đã có khoảng 20 dư chấn sau đó.

Hai trận động đất mạnh đã xảy ra ở Venezuela chỉ cách nhau chưa đầy một phút vào tối thứ Tư (24/6), làm sập nhiều tòa nhà ở thủ đô Caracas.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn của trận động đất đầu tiên nằm gần thị trấn San Felipe, cách thủ đô khoảng 100 dặm về phía tây, và trận động đất thứ hai, lớn hơn với cường độ 7,5 độ richter, xảy ra chỉ 39 giây sau đó gần thị trấn Yumare lân cận.

"Thương vong cao và thiệt hại trên diện rộng là điều khó tránh khỏi và thảm họa này có khả năng lan rộng," Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) viết trên trang web của mình.

Video khi động đất xảy ra

Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và thông báo trên truyền hình nhà nước rằng sân bay Caracas đã đóng cửa do bị hư hại nặng.

Ông Rodriguez bày tỏ lời chia buồn với những người dân Venezuela đã mất người thân và lưu ý rằng đã có 20 dư chấn được ghi nhận.

Giới chức chưa công bố con số thương vong có thể có.

Tại Mỹ, Lucy Jones, một nhà địa chấn học kiêm giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ California, cho biết dự đoán của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho thấy đây sẽ là một trận động đất nghiêm trọng.

“Đây là một trong những trận động đất thực sự lớn, rất khó khăn và gây thiệt hại rất lớn, bởi vì nó kết hợp một trận động đất quy mô lớn với khu vực sinh sống của rất nhiều người,” Jones nói trong một cuộc họp báo qua video.

Tại Caracas, người dân sơ tán khỏi các tòa nhà rung lắc và ở lại bên ngoài, nhiều người tỏ ra kinh hãi khi chứng kiến toàn bộ các bức tường đổ sập, khiến đồ đạc lộ ra từ đường phố. Cột bụi cũng có thể được nhìn thấy ở hai khu phố của thủ đô, nơi các nhà hàng và các cửa hàng kinh doanh khác thường rất đông đúc.

“Cảnh tượng giống như trong phim kinh dị,” một người phụ nữ trong thành phố nói với hãng tin Reuters sau khi bà tìm cách mở cửa và rời khỏi tòa nhà của mình. “Chúng tôi phải trèo qua đống đổ nát và mọi thứ.”

Một video được đăng tải trực tuyến và được NBC News xác nhận cho thấy bụi bay mù mịt trên một phần bầu trời Caracas.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết trận động đất có thể cảm nhận được ở nhiều bang. Ông nói rằng khu phố Altamira ở Caracas đang trong tình trạng "đáng báo động" với nhiều nhà cửa và công trình bị sập, cho thấy nhiều người bị thương trong trận động đất và kêu gọi các tài xế nhường đường cho xe cứu thương và các phương tiện khẩn cấp khác.

“Chúng tôi hiểu rằng một số người có thể đang tuyệt vọng, nhưng chúng tôi đang hành động theo đúng quy trình để kích hoạt các nỗ lực cứu trợ và cứu nạn nhằm giúp đỡ những người cần nhất”, ông Cabello nói trên truyền hình nhà nước. “Hãy hết sức cẩn thận với trẻ em và người già; hãy gọi điện cho nhau và kiểm tra xem có ai bị thương không.”

Ông cũng kêu gọi mọi người nên ở ngoài trời vì dư chấn có thể gây thêm thiệt hại cho một số công trình.

“Tòa nhà rung lắc dữ dội từ bên này sang bên kia. Thật không thể tin được. Lực rung lắc cực mạnh,” Roberto Damas, một cư dân Caracas, cho biết. “Chúng tôi đang đi bộ và bị hất tung khắp nơi. Mọi thứ trong căn hộ đều rơi xuống. May mà chúng tôi đã kịp thoát ra ngoài.”

Venezuela vốn đã phải đối mặt với những thách thức kinh tế và nghèo đói, và cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết tính đến tháng 5, gần 8 triệu trong số 28 triệu người dân nước này cần được hỗ trợ.

Nguồn: NBC News