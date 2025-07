VIDEO - Bão WIPHA gây nhiều thiệt hại cho Trung Quốc

Theo Đài Khí tượng tỉnh Quảng Đông, lần đổ bộ đầu tiên diễn ra khoảng 17h50 ngày 20/7 vào thị trấn Hải Yến, thành phố Giang Môn, với sức gió cực đại gần tâm bão đạt 33 m/s (tương đương 118,8 km/h).

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, bão tiếp tục đổ bộ lần hai vào khu vực gần đảo Hải Lăng thuộc thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông với gió giật đạt 25 m/s (tương đương 90 km/h).

Sau đó, bão Wipha được dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây - tây nam với vận tốc khoảng 20 km/h và tiếp tục suy yếu.

Mưa lớn và gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão Wipha đã khiến giao thông tại nhiều thành phố trọng điểm trong vùng châu thổ sông Châu Giang như Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải tê liệt. Các sân bay tại Thâm Quyến, Chu Hải và Hong Kong đồng loạt hủy hoặc hoãn hàng trăm chuyến bay.

Các tuyến đường sắt cao tốc và liên tỉnh nối Quảng Châu với Thâm Quyến, Chu Hải cũng buộc phải ngừng hoạt động. Cầu vượt biển Hoàng Mao Hải tại Giang Môn bị phong tỏa, trong khi tuyến vận tải biển qua eo biển Quỳnh Châu nối Quảng Đông với Hải Nam có thể tiếp tục gián đoạn đến ít nhất ngày 22/7.

Dự báo trong ngày 21/7, tỉnh Hải Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngập úng nghiêm trọng tại thủ phủ Hải Khẩu, trong khi tỉnh Quảng Đông tiếp tục hứng chịu mưa giông, gió mạnh và sóng lớn.

Trên toàn tỉnh Quảng Đông, ít nhất 52 khu du lịch ven biển đã tạm dừng đón khách, nhiều địa phương ra lệnh ngưng mọi hoạt động sản xuất, xây dựng, kinh doanh và cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Kích hoạt phản ứng khẩn cấp quốc gia đối phó bão Wipha

Ngày 20/7, Ủy ban Quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp quốc gia nhằm đối phó với ảnh hưởng nghiêm trọng do bão Wipha gây ra tại tỉnh Quảng Đông.

Một tổ công tác đã được cử đến khu vực bị thiên tai để khảo sát trực tiếp tình hình, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc bảo đảm cuộc sống cơ bản cho người dân vùng bị ảnh hưởng, cũng như thực hiện công tác cứu trợ thiên tai.

Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam về mưa to đến rất to tại nhiều khu vực như trung – đông và tây nam tỉnh Quảng Đông, Hong Kong, Macao, đảo Hải Nam, phía nam và phía tây tỉnh Quảng Tây... Trong đó, một số khu vực như bán đảo Lôi Châu của tỉnh Quảng Đông, trung – tây và phía bắc đảo Hải Nam, vùng ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Tây, đông nam tỉnh Liêu Ninh, phía bắc tỉnh Sơn Đông sẽ xuất hiện mưa rất to. Cục bộ tại tây bắc đảo Hải Nam có thể xảy ra mưa đặc biệt lớn với lượng mưa từ 250-320 mm. Một số nơi còn xảy ra dông, gió giật mạnh và các hình thái thời tiết đối lưu nguy hiểm khác.