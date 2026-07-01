Tờ 2 USD là một trong những đồng tiền đặc biệt nhất của Mỹ, được xem như biểu tượng của tài lộc, may mắn và thành công.

Đồng 2 USD được in lần đầu vào năm 1862, in hình cựu Bộ trưởng Tài chính Alexander Hamilton, đến năm 1869 được thay thế bằng hình Tổng thống thứ ba của Mỹ là ông Thomas Jefferson.

Tờ 2 USD hiện nay được phát hành từ năm 1976, mặt trước là chân dung Tổng thống Thomas Jefferson. Mặt sau tờ tiền in tranh “Tuyên ngôn Độc lập” của John Trumbull.

Vì sao tờ 2 USD mang ý nghĩa may mắn?

Có mệnh giá thấp và ít xuất hiện trong lưu thông hàng ngày nhưng tờ 2 USD vẫn được nhiều người mong muốn sở hữu, cất giữ trong ví tiền vì mang đến những điều may mắn.

Đồng 2 USD mang ý nghĩa may mắn. (Ảnh: Carousell Singapore)

Con số may mắn

Theo quan niệm của người phương Đông, số 6 mang ý nghĩa tài lộc, số 8 là số phát tài, và số 2 là số mang lại nhiều may mắn. Số 2 biểu hiện cho cặp đôi, có người phù hộ bên cạnh nên mang đến may mắn.

Theo nhiều người, đồng 2 USD in năm 1976 là một trong những tờ tiền may mắn nhất bởi gắn với câu chuyện khá kỳ lạ. Vào năm 1976 tại Mỹ xảy ra một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng, mọi người trong chuyến bay đều thiệt mạng, chỉ có một người đàn ông duy nhất sống sót. Người ta tìm thấy trên người ông còn duy nhất một đồng 2 USD. Vì vậy, họ cho rằng đồng 2 USD đã mang lại may mắn cho ông khi đối diện với tử thần.

Thuận buồm xuôi gió

Không giống với các đồng USD khác, mặt sau của tờ 2 USD có hình 42 vị tổng thống các đời của Mỹ biểu hiện sự tụ họp đông đủ của những con người thế lực.

Vì thế người ta tin khi sở hữu được đồng 2 USD sẽ “thuận buồm xuôi gió”, mọi việc đều thành công.

Số lượng hạn chế

Tờ 2 USD được săn lùng ở cả phương Tây và phương Đông do số lượng xuất hiện trên thị trường rất ít. Đồng 2 USD được phát hành hạn chế, chỉ chiếm 1% so với các đồng tiền mệnh giá khác.

Với quan niệm mang lại may mắn, đồng 2 USD được nhiều người săn lùng và sưu tập nhất trong thế giới các đồng tiền.