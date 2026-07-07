Việt Nam đang đàm phán với một đối tác châu Á, chuẩn bị cho “công trình thế kỷ”, có 3 yếu tố quan trọng

Quốc gia này từng nhiều lần ngỏ lời muốn tham gia xây dựng công trình quan trọng này của Việt Nam.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ sử dụng công nghệ hiện đại nhất do Nga phát triển. Ảnh: Sputnik

Dự án này là nhà máy điện hạt nhân thứ hai của Việt Nam, được đặt tại khu vực xã Vĩnh Hải (thuộc tỉnh Khánh Hòa) và do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 2/7 vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kang Kamchan để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long tiếp Thứ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kang Kamchan. Ảnh: Báo Công Thương

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam hiện chưa chính thức lựa chọn đối tác triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Nhưng những kết quả đàm phán tích cực giữa Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) và Petrovietnam là cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Thứ trưởng nhấn mạnh mục tiêu phải hoàn tất việc lựa chọn đối tác chính thức trong quý 3 năm 2026 nhằm bảo đảm lộ trình đưa nhà máy vào vận hành vào năm 2035.

Đặc biệt, liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nêu rõ 3 tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn đối tác triển khai dự án. Cụ thể:

Thứ nhất, đối tác phải sở hữu công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời có cam kết nội địa hóa và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam với tỷ lệ đạt từ 30% đến 60%.

Thứ hai, về tài chính, Việt Nam yêu cầu các gói tín dụng ưu đãi đặc biệt với lãi suất thấp dưới 3% và thời gian ân hạn dài phù hợp với vòng đời dự án.

Thứ ba, cam kết đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho kỹ sư Việt Nam thực tập và vận hành trực tiếp tại các nhà máy đang hoạt động.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 189/2025/QH15 ngày 19/02/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã cho phép các bên đàm phán ký kết Hiệp định liên Chính phủ (IGA) song song với quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (ngay cả khi chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư). Theo đó, cơ chế đặc thù này cho phép triển khai song song nhiều công đoạn để rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Hàn Quốc tự tin về năng lực công nghệ và đào tạo nhân lực

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Công Thương

Về các yêu cầu trên, Thứ trưởng Kang Kamchan cho biết, Hàn Quốc hoàn toàn tự tin về năng lực công nghệ và đào tạo nhân lực. Ngoài ra, về tài chính, Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ vay tín dụng Chính phủ lên đến 85% tổng vốn đầu tư.

Đồng thời, Thứ trưởng Kang Kamchan đề xuất mô hình hợp tác ba bên, bao gồm Việt Nam - Hàn Quốc – UAE, nhằm tận dụng thế mạnh tài chính, dầu mỏ của UAE cùng công nghệ hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc đã được chứng minh qua dự án Barakah thành công tại UAE.

Nhà máy năng lượng hạt nhân Rostov của Nga. Ảnh: TASS

Trước đó, Việt Nam đã chọn Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) để phát triển nhà máy điện hạt nhân đầu tiên là nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Đến tháng 3/2026, Việt Nam và Nga đã ký một hiệp định liên chính phủ cho nhà máy điện hạt nhân này, đồng thời dự kiến sẽ được đưa vào cơ cấu năng lượng vào năm 2035.

Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Đây chính là công nghệ lò phản ứng hạt nhân thương mại hiện đại và mạnh nhất của Nga hiện nay.

Ngay sau sự kiện ký hiệp định trên, truyền thông Nga đã có bài viết về sự kiện này với công trình thế kỷ. Cụ thể, hãng tin Sputnik có bài viết với tiêu đề: "Nga - Việt mở ra chương mới trong lịch sử năng lượng hạt nhân với công trình thế kỷ".