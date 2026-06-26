Lỗ khuyết trên thớt là thiết kế có chủ đích của nhà sản xuất.

Thớt là vật dụng không thể thiếu trong mỗi căn bếp. Dù được sử dụng hằng ngày để cắt, thái và sơ chế thực phẩm, ít ai để ý rằng hầu hết các loại thớt đều có một lỗ tròn hoặc phần khuyết ở một góc. Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ đây chỉ là chi tiết trang trí hoặc giúp tiết kiệm vật liệu. Thực tế, chiếc lỗ nhỏ ấy được thiết kế với nhiều mục đích khác nhau, từ tăng tính tiện dụng đến đảm bảo vệ sinh trong quá trình sử dụng.

Treo thớt để bảo quản tốt hơn

Công dụng phổ biến nhất của lỗ khuyết là giúp người dùng treo thớt lên móc sau khi sử dụng. Khi được treo theo phương thẳng đứng, không khí có thể lưu thông đều ở cả hai mặt, giúp thớt khô nhanh hơn so với việc đặt nằm trên mặt bàn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thớt gỗ, bởi môi trường ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Việc treo thớt còn giúp tiết kiệm diện tích, giữ cho căn bếp luôn gọn gàng và hạn chế tiếp xúc với các bề mặt có thể chứa vi khuẩn.

Giúp cầm nắm và di chuyển dễ dàng

Không chỉ dùng để treo, lỗ khuyết còn là điểm cầm rất tiện lợi. Người dùng có thể luồn một hoặc hai ngón tay qua lỗ để nhấc thớt lên mà không cần ôm cả tấm thớt, nhất là với những chiếc thớt dày hoặc có kích thước lớn. Thiết kế này cũng giúp việc lấy thớt từ ngăn tủ hoặc di chuyển giữa các khu vực trong bếp trở nên nhanh chóng và chắc chắn hơn, đặc biệt khi tay đang ướt hoặc dính dầu mỡ.

Hỗ trợ chuyển thực phẩm sau khi cắt

Sau khi thái rau củ, thịt hay cá, nhiều người sẽ nghiêng thớt để đổ thực phẩm vào nồi hoặc chảo. Trên một số mẫu thớt, phần lỗ khuyết được thiết kế như một điểm dẫn hướng, giúp nguyên liệu trượt theo mép thớt và hạn chế rơi vãi ra ngoài. Dù đây không phải chức năng chính, nhưng nó vẫn là một tiện ích nhỏ giúp quá trình nấu ăn trở nên gọn gàng và thuận tiện hơn.

Góp phần giữ thớt sạch và bền hơn

Thớt là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nên vấn đề vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Khi được treo lên sau mỗi lần rửa, nước không bị đọng lại lâu trên bề mặt, từ đó giảm nguy cơ phát sinh vi khuẩn, mùi hôi hay nấm mốc. Đối với thớt gỗ, việc để khô tự nhiên còn giúp hạn chế cong vênh và nứt nẻ, góp phần kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Không phải mọi chiếc thớt đều có lỗ

Dù rất phổ biến, không phải loại thớt nào cũng được thiết kế với lỗ khuyết. Một số thớt chuyên dụng trong nhà hàng hoặc thớt dành cho mục đích đặc biệt có thể sử dụng kiểu dáng khác để đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, với các loại thớt dùng trong gia đình, lỗ treo gần như đã trở thành một tiêu chuẩn thiết kế nhờ sự tiện lợi, tính vệ sinh và khả năng tối ưu không gian bếp.