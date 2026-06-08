Vụ 4 con rắn trú trong máy điều hòa của một gia đình ở Quảng Ngãi khiến nhiều người lo lắng đặt câu hỏi vì sao rắn làm tổ trong điều hòa và làm sao để phòng tránh.

Ngày 4/6, anh Ngô Quyền (32 tuổi, thợ điện lạnh trú tại Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi) đến kiểm tra chiếc máy điều hòa lắp treo cao trong phòng ngủ, gần cửa sổ của một khách hàng tại xã Mộ Đức. Khi máy vận hành, nhận ra tiếng động bất thường bên trong dàn lạnh, anh tháo vỏ ngoài ra xem và giật mình thấy đuôi một con rắn thò ra ngoài.

Hóa ra bên trong thiết bị không chỉ có một mà tới 4 con rắn cườm (loài rắn không độc, leo tường rất giỏi và thường bò vào nhà dân để săn tìm thằn lằn) đang trú ngụ, mỗi con dài khoảng 60–70cm, quấn chặt vào các linh kiện khiến việc dùng kìm kéo chúng ra gặp nhiều khó khăn. Người thợ cho biết nhiều đồng nghiệp của anh cũng từng gặp rắn trốn trong điều hòa.

Những con rắn chui vào máy điều hòa nhà dân tại Quảng Ngãi. (Ảnh: Ngô Quyền)

Ngày 5/6, đoạn video ghi lại cảnh 4 con rắn làm tổ trong máy điều hòa được anh Quyền chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xem rùng mình, vừa sợ vừa lo lắng. Một độc giả hoang mang: "Trước nay, tôi cứ tưởng rắn chỉ bò dưới đất, làm tổ ở các bãi cỏ nhưng không ngờ chui vào tận điều hòa treo cao thế này. May mắn, đây là loài rắn không có độc, chứ chẳng may gặp phải loài có độc thì thật sự nguy hiểm".

Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao hiện tượng rắn làm tổ trong điều hòa hay xảy ra, điều hòa treo cao như vậy sao chúng vẫn "ưu tiên" vào đó làm tổ, và làm thế nào để ngăn rắn chui vào điều hòa nói riêng và vào nhà nói chung?

Trả lời phóng viên Báo điện tử VTC News, anh Nguyễn Anh Duy, chuyên gia có 14 năm kinh nghiệm quan sát, nghiên cứu nuôi bò sát; trưởng ban tổ chức nhiều chương trình bảo tồn bò sát và lớp học tìm hiểu về bò sát cho trẻ nhỏ, cho biết vào mùa hè, tình trạng rắn xâm nhập không gian sống của con người, đặc biệt là chui vào bên trong máy điều hòa, trở thành mối lo ngại lớn của nhiều gia đình.

Nguyên nhân hàng đầu khiến rắn vào nhà là để tìm kiếm thức ăn. Trong nhà thường có các loài như chuột, thạch sùng hay tắc kè – vốn là con mồi ưa thích của rắn và chúng thường xuyên chọn điều hòa làm nơi trú ngụ.

Anh Nguyễn Anh Duy (phải) tổ chức nhiều chương trình tìm hiểu về bò sát, nhằm nâng cao nhận thức vào bảo tồn hệ sinh thái.

Rắn hay làm tổ trong điều hòa cũng vì thiết bị này cung cấp môi trường lý tưởng về cả nhiệt độ lẫn độ ẩm. "Dù rắn là loài biến nhiệt thích ấm nhưng nếu ngoài trời quá nóng, chúng cũng không chịu nổi. Khi chúng ta bật điều hòa, dù hơi mát phả ra ngoài nhưng máy móc bên trong khi hoạt động vẫn tỏa nhiệt ấm vừa phải, không bị quá lạnh hay quá nóng" , vị chuyên gia giải thích.

Môi trường bên trong máy với nhiệt độ duy trì khoảng 30°C và có hơi ẩm từ máy móc là điều kiện cực kỳ phù hợp để rắn làm tổ. Ngoài điều hòa, rắn còn thường tìm đến những nơi tối tăm, ẩm ướt như gầm giường, gầm tủ, nóc tủ hoặc các hốc kẹt trong nhà

Để phòng tránh rắn hiệu quả, anh Nguyễn Anh Duy nhấn mạnh cách duy nhất là giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, phát quang bụi rậm xung quanh và triệt tiêu nguồn thức ăn của chúng như chuột và thạch sùng.

Vị chuyên gia cũng nêu một số lầm tưởng về việc trồng cây để đuổi rắn, chẳng hạn như thông tin cho rằng việc trồng sả hay cây lưỡi hổ có thể khiến rắn sợ hãi. Thực tế rắn chỉ là không thích mùi nên sẽ không chọn trú ngụ trong các bụi cây đó.

"Rắn vẫn có thể bò qua khu vực trồng các loại cây này để vào nhà chứ không phải cứ trồng cây là rắn sẽ không bao giờ xuất hiện. Vậy nên phải luôn đảm bảo vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp nơi ẩm ướt tối tăm", anh nói thêm.

Bên cạnh việc giải thích lý do rắn vào nhà làm tổ trong điều hòa, chuyên gia cũng phân tích kỹ hơn về tập tính của các nhóm rắn khác nhau để dễ dàng nhận biết.

Tùy vào đặc tính sinh sống mà rắn được chia thành nhiều loại như rắn cây, rắn nước và các loài rắn sống trên mặt đất. Mỗi loại chọn vị trí ẩn nấp tương ứng với môi trường tự nhiên của chúng; ví dụ,các loài rắn cây có xu hướng tìm đến những nơi cao như nóc tủ, điều hòa, trong khi các loài khác lại chọn gầm giường hoặc các hốc kẹt tối tăm

Việc hiểu rõ đặc tính của rắn không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho gia đình mà còn giúp chúng ta nhận diện được những loài không nguy hiểm, từ đó tránh việc tiêu diệt bừa bãi, bảo vệ hệ sinh thái.