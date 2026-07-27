Vì sao nhiều người xịt giấm quanh cửa nhà mỗi tuần? Công dụng không chỉ để làm sạch

Giấm vốn nổi tiếng với công dụng làm sạch. Nhưng không chỉ có thế, mùi axit đặc trưng của nó còn có thể xua đuổi một số loại côn trùng.

Xịt giấm quanh cửa nhà là một mẹo được nhiều gia đình chia sẻ trên các diễn đàn và mạng xã hội. Thói quen này dần đang được ưa chuộng vì chi phí thấp, dễ thực hiện và không cần dùng đến các loại thuốc xịt có độc tính. Tuy nhiên, công dụng của giấm không chỉ nằm ở việc làm sạch bụi bẩn tích tụ quanh lối ra vào.

Theo Times of India, mùi axit đặc trưng của giấm trắng có thể tạm thời làm gián đoạn khả năng định hướng của một số loài côn trùng, đặc biệt là kiến.

Vì sao giấm có thể đuổi được kiến?

Xịt giấm để đuổi kiến (Ảnh: Net Mums).

Giấm trắng chứa axit axetic, hợp chất tạo nên mùi chua và hăng đặc trưng. Dù mùi này thường bay đi tương đối nhanh, nhưng nó có thể che lấp những tín hiệu hóa học mà kiến sử dụng để tìm đường.

Kiến giao tiếp và định hướng bằng các vệt pheromone do những cá thể trong đàn để lại. Các dấu vết hóa học này giúp những con kiến khác lần theo đường đến nguồn thức ăn và quay trở về tổ.

Khi giấm được xịt lên khu vực kiến thường xuyên di chuyển, mùi axit có thể tạm thời làm mờ hoặc che phủ vệt pheromone. Kiến vì thế khó tiếp tục bám theo tuyến đường cũ và buộc phải tìm hướng khác.

Times of India trích dẫn kết quả của nghiên cứu đăng trên Journal of Experimental Biology cho thấy tín hiệu hóa học giữ vai trò thiết yếu trong hoạt động tổ chức đàn và định hướng của kiến. Việc làm gián đoạn những tín hiệu này có thể ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm thức ăn.

Điều đó lý giải vì sao một số gia đình nhận thấy lượng kiến bò qua ngưỡng cửa giảm đi ngay sau khi khu vực này được xịt giấm.

Tuy nhiên, giấm không hoạt động giống thuốc diệt côn trùng. Nó không đầu độc hay tiêu diệt kiến mà chủ yếu khiến khu vực vừa xử lý trở nên kém hấp dẫn hơn trong một khoảng thời gian.

Có tác dụng với gián và nhện không?

Giấm có đuổi được nhện khỏi nhà? (Ảnh: Wiki How).

Đối với nhện, cơ chế được cho là khác với kiến. Nhện không phụ thuộc vào các vệt mùi để định hướng theo cách tương tự, nhưng có thể tránh những khu vực xuất hiện mùi mạnh và xa lạ.

Nhiều người cho biết họ thấy ít mạng nhện hơn quanh những khung cửa thường xuyên được vệ sinh bằng giấm. Dù vậy, bằng chứng khoa học chứng minh giấm có khả năng xua nhện hiện vẫn còn hạn chế.

Với gián, giấm cũng không thể tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, việc lau chùi lối ra vào bằng giấm có thể loại bỏ cặn thức ăn, dầu mỡ và một số mùi còn sót lại - những yếu tố có khả năng khiến khu vực này hấp dẫn côn trùng hơn.

Khi được kết hợp với việc giữ vệ sinh và bịt kín các khe hở quanh cửa, giấm có thể góp phần xua đuổi gián khỏi không gian sống.

Mặc dù vậy, giấm chỉ nên được xem là một phần trong phương pháp kiểm soát tổng hợp. Nếu côn trùng xuất hiện dai dẳng với số lượng lớn, gia đình vẫn cần xác định vị trí làm tổ, loại bỏ nguồn thức ăn và cân nhắc sử dụng dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp.

Công dụng khác của việc xịt giấm quanh cửa

Giấm có nhiều công dụng trong đời sống (Ảnh: The Spruce).

Cửa ra vào là nơi thường xuyên tiếp xúc với bụi, đất, phấn hoa và các mảnh vụn siêu nhỏ bám theo giày dép. Độ ẩm tích tụ quanh ngưỡng cửa còn có thể làm xuất hiện mùi khó chịu, nhất là trong thời tiết nóng ẩm.

Giấm trắng pha loãng có tính axit nhẹ, giúp làm sạch cặn khoáng, dầu mỡ và các lớp bụi bẩn trên bề mặt. Việc xịt rồi lau khung cửa, chân cửa mỗi tuần có thể giúp khu vực này sạch hơn, đồng thời giảm những mùi lưu lại.

Đây cũng là lý do mẹo xịt giấm được nhiều người đưa vào lịch vệ sinh hằng tuần: chỉ một thao tác có thể vừa làm sạch lối vào, vừa tạm thời khiến một số côn trùng khó vào nhà theo đường cũ.

Cách làm:

Pha giấm trắng và nước theo tỷ lệ bằng nhau, sau đó đổ hỗn hợp vào bình xịt.

Xịt một lớp mỏng lên phần dưới của cánh cửa, khung cửa và ngưỡng cửa.

Dùng khăn lau sạch bề mặt.

Cách này có thể được thực hiện mỗi tuần một lần. Trong những giai đoạn côn trùng hoạt động nhiều, một số gia đình lặp lại sau vài ngày. Tuy nhiên, tác dụng sẽ giảm dần khi mùi giấm bay hết, vì vậy giấm không tạo ra một “hàng rào” ngăn côn trùng vĩnh viễn.

Giấm cũng không phù hợp với mọi vật liệu. Các bề mặt đá tự nhiên như đá cẩm thạch, đá vôi và đá granite có thể bị axit làm hỏng. Một số lớp phủ gỗ cũng có nguy cơ mất độ bóng nếu tiếp xúc với giấm nhiều lần.

Trước khi áp dụng trên toàn bộ khung cửa, nên thử hỗn hợp ở một vị trí nhỏ, khuất tầm nhìn để kiểm tra phản ứng của bề mặt.

Nguồn: Times of India