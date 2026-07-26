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Vì sao nhiều người ngâm tỏi trong nước sôi trước khi bóc? Công dụng gây bất ngờ

Trà My (Theo Express)
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Ngâm tỏi trong nước sôi trước khi bóc có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian.

Tỏi là "thực phẩm vàng" giúp tăng cường đề kháng, phòng cảm cúm, và hỗ trợ tim mạch nhờ khả năng hạ huyết áp và giảm cholesterol. Hợp chất allicin trong tỏi mang đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Chưa kể, tỏi còn giúp tạo hương vị đặc trưng cho món ăn, trở thành loại gia vị không thể thiếu trong nhiều căn bếp.

Tuy nhiên, việc bóc tỏi có thể chiếm nhiều thời gian của các đầu bếp tại gia, khiến họ nản lòng mỗi khi sử dụng loại gia vị này. May thay, mới đây, một tác giả sách dạy nấu ăn đã chia sẻ mẹo bóc tỏi cực đơn giản, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian trong bếp.

Daen Lia là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, nhà sáng lập Daen's Kitchen và là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy. Cô sở hữu hơn 8 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó riêng kênh YouTube đã có hơn 1,9 triệu người đăng ký.

Trong một video lan truyền trên mạng xã hội được đăng tải dưới tài khoản @Daenskitchen, Daen đã chia sẻ mẹo bóc tỏi dành cho những ai thường xuyên nấu ăn với nguyên liệu này.

Cô nói với người xem: "Nếu bạn có cả một củ tỏi và cần bóc thật nhanh…, thì đây là cách thực hiện."

Daen hướng dẫn: "Hãy lấy cả củ tỏi và bắt đầu tách từng tép tỏi. Tìm một khe nhỏ ở phần đầu củ – nơi cuống tỏi từng bám vào – luồn ngón tay vào đó rồi nhẹ nhàng bẻ từng tép ra.”

“Cho tất cả tép tỏi vào một chiếc bát. Đổ nước sôi ngập tỏi và ngâm trong khoảng 5 phút. Nước nóng sẽ làm lớp vỏ mềm ra, giúp bạn chỉ cần trượt nhẹ là vỏ sẽ bong khỏi tép tỏi."

Vì sao nhiều người ngâm tỏi trong nước sôi trước khi bóc? Công dụng gây bất ngờ- Ảnh 1.

Daen khuyên ngâm tỏi trong nước sôi 5 phút trước khi bóc.

Daen nói thêm: "Đừng lo, cách này không làm thay đổi hương vị hay kết cấu của tỏi. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn băn khoăn thì có thể thay nước sôi bằng nước lạnh và ngâm từ 1–2 giờ. Hiệu quả vẫn tương tự."

Cô tiếp tục: "Khi lớp vỏ đã mềm, tôi chỉ cần dùng tay là có thể tuột vỏ rất dễ dàng. Sau đó, tôi dùng dao sắc cắt bỏ phần gốc cứng của tép tỏi vì tôi không thích ăn phần này. Đừng vội bỏ lớp vỏ tỏi, bạn có thể giữ lại để làm bột tỏi hoặc dùng tạo hương vị cho nước dùng."

Vì sao nhiều người ngâm tỏi trong nước sôi trước khi bóc? Công dụng gây bất ngờ- Ảnh 2.

Tỏi có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Video của Daen nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 9.000 lượt thích cùng rất nhiều bình luận từ người xem yêu thích mẹo này.

Một người bình luận: "Mẹo này thật hữu ích! Cảm ơn bạn."

Một người khác viết: "Cảm ơn bạn rất nhiều."

Một tài khoản khác chia sẻ: "Cảm ơn vì mẹo này! Trước giờ tôi chỉ lắc thật mạnh cho vỏ bong ra."

Một người xem khác cho biết: "Tôi vẫn thường ngâm tỏi trong nước lạnh mà không hề biết đây cũng là một mẹo. Tỏi thường dính vào dao khi bóc, nên tôi hay cho tỏi vào bát nước rồi mới bóc. Lần sau tôi sẽ thử ngâm lâu hơn một chút. Cảm ơn nhé."

Một bình luận khác khen ngợi: "Mẹo này đúng là giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian."

Đối với những ai muốn tham khảo các công thức nấu ăn của Daen, cô cho biết có thể tìm thấy trên website Daen's Kitchen.

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