Vì sao nhiều gia đình trồng 1 chậu gừng trong nhà? Hóa ra không chỉ làm gia vị

Hóa ra gừng không chỉ được dùng để tăng hương vị món ăn mà còn có nhiều công dụng trong đời sống và chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ là gia vị trong căn bếp

Gừng có mùi thơm đặc trưng, vị cay và thường được sử dụng trong nhiều món ăn của người Việt. Từ cá kho, thịt kho, các món hấp, luộc đến những món canh, gừng đều có thể góp phần tạo mùi thơm và giúp món ăn hấp dẫn hơn.

Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất của gừng là khử mùi tanh của cá, hải sản và một số loại thịt. Chỉ cần vài lát gừng tươi hoặc một chút gừng giã nhỏ cũng có thể được sử dụng khi sơ chế và chế biến thực phẩm.

Không chỉ dùng tươi, gừng còn được chế biến thành mứt, gừng ngâm, siro hoặc các loại đồ uống.

Ảnh minh họa.

Một củ gừng có thể trở thành cốc trà ấm

Vào những ngày thời tiết lạnh, nhiều gia đình có thói quen thái vài lát gừng tươi, pha với nước nóng để uống. Gừng cũng thường được kết hợp với chanh hoặc mật ong để tạo thành một loại đồ uống có vị cay ấm, thơm đặc trưng.

Gừng chứa các hợp chất hoạt tính như gingerol và shogaol. Đây là những chất đã được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy gừng có thể hỗ trợ giảm buồn nôn và nôn trong một số trường hợp. Đây là một trong những công dụng của gừng được quan tâm nhiều trong nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, hiệu quả không giống nhau ở tất cả mọi người và gừng không phải là thuốc điều trị bệnh.

Gừng từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền

Không chỉ xuất hiện trong căn bếp, gừng còn là một dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền.

Gừng tươi được gọi là sinh khương, trong khi gừng sau khi chế biến, phơi hoặc sấy khô được sử dụng dưới tên can khương. Hai dạng này được sử dụng trong nhiều bài thuốc cổ truyền với những mục đích khác nhau.

Theo quan niệm y học cổ truyền, gừng có tính ấm và thường được sử dụng trong các bài thuốc liên quan đến tình trạng lạnh, đầy bụng, buồn nôn hoặc một số triệu chứng tiêu hóa.

Ngày nay, bên cạnh kinh nghiệm truyền thống, nhiều nghiên cứu hiện đại tiếp tục tìm hiểu các hoạt chất trong gừng và tác động của chúng đối với cơ thể.

Có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa

Gừng cũng được nghiên cứu về khả năng tác động đến nhu động của đường tiêu hóa và quá trình làm rỗng dạ dày. Vì vậy, gừng có thể có vai trò hỗ trợ một số triệu chứng khó chịu như đầy bụng hoặc buồn nôn ở một số người.

Tuy nhiên, nếu một người thường xuyên đau bụng, nôn ói, đầy bụng kéo dài hoặc có các triệu chứng bất thường khác, việc sử dụng gừng không thể thay thế cho thăm khám và điều trị nguyên nhân.

Không tốn nhiều diện tích

Một ưu điểm khiến nhiều gia đình lựa chọn trồng gừng là loại cây này không đòi hỏi diện tích quá lớn. Chỉ cần một chiếc chậu đủ rộng, đất tơi xốp và thoát nước tốt, gừng đã có thể sinh trưởng.

Gừng được trồng từ các đoạn thân rễ khỏe. Sau một thời gian chăm sóc, thân cây mọc lên từ củ và phát triển thành những bụi lá xanh. Khi củ phát triển đủ lớn, gia đình có thể thu hoạch để sử dụng.

Trồng gừng tại nhà vì thế mang lại sự tiện lợi: khi cần một chút gừng cho bữa ăn, pha trà hoặc chế biến thực phẩm, gia đình có thể sử dụng ngay nguồn nguyên liệu tươi.