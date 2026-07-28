Hạn mức thấu chi có gì khác một khoản vay thông thường?

Chẳng ít thì nhiều cũng có đôi ba lần, chúng ta rơi vào hoàn cảnh kiểu thế này: Cần một khoản tiền cỡ 5-10 triệu để lo việc gấp. Bảo lớn thì không hẳn là lớn, nhưng gọi đó là khoản tiền nhỏ cũng chẳng phải. Lúc này, nếu không vay được người thân bạn bè, phương án không ít người lựa chọn sẽ là “vay thấu chi”, hay còn được gọi là “mở hạn mức thấu chi”.

Vậy hạn mức thấu chi là gì?

Hạn mức thấu chi cho phép chủ tài khoản chi tiêu vượt số tiền đang có trong tài khoản thanh toán, trong giới hạn ngân hàng quy định.

Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Tài khoản thanh toán của bạn đang có 5 triệu đồng. Nếu bạn được ngân hàng cấp hạn mức thấu chi 30 triệu đồng, hạn mức này sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản thanh toán. Trên thực tế, bạn vẫn chỉ có 5 triệu đồng, nhưng giới hạn thanh toán sau khi dùng hạn mức thấu chi là 35 triệu đồng.

Hiểu đơn giản, hạn mức thấu chi là số tiền ngân hàng “tạm ứng” cho khách hàng sử dụng khi tài khoản không còn đủ tiền, nhưng vẫn nằm trong giới hạn đã được phê duyệt.

Ảnh minh họa

Về điều kiện xét duyệt, cấp hạn mức thấu chi cũng như mức lãi suất, mỗi ngân hàng sẽ có quy định khác nhau, mức thấu chi được cấp dựa vào lịch sử tín dụng, thu nhập hàng tháng của chủ tài khoản.

Hạn mức thấu chi có gì khác với những khoản vay thông thường?

Vậy câu hỏi đặt ra là: Nếu hạn mức thấu chi chỉ là một khoản “tạm ứng” của ngân hàng, chúng ta dùng và vẫn phải trả lại kèm theo một phần tiền lãi, thì hạn mức thấu chi khác gì với các khoản vay thông thường?

1. Chỉ tính lãi trên số tiền thực tế sử dụng

Một đặc điểm đáng chú ý của hạn mức thấu chi là lãi được tính dựa trên số tiền bạn đã sử dụng, thay vì toàn bộ hạn mức được cấp.

Chẳng hạn, ngân hàng cấp cho bạn hạn mức thấu chi 30 triệu đồng, nhưng bạn mới sử dụng 10 triệu đồng, phần tiền lãi sẽ được tính trên khoản 10 triệu đồng đã chi tiêu, thay vì tính trên toàn bộ hạn mức là 30 triệu đồng. Cách tính này tạo sự linh hoạt vì bạn có thể được cấp một hạn mức tương đối lớn để dự phòng, nhưng không phải trả chi phí cho phần tiền chưa dùng đến.

Tuy nhiên, cũng giống các hình thức cấp tín dụng khác, khách hàng cần chú ý đến mức lãi suất, thời hạn hoàn trả và các điều khoản liên quan để chủ động quản lý khoản tiền đã sử dụng.

2. Có thể sử dụng linh hoạt cho nhiều nhu cầu thanh toán

Không giống một số khoản vay được thiết kế cho mục đích cụ thể như mua nhà, mua xe, mua đồ trả góp,... hạn mức thấu chi thường có tính linh hoạt cao hơn trong mục đích sử dụng.

Ảnh minh họa

Bạn có thể dùng khoản tiền này để thanh toán các chi phí sinh hoạt, mua sắm, chi trả hóa đơn hoặc xử lý những khoản chi phát sinh trong thời gian ngắn, miễn là nằm trong phạm vi được ngân hàng cho phép. Đây là điểm khiến thấu chi trở thành một công cụ tài chính tiện lợi với những người thường xuyên giao dịch qua tài khoản ngân hàng và muốn có thêm một nguồn tiền dự phòng khi cần thiết.

Hạn mức thấu chi không phải một “khoản tiền miễn phí”

Dù mang lại sự thuận tiện, hạn mức thấu chi vẫn là một hình thức cấp tín dụng và người sử dụng cần có kế hoạch hoàn trả phù hợp.

Khi sử dụng hạn mức thấu chi, bạn cần lưu ý rằng số tiền đã chi vượt quá số dư tài khoản sẽ phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo quy định của ngân hàng. Việc hiểu rõ hạn mức được cấp, thời gian sử dụng, lãi suất và các khoản phí liên quan sẽ giúp việc sử dụng thấu chi hiệu quả hơn.

Bạn có thể xem hạn mức thấu chi giống như một “khoảng đệm tài chính” giúp tài khoản không bị gián đoạn khi phát sinh nhu cầu chi tiêu, chứ đừng coi đó là nguồn tiền để sử dụng thường xuyên thay cho thu nhập cá nhân.

