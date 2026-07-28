Toàn bộ khoảnh khắc cậu thiếu niên nhảy từ mỏm đá tại Mỹ đã được một người có mặt ở hiện trường ghi lại, khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng hốt.

Mới đây, một nam thiếu niên đến từ thành phố San Diego, bang California, Mỹ đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn khi nhảy từ vách đá xuống nước vào Chủ nhật, 26/7 vừa qua. Đây cũng là bài học cho những người khác khi tắm biển tại những vùng biển có địa hình vách núi nguy hiểm.

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, một người có mặt tại hiện trường đã ghi lại được toàn bộ khoảnh khắc nam thiếu niên 17 tuổi này nhảy khỏi mỏm đá, va vào vách đá trước khi rơi xuống nước.

Thiếu niên 17 tuổi nhảy từ vách đá đã bị thương nặng. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Video cho thấy đám đông đang theo dõi khi cậu va chạm với vách đá. Một người khác đã nhảy xuống để hỗ trợ cậu ngay sau khi cậu rơi xuống nước. Giới chức cho biết lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động đến khu vực Sunset Cliffs vào khoảng 16 giờ 27 phút chiều hôm đó.

Nam thiếu niên được đưa lên khỏi mặt nước bằng hệ thống thiết bị cứu hộ chuyên dụng và được chuyển đến bệnh viện lúc 17 giờ 16 phút.

Việc nhảy từ vách đá không chỉ nguy hiểm mà còn vi phạm pháp luật tại San Diego. (Nguồn ảnh: Daily Mail)



Candace Hadley, người phát ngôn của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ San Diego, đã cảnh báo về những rủi ro của hoạt động nhảy từ vách đá. "Việc này không chỉ cực kỳ nguy hiểm mà còn vi phạm pháp luật tại San Diego," bà chia sẻ với tờ Daily Mail.

Bộ luật của thành phố cấm hành vi nhảy hoặc lặn xuống Thái Bình Dương hay Vịnh Mission từ các vị trí tự nhiên hoặc nhân tạo có độ cao hơn 5 feet (khoảng 1,5 mét) so với mặt nước.

Bà Hadley cũng lưu ý rằng có nhiều biển cảnh báo được đặt dọc theo bờ biển và khuyên du khách nên tránh xa các khu vực mép đá cao.

Khu vực Sunset Cliffs có cảnh quan đẹp mê hoặc nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm. (Nguồn ảnh: Getty Images)



"Chúng tôi thực sự muốn mọi người tận hưởng vẻ đẹp vùng ven biển, nhưng cũng muốn họ đảm bảo an toàn và tránh làm điều đó," bà nói.

Theo một báo cáo của OB Rag, từ năm 2005 đến 2017, đã có 19 người thiệt mạng và 49 người bị thương nặng tại khu vực Sunset Cliffs và vùng nước lân cận.

Bất chấp các quy định pháp luật và nhiều vụ tai nạn từng xảy ra, nơi đây vẫn là điểm nhảy xuống nước quen thuộc của người dân địa phương cũng như du khách.

"Chúng tôi bắt gặp cảnh tượng này rất thường xuyên, đặc biệt là vào những tháng hè khi mọi người đổ xô ra ngoài vui chơi," Hadley cho biết.

Mặc dù chưa rõ mức độ chấn thương cụ thể, Hadley cho biết thêm rằng nam thiếu niên này vẫn tỉnh táo và còn thở khi được đưa đến bệnh viện. Danh tính của nạn nhân hiện chưa được công bố.

Gia Linh (Theo Daily Mail)



