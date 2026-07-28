Sự việc xảy ra tại Thái Lan, gia đình của người đàn ông đang theo đuổi vụ kiện với hy vọng đòi lại công lý cho người đã khuất.

Một bệnh viện tư nhân ở tỉnh Ratchaburi của Thái Lan đã đình chỉ công tác một bác sĩ và mở cuộc điều tra về đạo đức nghề nghiệp sau khi một người đàn ông 31 tuổi tử vong vì đau tim. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi anh được cho là đã bị từ chối kiểm tra tim, bị chẩn đoán cơn đau ngực chỉ là do lo âu và được cho về nhà.

Từ bệnh viện về nhà được vài tiếng, người đàn ông bất ngờ tử vong



Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, anh Panupong Meesuk đã gục ngã và qua đời tại nhà riêng ở huyện Ban Pong vào chiều ngày 16 tháng 7 vừa qua, ngay trước mặt vợ và con nhỏ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai động mạch vành của anh đã bị tắc nghẽn.

Vợ anh, một giáo viên được biết đến trên mạng với tên gọi Kru Sai, đã đăng một video đầy nước mắt lên mạng xã hội để đòi lại công bằng cho chồng. Cô cáo buộc một bác sĩ tại Bệnh viện San Camillo đã xem nhẹ các triệu chứng của chồng mình và từ chối kiểm tra tim cho anh. Video này đã thu hút hơn 4,8 triệu lượt xem và khơi dậy làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Thái Lan, khi nhiều người dùng chia sẻ những câu chuyện tương tự về việc bị bệnh viện thờ ơ hoặc xem nhẹ tình trạng bệnh.

Chị Kru Sai đăng tải câu chuyện lên MXH để đòi công lý cho chồng mình. (Nguồn ảnh: Tiktok nhân vật)



Theo lời kể của Kru Sai, chồng cô đã bị những cơn đau nhói bắt đầu từ các ngón tay rồi lan dần lên ngực, kèm theo cảm giác tức ngực. Các đồng nghiệp tại nơi làm việc nhận thấy anh đổ mồ hôi đầm đìa trong suốt gần một tuần và cảm thấy lo lắng đến mức họ đã sắp xếp đưa anh đến bệnh viện.

Anh đã đến Bệnh viện San Camillo, một bệnh viện tư nhân ở huyện Ban Pong, tỉnh Ratchaburi, nơi anh đăng ký khám chữa bệnh theo chương trình an sinh xã hội của Thái Lan. Chương trình này phân bổ người lao động có bảo hiểm đến một bệnh viện chỉ định, nơi họ được điều trị mà không phải trả thêm chi phí.

Diễn biến tiếp theo – theo lời kể của cô Sai và sau đó được Văn phòng An sinh Xã hội (SSO) xác nhận sơ bộ – là trong một buổi sáng anh Panupong bị chuyển qua lại giữa các khoa phòng khác nhau.



Bệnh nhân muốn làm điện tâm đồ nhưng bị từ chối



Ban đầu, anh Panupong được bác sĩ nội khoa thăm khám. Do hồ sơ bệnh án có ghi nhận tiền sử viêm gân, anh được chuyển sang gặp bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Cô Sai cho biết hai vợ chồng đã cố gắng giải thích cặn kẽ rằng cơn đau này hoàn toàn khác với đau gân; cơn đau lan lên vùng ngực kèm cảm giác thắt chặt, khiến họ nghi ngờ có vấn đề về tim mạch. Bác sĩ chỉnh hình cũng đồng ý rằng các triệu chứng này không liên quan đến xương khớp và chuyển anh quay lại khoa nội.

Cô Kru Sai bế con nhỏ khóc trước di ảnh người chồng xấu số.



Tại đây, theo lời cô Sai, hai vợ chồng đã đề nghị bác sĩ cho làm điện tâm đồ nhưng bị từ chối. Cô cho biết bác sĩ đã ám chỉ cô hay lo lắng thái quá, đọc quá nhiều thông tin trên mạng rồi tự làm mình hoảng sợ; ông còn nói rằng những câu hỏi của cô đang gây áp lực khiến chồng cô hoảng loạn, dẫn đến tình trạng đổ mồ hôi. Cô kể lại rằng bác sĩ đã ví chồng cô như một bệnh nhân sợ tiêm.

Theo lời kể của cô, bác sĩ lập luận rằng nam giới ở độ tuổi ngoài 30 chỉ có nguy cơ mắc bệnh tim từ 3 đến 5%, đồng thời chế giễu ý kiến cho rằng thông tin từ AI hay internet có thể giỏi hơn bác sĩ. Cô cho biết ông thậm chí còn khuyên chồng cô nên ngủ riêng phòng với vợ, và các triệu chứng sẽ tự biến mất.

Cô Sai cho biết cô đã nhiều lần khẩn khoản nài nỉ, đề nghị tự chi trả chi phí xét nghiệm thay vì dùng chế độ bảo hiểm xã hội, cũng như xin chuyển viện sang nơi khác. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn từ chối và cho anh Panupong về nhà, đồng thời hẹn lịch tái khám sau đó vài ngày.

Bệnh nhân qua đời cùng ngày, kết quả khám nghiệm tử thi khiến gia đình bàng hoàng



Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, anh Panupong bị sốc ngay tại nhà và qua đời trước sự chứng kiến của vợ con. Cô Sai sau đó chia sẻ rằng anh vừa đón con từ trường về không lâu trước khi gục xuống.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai động mạch vành bị tắc nghẽn, hoàn toàn trái ngược với chẩn đoán ban đầu là do lo âu. Cô Sai cho biết sau đó bác sĩ đã thừa nhận với cô rằng ông đã chẩn đoán sai bệnh cho chồng cô.

Cô Kru Sai muốn công lý được thực thi cho người chồng đã khuất.



"Nếu bác sĩ chịu chỉ định làm xét nghiệm ngay từ đầu... tại sao ông ấy lại không làm vậy?" – cô viết trong một bài đăng, bày tỏ nỗi đau xót khôn nguôi khi chồng cô sẽ mãi mãi không còn cơ hội nhìn con mình khôn lớn.

Vào ngày 18 tháng 7 vừa qua, Bệnh viện San Camillo đã đưa ra thông báo chính thức bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và cho biết bác sĩ điều trị đã bị đình chỉ công tác để chờ kết quả điều tra làm rõ sự việc. Tuy nhiên, thông báo này không thể xoa dịu nỗi đau của cô Sai. Khi chia sẻ thông tin này trên trang Facebook cá nhân, cô viết rằng vị bác sĩ kia vẫn còn may mắn khi có cơ hội bị đình chỉ công tác, trong khi chồng cô thậm chí còn chẳng còn cơ hội để hít thở thêm một lần nào nữa.

Giám đốc bệnh viện khẳng định rằng nếu gia đình quyết định khởi kiện, bệnh viện sẽ nhận trách nhiệm. Trong khi đó, các chuyên gia y tế cũng nhân vụ việc này để nhắc nhở công chúng rằng cảm giác tức ngực kèm theo vã mồ hôi nhiều là dấu hiệu cảnh báo điển hình của cơn đau tim và tuyệt đối không được bỏ qua.

Vụ việc này đã khơi lại cuộc tranh luận kéo dài tại Thái Lan về chất lượng chăm sóc dành cho bệnh nhân thuộc diện an sinh xã hội tại các bệnh viện tư nhân có ký hợp đồng; các bệnh viện này được chi trả dựa trên số lượng bệnh nhân đăng ký và thường bị cáo buộc cắt giảm quy trình xét nghiệm cũng như điều trị để tiết kiệm chi phí.

Gia đình nạn nhân cho biết họ sẽ theo đuổi vụ việc này đến cùng theo quy định của pháp luật.

Gia Linh (Theo The Thaiger)