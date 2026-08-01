Sự việc xảy ra tại Trung Quốc khiến người đàn ông đi câu cá rơi vào cảnh hiểm nghèo chỉ vì chủ quan cho rằng con rắn đã không còn là mối nguy sau khi bị chặt đầu.

Rắn hổ mang là loài rắn có độc và rất nguy hiểm, chỉ cần một chút bất cẩn khi chạm trán với chúng, con người có thể phải chịu hậu quả nặng nề. Mới đây, câu chuyện một người đàn ông 72 tuổi ở Trung Quốc dù đã chặt đầu rắn hổ mang, nhưng vẫn bị con vật cắn 5 phút sau đó đã khiến nhiều người giật mình.



Đi câu cá, người đàn ông gặp sự việc hi hữu với rắn hổ mang

Tờ Mothership dẫn lại thông tin từ tờ Global Times cho biết, vụ việc xảy ra vào tháng 5 năm 2026 tại tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc.

Hôm đó, ông Zhang, 72 tuổi - một người câu cá, đang câu cá ở một địa điểm hẻo lánh bên bờ sông và không biết mình đã đi vào lãnh địa của rắn hổ mang. Sau đó, ông nhìn thấy một con rắn hổ mang độc.

Dựa trên kinh nghiệm ngoài trời của mình, ông Zhang được cho là đã suy luận rằng nếu ông lùi lại, ông có thể bị coi là đang khiêu khích con vật.

Do đó, ông Zhang đã rút ra một cái xẻng đào mà ông mang theo và đánh vào con rắn hổ mang khi nó tấn công, hất nó sang một bên.

Sau đó, ông Zhang tiếp tục tấn công con rắn và chặt đứt đầu nó. Với việc làm này, người đàn ông hoàn toàn tin rằng con rắn đã chết và không còn là mối nguy với ông. Tuy nhiên, 5 phút sau, khi ông Zhang đã cúi xuống nhặt đầu con rắn hổ mang thì cái đầu vẫn còn cử động và cắn vào tay ông.

Bàn tay của ông Zhang đã may mắn được cứu chữa thành công. (Nguồn ảnh: Global Times)



Theo lời kể của người đàn ông, cái đầu rắn bị cắt rời vẫn còn đủ trí nhớ cơ bắp và bản năng sinh tồn để cắm sâu những chiếc răng nanh độc vào tay ông Zhang.

Lời kể từ nạn nhân



Ông Zhang cho biết, khi bị cắn ông có cảm giác "giống như bị điện giật" vậy. Và theo ông, cái đầu rắn hổ mang dường như không chịu nhả ra và vẫn tiếp tục bám chặt lấy tay ông.

Cuối cùng, ông Zhang phải dùng hết sức mạnh mới giũ bỏ được cái đầu rắn và vội vã đến bệnh viện địa phương.

Vết thương trên tay ông nhanh chóng bị sưng lên và chuyển màu sẫm. Chưa đầy 20 phút sau, ông bắt đầu có các triệu chứng như tức ngực, mờ mắt, buồn nôn và nôn mửa. Sau khi được sơ cứu ban đầu, ông Zhang được chuyển đến một bệnh viện khác ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Khi nhập viện, toàn bộ cánh tay trái của ông đã bị sưng phù nề nghiêm trọng, lan rộng từ ngón cái lên đến tận vai. Vùng da quanh vết thương đã chuyển sang màu đen và có dấu hiệu hoại tử, đồng thời nóng ran khi chạm vào. Ông Zhang cũng xuất hiện các triệu chứng toàn thân do nọc độc của rắn hổ mang gây ra.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc mô chết trước khi nọc độc kịp gây ra tình trạng hoại tử mô không thể phục hồi. Hai tháng sau khi điều trị, bàn tay trái của ông Zhang đã may mắn được chữa trị thành công.

Trong giai đoạn hậu phẫu, ông Zhang không dám cử động tay vì đau đớn và sợ hãi. Ông cũng bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng kéo dài suốt ba đêm liền, trong đó ông bị một con rắn không đầu không ngừng đuổi theo.

"Tôi sẽ không bao giờ hành động liều lĩnh như vậy nữa. Cái giá phải trả quá đắt," ông Zhang chia sẻ. Hiện tại, người đàn ông đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Tại sao bị chặt rời khỏi cơ thể, đầu rắn hổ mang vẫn có thể cắn người?



Được biết, rắn hổ mang sở hữu nọc độc thần kinh cực mạnh có thể gây tê liệt cơ hoành và dẫn đến tử vong do suy hô hấp chỉ sau vài giờ. Một cú cắn của chúng có khả năng tiết ra lượng độc tố lớn, vừa phá hủy mô gây hoại tử nặng tại chỗ, vừa đủ sức hạ gục các loài động vật kích thước lớn. Mức độ nguy hiểm của chúng thuộc hàng đầu trong thế giới tự nhiên, đặc biệt là loài hổ mang chúa với lượng nọc cực lớn có thể giết chết một con voi trưởng thành.

Rắn hổ mang là loài cực độc nên con người cần hết sức cảnh giác. (Nguồn ảnh: Wikipedia)



Sở dĩ đầu rắn hổ mang sau khi chặt rời vẫn có thể cắn người do cơ thể chúng là động vật biến nhiệt có tốc độ chuyển hóa năng lượng rất thấp, giúp các tế bào não và cơ duy trì sự sống lâu hơn động vật máu nóng.

Khi đó, các phản xạ không điều kiện lưu trữ tại các trung khu thần kinh ở đầu vẫn hoạt động độc lập mà không cần sự điều khiển từ tim hay cơ thể. Khi có tác động kích thích như chạm vào hoặc cảm nhận được nhiệt độ từ nạn nhân, đầu rắn sẽ tự động kích hoạt phản xạ cắn và phóng nọc độc theo bản năng sinh tồn.

Thời gian tối đa mà một chiếc đầu rắn bị chặt rời có thể duy trì phản xạ cắn và tiêm nọc độc là từ 1 đến vài giờ tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh.



Thông thường nhất, phản xạ nguy hiểm này sẽ hoạt động cực kỳ mạnh mẽ và nhạy bén trong khoảng 20 đến 60 phút đầu tiên. Do đó, các chuyên gia y tế luôn khuyến cáo tuyệt đối không được dùng tay không để chạm vào hoặc dọn dẹp đầu rắn vừa mới chặt.



Gia Linh (Theo Mothership)