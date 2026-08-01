3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 1/8

Theo tử vi học, ngày thứ Sáu, 1/8 - ngày đầu tiên của tháng 8 sẽ mang lại thành công về mặt tài chính cho 3 con giáp sau.

Ngày thứ Bảy, 1/8/2026, tức ngày 19 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, cục diện "Tương Đồng" khi ngày Mùi gặp tháng Mùi, kết hợp với mối quan hệ Tam Hợp Ngọ – Mùi của năm tạo nên một ngày Thổ khí vô cùng thuần khiết và vững chãi.



Cụ thể, ngày Đinh Mùi mang nạp âm Thiên Hà Thủy, tức là dòng nước mưa tinh khiết từ trời cao đổ xuống tưới mát và mang lại sức sống cho vạn vật khắp thế gian. Khác với các dòng nước thông thường, luồng sinh khí này không bị cản trở bởi sông hồ mà lan tỏa bao la, có khả năng thanh tẩy những u tối và khơi thông các mạch ngầm tài lộc.

Trong ngày này, năng lượng của Thiên Hà Thủy giúp tâm trí chúng ta trở nên khoáng đạt, tư duy nhạy bén để dễ dàng nhìn thấu những cơ hội kinh doanh độc đáo. Đây chính là thời điểm vàng để bạn mở rộng lòng mình, kết nối những mối duyên lành và tự tin thực hiện các kế hoạch tài chính mang tính bước ngoặt.

Theo các quy luật tương hợp phong thủy, dưới đây là 3 con giáp may mắn và dễ phát tài nhất.

🌟 Con giáp tuổi Ngọ: Nhật nguyệt giao hòa - Tiền tài rực sáng

Người tuổi Ngọ sẽ là con giáp bước vào ngày Đinh Mùi với tâm thế thong dong nhờ cục diện Lục Hợp nâng đỡ vận trình vô cùng mạnh mẽ.



(Ảnh minh họa)

Thiên can Đinh Hỏa của ngày đồng hành với bản mệnh, mang lại nguồn năng lượng bùng nổ giúp bạn khai thông những mạch ngầm tài lộc bấy lâu nay bị tắc nghẽn. Bạn giống như một thỏi nam châm lớn, nhẹ nhàng thu hút các cơ hội kinh doanh béo bở cùng những đối tác tầm cỡ tự tìm đến đặt vấn đề hợp tác.

Mọi quyết định dốc vốn đầu tư hay mở rộng quy mô cửa hàng trong ngày hôm nay đều diễn ra thuận buồm xuôi gió, hứa hẹn nguồn lợi nhuận đổ về tài khoản nhanh chóng. Người làm công ăn lương cũng đón nhận tin vui về lương thưởng hoặc những khoản lộc lá bất ngờ nhờ sự cống hiến hết mình thời gian qua.

Tóm lại, con giáp tuổi Ngọ hãy nắm bắt trọn vẹn khoảnh khắc hoàng kim này để tạo dựng một nền tảng tài chính vững chãi, đưa cuộc sống bước sang một trang mới đầy vinh hoa.

🌟 Con giáp tuổi Mão: Cây đời đơm trái - Phú quý tự lai

Nằm trong bộ ba Tam Hợp Mão – Mùi, người tuổi Mão sẽ là con giáp đón nhận ngày thứ Bảy với nguồn cát khí dồi dào, biến mọi nỗ lực thành tiền bạc thực tế.



(Ảnh minh họa)

Năng lượng Thổ khí đậm đặc của ngày Đinh Mùi trở thành mảnh đất màu mỡ để Mộc khí của bản mệnh bén rễ và sinh trưởng mạnh mẽ. Những dự án tưởng chừng như đã dậm chân tại chỗ bỗng nhiên có bước chuyển mình vượt bậc, mang lại doanh thu vượt ngoài sự mong đợi của bạn.

Trực giác nhạy bén giúp người tuổi Mão đi trước đối thủ một bước, dễ dàng chốt được những thương vụ mang tính bước ngoặt trên thương trường. Dòng tiền lưu thông vô cùng hanh thông giúp con giáp này tháo gỡ mọi áp lực chi tiêu, thoải mái tận hưởng thành quả lao động ngọt ngào của mình. Tuổi Mão hãy tin tưởng hoàn toàn vào năng lực cá nhân và mạnh dạn thực hiện các kế hoạch tích lũy dài hạn ngay trong hôm nay nhé.

🌟 Con giáp tuổi Hợi: Biển lớn triều dâng - Của cải đầy kho

Sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp giúp người tuổi Hợi trở thành con giáp dệt nên một bức tranh tài lộc vô cùng mỹ mãn và tràn ngập niềm vui rực rỡ.



(Ảnh minh họa)

Bản mệnh Thủy của bạn gặp Thổ khí của ngày giống như dòng nước lớn được khơi thông đúng hướng, chảy thẳng vào kho báu phú quý của gia đình. Các kế hoạch giao thương, vận chuyển hàng hóa hay ký kết hợp đồng trong ngày hôm nay đều được quý nhân bảo trợ, diễn ra suôn sẻ vô cùng.

Có thể nói, ví tiền của tuổi Hợi liên tục được lấp đầy bởi các nguồn thu phụ từ nghề tay trái hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn bắt đầu báo lãi đậm sâu. Sự nhạy bén với các con số giúp bạn dễ dàng tránh được những cái bẫy hao tài tốn của, đồng thời khẳng định được uy tín vững chắc trong lòng khách hàng. Con giáp này hãy mở rộng tâm thế để đón nhận dòng chảy thịnh vượng, bởi tạo hóa đang bù đắp xứng đáng cho những tháng ngày vất vả thầm lặng của bạn.

* Lưu ý chung:



Dù được tắm mình trong dòng chảy tài lộc hanh thông của ngày Đinh Mùi, ba con giáp tuổi Ngọ, tuổi Mão và tuổi Hợi vẫn cần giữ sự cẩn trọng trước năng lượng Thổ khí quá vượng dễ gây ra sự trì trệ trong các quyết định ký kết. Bản chất của nạp âm Thiên Hà Thủy là dòng nước mưa rơi từ trời cao, tuy mang lại sự tươi mát cho vạn vật nhưng nếu không biết điều tiết sẽ dễ dẫn đến tình trạng ngập úng, nhắc nhở bạn không nên quá tham lam ôm đồm nhiều việc cùng lúc.

Ngày Đinh Mùi gặp tháng Ất Mùi tạo nên cục diện đồng hành về địa chi, dễ khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý tự phụ, chủ quan mà lơ là các điều khoản pháp lý quan trọng trong hợp đồng. Việc duy trì thái độ lắng nghe, hạ cái tôi xuống và cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói sẽ là tấm khiên vững chắc giúp bạn bảo vệ thành quả lao động của mình. Hãy ưu tiên giải quyết các công việc giao thương vào buổi sáng để tận dụng tối đa cát khí, đồng thời quản lý túi tiền thật chặt chẽ để ngày vui được trọn vẹn và viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

