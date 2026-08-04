Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng giường tầng? 2 kiểu giường này đang dần trở thành xu hướng mới

Giường tầng từng là lựa chọn phổ biến trong các căn hộ có diện tích nhỏ, nhưng những thay đổi về nhu cầu sinh hoạt, thiết kế nhà ở và tiêu chí an toàn đang khiến nhiều gia đình dần chuyển sang các giải pháp khác.

An toàn là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm

Một trong những lý do khiến nhiều gia đình cân nhắc khi lựa chọn giường tầng là yếu tố an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ dưới 6 tuổi không nên ngủ ở tầng trên của giường tầng do nguy cơ té ngã.

Trong quá trình sử dụng, trẻ nhỏ có thể leo trèo hoặc đùa nghịch trên giường, vì vậy cha mẹ cần hướng dẫn trẻ sử dụng đúng cách và thường xuyên kiểm tra độ chắc chắn của giường. Việc lên xuống tầng trên vào ban đêm cũng cần cẩn trọng, nhất là khi phòng thiếu ánh sáng.

Giường tầng

Không còn phù hợp khi nhu cầu sử dụng thay đổi

Giường tầng thường được mua khi con còn nhỏ, nhưng nhu cầu sử dụng có thể thay đổi khá nhanh. Khi trẻ lớn hơn, khoảng không ở tầng trên có thể trở nên chật chội, gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, nếu trẻ bị ốm, gặp ác mộng hoặc cần cha mẹ hỗ trợ vào ban đêm, việc lên xuống tầng trên cũng không thuận tiện. Chính vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn chuyển sang giường đơn hoặc các thiết kế khác khi con lớn hơn.

Việc vệ sinh cũng mất nhiều thời gian hơn

So với giường thông thường, việc thay ga, trải chăn hay vệ sinh giường tầng thường đòi hỏi nhiều thao tác hơn. Người dùng phải leo lên tầng trên để dọn dẹp, trong khi khoảng cách giữa giường và trần nhà thường khá hẹp, khiến việc sắp xếp chăn gối trở nên bất tiện.

Xu hướng thiết kế nội thất đã thay đổi

Giường kéo

Bên cạnh yếu tố sử dụng, xu hướng thiết kế nội thất cũng góp phần làm thay đổi lựa chọn của nhiều gia đình. Các căn hộ hiện đại ngày càng hướng đến phong cách tối giản, ưu tiên không gian mở và ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó, giường tầng thường có kích thước lớn theo chiều cao, dễ tạo cảm giác nặng nề và khiến phòng ngủ nhỏ trông chật hơn.

Ngày càng có nhiều lựa chọn thay thế

Sự phát triển của thị trường nội thất cũng khiến giường tầng không còn là giải pháp duy nhất cho những căn phòng có diện tích hạn chế.

Hiện nay, nhiều mẫu giường tích hợp ngăn kéo, giường kéo dành cho hai trẻ hay hệ tủ kết hợp giường được thiết kế linh hoạt, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ, vừa thuận tiện trong quá trình sử dụng và vệ sinh hàng ngày.

Giường tích hợp ngăn kéo

Giường tầng vẫn phù hợp trong nhiều trường hợp

Dù không còn được lựa chọn nhiều như trước, điều đó không đồng nghĩa giường tầng trở nên lỗi thời.

Đối với những gia đình có hai con, diện tích phòng ngủ hạn chế hoặc cần tận dụng tối đa không gian, giường tầng vẫn là giải pháp hiệu quả. Ngoài việc tiết kiệm diện tích sàn, nhiều mẫu giường hiện nay còn tích hợp bàn học, tủ quần áo hoặc giá sách, giúp tối ưu công năng sử dụng.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị nên lựa chọn sản phẩm có kết cấu chắc chắn, lan can bảo vệ đủ cao, thang lên xuống an toàn và chỉ để trẻ từ 6 tuổi trở lên ngủ ở tầng trên. Cha mẹ cũng cần hướng dẫn trẻ không đùa nghịch trên giường và thường xuyên kiểm tra các mối nối, ốc vít để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.