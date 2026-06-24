Bởi vì chúng đem lại công dụng bất ngờ ít ai biết!

Trứng rán là món ăn quen thuộc xuất hiện trong hầu hết căn bếp Việt. Tuy nhiên, nhiều người nội trợ lâu năm lại có một bí quyết khá lạ: vắt vài giọt nước cốt chanh vào hỗn hợp trứng trước khi rán.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng mẹo nhỏ này thực sự có cơ sở khoa học và có thể giúp món trứng trở nên mềm mịn, bông xốp hơn đáng kể.

Vì sao vài giọt chanh có thể "nâng cấp" món trứng rán?

Theo các chuyên gia thực phẩm, khi được đun nóng, protein trong trứng sẽ đông tụ và tạo thành cấu trúc quyết định độ mềm hay cứng của món ăn.

Nước cốt chanh chứa axit citric. Khi được trộn với trứng trước khi chế biến, lượng axit này sẽ tác động đến cấu trúc protein, giúp hỗn hợp giữ lại nhiều bọt khí hơn trong quá trình đánh trứng. Kết quả là khi rán, trứng có xu hướng nở phồng, mềm và xốp hơn bình thường.

Ngoài ra, lượng nước có trong nước cốt chanh cũng góp phần làm chậm quá trình đông đặc của protein. Khi gặp nhiệt độ cao, phần nước này bốc hơi tạo thành hơi nước bên trong, giúp món trứng giữ được độ ẩm và không bị khô cứng.

Đó cũng là lý do nhiều đầu bếp lựa chọn thêm một lượng nhỏ chất lỏng như sữa, nước hoặc nước cốt chanh khi chế biến các món trứng.

Dùng bao nhiêu chanh là đủ?

Dù mang lại hiệu quả tích cực, nước cốt chanh không nên sử dụng quá nhiều.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên dùng khoảng nửa thìa cà phê nước cốt chanh cho 5-6 quả trứng. Nếu cho quá tay, axit có thể khiến protein đông tụ quá mức, làm trứng bị vón cục hoặc chảy nước sau khi chế biến.

Một lượng nhỏ vừa đủ sẽ giúp món ăn mềm mịn mà gần như không làm thay đổi hương vị.

Không chỉ dùng với trứng, chanh còn là "trợ thủ" đắc lực trong nhà bếp

Ít ai biết rằng chanh còn được xem là nguyên liệu đa năng trong nấu nướng.

Nước cốt chanh có thể giúp làm mềm thịt nhờ khả năng phá vỡ một phần các sợi liên kết trong cơ thịt. Khi sử dụng đúng cách, thịt sau chế biến thường mềm và đậm vị hơn.

Ngoài ra, nhiều người còn áp dụng mẹo vắt vài giọt chanh vào chảo dầu trước khi chiên rán nhằm hạn chế tình trạng dầu bắn tung tóe, đồng thời giúp bề mặt món ăn trở nên giòn hơn.

Một quả chanh nhỏ, nhiều công dụng bất ngờ

Trong căn bếp, chanh thường được biết đến như một loại gia vị tạo vị chua. Tuy nhiên, đằng sau loại quả quen thuộc này là hàng loạt công dụng ít người để ý.

Chỉ vài giọt nước cốt chanh trong hỗn hợp trứng có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt về độ mềm, độ xốp và cảm giác ngon miệng. Nếu thường xuyên gặp tình trạng trứng rán bị khô hoặc dai, đây có thể là mẹo đơn giản đáng để thử trong lần nấu ăn tiếp theo.

Đặc biệt, chanh đem lại nhiều công dụng sức khỏe, có thể dùng được cả vỏ.

Chanh là một trong những loại quả giàu dinh dưỡng nhất trong căn bếp. Không chỉ phần nước cốt, mà cả ruột và vỏ chanh đều chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Nước cốt chanh nổi tiếng với hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể sản xuất collagen để duy trì làn da khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình hấp thu sắt từ thực phẩm. Axit citric trong chanh còn có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận ở một số người bằng cách làm tăng lượng citrate trong nước tiểu.

Phần ruột chanh chứa chất xơ hòa tan, đặc biệt là pectin. Loại chất xơ này giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và góp phần kiểm soát cholesterol máu. Ruột chanh cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do.

Vỏ chanh lại là "kho báu" ít được chú ý nhất. Vỏ chứa lượng lớn flavonoid, limonene và nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất này có thể hỗ trợ bảo vệ tim mạch, giảm viêm và góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Ngoài ra, tinh dầu từ vỏ chanh còn được sử dụng để tạo hương thơm tự nhiên và giúp khử mùi.

(Tổng hợp)