Vì sao nên đun nước vỏ chanh trong tháng 10? Hóa ra không chỉ để thơm nhà

Nước vỏ chanh có thể phát huy một công dụng hữu ích trong tháng 10 và tháng 11.

Mùa thu không chỉ đánh dấu thời điểm nhiệt độ bắt đầu giảm, ngày ngắn hơn và trời tối sớm hơn, mà còn là lúc nhện tìm đường vào nhà để tìm nơi trú ẩn và tìm bạn tình. Điều này khiến vài tháng tới trở thành khoảng thời gian đáng lo ngại đối với những người mắc chứng sợ nhện.

Theo báo Anh Express, mùa nhện cao điểm ở Anh thường bắt đầu từ đầu tháng 9 và có thể kéo dài đến đầu tháng 11. Vì vậy, giờ là lúc thích hợp để tiến hành các biện pháp ngăn chặn chúng xâm nhập vào nhà.

Nhện có thể tìm đường vào nhà qua các vết nứt, khe hở, cửa sổ và cửa ra vào mở. Vì vậy, bịt kín những vị trí này là giải pháp hiển nhiên để ngăn chúng xâm nhập. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo thêm một lớp bảo vệ bằng một nguyên liệu quen thuộc: chanh.

Nhện có khứu giác nhạy và không thích những mùi hương mạnh, đặc biệt là mùi của các loại trái cây họ cam quýt như chanh. Bạn có thể tận dụng đặc điểm này bằng cách tự làm dung dịch xịt tại nhà và phun quanh các khu vực trong nhà để giúp ngăn nhện xâm nhập.

Các chuyên gia gợi ý ngâm vỏ chanh trong nước sôi cùng vài giọt tinh dầu, để hỗn hợp qua đêm rồi cho vào bình xịt.

Nước vỏ chanh giúp xua đuổi nhện hiệu quả trong mùa thu đông.

Sau đó, chỉ cần xịt dung dịch vào những vị trí nhện có thể xâm nhập, bao gồm khu vực quanh cửa sổ, cửa ra vào và bất kỳ vết nứt hoặc khe hở nào bạn tìm thấy.

Trong hướng dẫn về cách sử dụng các chất xua đuổi tự nhiên để ngăn nhện vào nhà, dịch vụ dọn dẹp The Happy House Cleaning Services cho biết: “Nhện ghét các loại trái cây họ cam quýt! Bạn có thể dễ dàng chuẩn bị dung dịch xua đuổi bằng cách vắt nửa quả chanh rồi pha với nước. Đổ dung dịch này vào bình xịt và xịt quanh nhà.”

“Nhện thường làm tổ trong các vết nứt trên tường, góc tường và những nơi tối, khuất như phía sau tủ, những món đồ nội thất nặng, các góc tường và trần nhà hay những vết nứt trên sàn gỗ.”

“Một cách khác để loại bỏ nhện là phơi khô vỏ các loại trái cây họ cam quýt dưới ánh nắng mặt trời rồi xay bằng máy xay thực phẩm. Rắc bột này quanh nhà mỗi tuần một lần và nhện sẽ sớm biến mất. Bạn có thể sử dụng vỏ bưởi, cam, chanh vàng hoặc chanh xanh, hoặc trộn tất cả với nhau.”

Để tự làm dung dịch xua đuổi nhện từ các loại trái cây họ cam quýt, các chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại khuyên ngâm vỏ chanh – hoặc vỏ cam, bưởi – trong nước sôi cùng vài giọt tinh dầu. Để hỗn hợp ngấm qua đêm trước khi cho vào bình xịt.

Sau đó, xịt dung dịch vào các vị trí nhện có thể xâm nhập, chẳng hạn quanh cửa sổ, cửa ra vào và các vết nứt, khe hở trong nhà.

Công ty kiểm soát dịch hại Lake Norman Pest cho biết: “Nếu nhà bạn có cam và thường vứt bỏ vỏ cam, tốt hơn hết hãy dừng việc đó, đặc biệt nếu trong nhà có nhện. Vỏ cam giúp xua đuổi nhện mà không tốn nhiều chi phí.”

“Loài côn trùng bò này không thích mùi cam quýt và đây có thể là giải pháp hiệu quả cho vấn đề của bạn. Bạn chỉ cần cắt vỏ cam thành từng miếng rồi cho vào một chiếc hộp chứa nước sôi. Ngâm vỏ cam qua đêm, sau đó cho phần nước chiết vào bình và xịt lên những nơi nhện thường ẩn náu.”

“Nếu không có vỏ cam, bạn cũng có thể sử dụng bưởi và chanh. Bất kỳ loại trái cây họ cam quýt nào bạn có cũng có thể được tận dụng vì nhện không thích chúng và bạn có thể dùng chúng để xua đuổi nhện.”

Ngoài cách làm dung dịch xịt, bạn cũng được khuyến nghị chà trực tiếp vỏ chanh lên bệ cửa sổ và sàn nhà, đồng thời để vỏ chanh ở những khu vực này nhằm khiến nhện tránh xa.

Trong hướng dẫn trực tuyến, dịch vụ sửa chữa và lắp đặt tại nhà Go Assist cho biết: “Vỏ chanh và cam là chất xua đuổi nhện tự nhiên. Hãy dùng vỏ chanh hoặc cam chà lên sàn gỗ và bệ cửa sổ mỗi ngày một lần để mùi hương lưu lại. Bạn cũng có thể đặt một bát trái cây họ cam quýt trong bếp để ngăn nhện xâm nhập khu vực này.”

“Lưu ý rằng cách này có thể làm bong lớp sơn trên bệ cửa sổ. Vì vậy, nếu muốn thử, trước tiên hãy kiểm tra trên một khu vực nhỏ, khuất tầm nhìn. Bạn cũng có thể thử đặt vỏ cam quýt gần bệ cửa sổ và cửa ra vào để khiến nhện tránh xa.”