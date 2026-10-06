HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao gia đình nào cũng nên đặt một bát giấm trong bếp? Hóa ra không chỉ để nấu ăn

Trà My (Theo Express)
|

Chỉ cần đặt một bát giấm trắng trong phòng qua đêm, bạn có thể xử lý những mùi khó chịu mà không nhất thiết phải tốn tiền mua các sản phẩm tẩy rửa hóa chất mạnh.

Giấm trắng có thể trở thành “trợ thủ” hữu ích trong việc xử lý một vấn đề khá phổ biến trong gia đình. Theo các chuyên gia, tất cả những gì bạn cần làm là cho giấm vào một chiếc bát và để qua đêm.

Những người thường xuyên chăm sóc nhà cửa đều hiểu rằng hệ thống thông gió kém hoặc bỏ quên việc vệ sinh một số khu vực có thể khiến những mùi khó chịu tích tụ dai dẳng. Tình trạng này càng rõ rệt nếu ngôi nhà không được thông thoáng thường xuyên hoặc không có điều kiện mở cửa để lưu thông không khí.

Mùi hôi không phải lúc nào cũng dễ loại bỏ, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra nguồn gây mùi. May mắn là có một số cách xử lý khá tiết kiệm bằng những nguyên liệu vốn đã có sẵn trong nhà, thay vì liên tục phải mua các sản phẩm tẩy rửa hóa chất mạnh.

Năm ngoái, chuyên trang về lối sống marthastewart.com đã tổng hợp lời khuyên từ 3 chuyên gia hàng đầu trong ngành vệ sinh nhà cửa tại Mỹ, trong đó có Katie Dills, Giám đốc vận hành của The Cleaning Authority, một công ty có trụ sở tại Maryland. Bà chia sẻ nhiều cách sử dụng giấm hữu ích trong gia đình.

Theo Katie Dills, loại chất lỏng có vị chua đặc trưng này “có thể giúp trung hòa mùi trong nhà, chẳng hạn như mùi ở khu vực bếp hoặc tủ lạnh”.

Đặt một bát giấm qua đêm có thể giúp khử mùi

Không giống nhiều loại nước xịt hoặc sản phẩm làm thơm không khí chủ yếu dùng hương liệu để che lấp mùi khó chịu, thành phần chính trong giấm trắng là axit axetic. Chất này có khả năng trung hòa các phân tử gây mùi có tính kiềm, vốn thường là nguyên nhân khiến mùi khó chịu tồn tại trong không khí.

Theo marthastewart.com, bạn nên đặt một chiếc đĩa, bát hoặc chảo nhỏ chứa giấm trắng trong căn phòng cần xử lý mùi. Có thể để nguyên vật dụng này cho đến khi mùi khó chịu biến mất.

- Ảnh 1.

Giấm trắng có thể giúp trung hòa mùi trong nhà, chẳng hạn như mùi ở khu vực bếp hoặc tủ lạnh. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, chuyên trang ẩm thực AllRecipes gợi ý một cách đơn giản hơn: đặt một bát giấm trong bếp và để qua đêm để xử lý những mùi thức ăn còn lưu lại sau khi nấu nướng.

Đây có thể là một mẹo đặc biệt hữu ích sau khi chế biến những món có mùi mạnh, khi mùi thức ăn vẫn còn bám trong không khí dù đã dọn dẹp xong.

Nếu không muốn sử dụng giấm, baking soda cũng là một lựa chọn khác có thể hỗ trợ xử lý mùi khó chịu.

Theo marthastewart.com, mẹo dùng giấm để khử mùi chỉ là một trong 27 cách sử dụng loại nguyên liệu này theo hướng bền vững trong gia đình.

Giấm còn có thể dùng để vệ sinh một số khu vực trong bếp

Ngoài khả năng hỗ trợ khử mùi, giấm cũng có thể được sử dụng để lau một số bề mặt và đặc biệt hữu ích trong việc xử lý các vết dầu mỡ quanh khu vực bếp.

Tuy nhiên, không phải bề mặt nào cũng phù hợp để tiếp xúc với giấm. Một chuyên gia phát triển sản phẩm của một thương hiệu làm đẹp, đồng thời là nhà sáng tạo nội dung chuyên chia sẻ các mẹo vệ sinh cơ thể và nhà cửa trên mạng xã hội với tên Madam Sweat, đã đưa ra cảnh báo về những nơi nên và không nên sử dụng loại chất lỏng này.

Trong một video đăng trên TikTok, cô lưu ý rằng không nên để giấm tiếp xúc với đá tự nhiên, sàn gỗ cứng hoặc các bộ phận bằng cao su như gioăng của máy rửa bát hay máy giặt.

Nguyên nhân là tính axit của giấm có thể làm hư hỏng một số loại vật liệu này. Vì vậy, dù giấm trắng có thể là nguyên liệu rẻ tiền và hữu ích trong nhiều công việc vệ sinh nhà cửa, điều đó không có nghĩa là có thể sử dụng nó trên mọi bề mặt.

Trước khi dùng giấm để lau chùi, nên xác định chất liệu của bề mặt cần vệ sinh và kiểm tra xem vật liệu đó có phù hợp với giấm hay không. Với những bề mặt nhạy cảm, việc sử dụng sai chất tẩy rửa có thể khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Như vậy, một bát giấm trắng đặt trong bếp không chỉ liên quan đến việc nấu ăn. Trong một số trường hợp, đây còn có thể là cách đơn giản để hỗ trợ xử lý mùi thức ăn và những mùi khó chịu tồn tại trong không khí. Tuy nhiên, giấm vẫn cần được sử dụng đúng cách và đúng bề mặt để tránh gây hư hại cho đồ dùng trong nhà.

Lời khuyên cho tất cả những gia đình đang dùng sàn gỗ
Tags

giấm trắng

khử mùi

Vệ sinh nhà cửa

Baking Soda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại