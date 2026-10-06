Vì sao gia đình nào cũng nên đặt một bát giấm trong bếp? Hóa ra không chỉ để nấu ăn

Chỉ cần đặt một bát giấm trắng trong phòng qua đêm, bạn có thể xử lý những mùi khó chịu mà không nhất thiết phải tốn tiền mua các sản phẩm tẩy rửa hóa chất mạnh.

Giấm trắng có thể trở thành “trợ thủ” hữu ích trong việc xử lý một vấn đề khá phổ biến trong gia đình. Theo các chuyên gia, tất cả những gì bạn cần làm là cho giấm vào một chiếc bát và để qua đêm.

Những người thường xuyên chăm sóc nhà cửa đều hiểu rằng hệ thống thông gió kém hoặc bỏ quên việc vệ sinh một số khu vực có thể khiến những mùi khó chịu tích tụ dai dẳng. Tình trạng này càng rõ rệt nếu ngôi nhà không được thông thoáng thường xuyên hoặc không có điều kiện mở cửa để lưu thông không khí.

Mùi hôi không phải lúc nào cũng dễ loại bỏ, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra nguồn gây mùi. May mắn là có một số cách xử lý khá tiết kiệm bằng những nguyên liệu vốn đã có sẵn trong nhà, thay vì liên tục phải mua các sản phẩm tẩy rửa hóa chất mạnh.

Năm ngoái, chuyên trang về lối sống marthastewart.com đã tổng hợp lời khuyên từ 3 chuyên gia hàng đầu trong ngành vệ sinh nhà cửa tại Mỹ, trong đó có Katie Dills, Giám đốc vận hành của The Cleaning Authority, một công ty có trụ sở tại Maryland. Bà chia sẻ nhiều cách sử dụng giấm hữu ích trong gia đình.

Theo Katie Dills, loại chất lỏng có vị chua đặc trưng này “có thể giúp trung hòa mùi trong nhà, chẳng hạn như mùi ở khu vực bếp hoặc tủ lạnh”.

Đặt một bát giấm qua đêm có thể giúp khử mùi

Không giống nhiều loại nước xịt hoặc sản phẩm làm thơm không khí chủ yếu dùng hương liệu để che lấp mùi khó chịu, thành phần chính trong giấm trắng là axit axetic. Chất này có khả năng trung hòa các phân tử gây mùi có tính kiềm, vốn thường là nguyên nhân khiến mùi khó chịu tồn tại trong không khí.

Theo marthastewart.com, bạn nên đặt một chiếc đĩa, bát hoặc chảo nhỏ chứa giấm trắng trong căn phòng cần xử lý mùi. Có thể để nguyên vật dụng này cho đến khi mùi khó chịu biến mất.

Giấm trắng có thể giúp trung hòa mùi trong nhà, chẳng hạn như mùi ở khu vực bếp hoặc tủ lạnh. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, chuyên trang ẩm thực AllRecipes gợi ý một cách đơn giản hơn: đặt một bát giấm trong bếp và để qua đêm để xử lý những mùi thức ăn còn lưu lại sau khi nấu nướng.

Đây có thể là một mẹo đặc biệt hữu ích sau khi chế biến những món có mùi mạnh, khi mùi thức ăn vẫn còn bám trong không khí dù đã dọn dẹp xong.

Nếu không muốn sử dụng giấm, baking soda cũng là một lựa chọn khác có thể hỗ trợ xử lý mùi khó chịu.

Theo marthastewart.com, mẹo dùng giấm để khử mùi chỉ là một trong 27 cách sử dụng loại nguyên liệu này theo hướng bền vững trong gia đình.

Giấm còn có thể dùng để vệ sinh một số khu vực trong bếp

Ngoài khả năng hỗ trợ khử mùi, giấm cũng có thể được sử dụng để lau một số bề mặt và đặc biệt hữu ích trong việc xử lý các vết dầu mỡ quanh khu vực bếp.

Tuy nhiên, không phải bề mặt nào cũng phù hợp để tiếp xúc với giấm. Một chuyên gia phát triển sản phẩm của một thương hiệu làm đẹp, đồng thời là nhà sáng tạo nội dung chuyên chia sẻ các mẹo vệ sinh cơ thể và nhà cửa trên mạng xã hội với tên Madam Sweat, đã đưa ra cảnh báo về những nơi nên và không nên sử dụng loại chất lỏng này.

Trong một video đăng trên TikTok, cô lưu ý rằng không nên để giấm tiếp xúc với đá tự nhiên, sàn gỗ cứng hoặc các bộ phận bằng cao su như gioăng của máy rửa bát hay máy giặt.

Nguyên nhân là tính axit của giấm có thể làm hư hỏng một số loại vật liệu này. Vì vậy, dù giấm trắng có thể là nguyên liệu rẻ tiền và hữu ích trong nhiều công việc vệ sinh nhà cửa, điều đó không có nghĩa là có thể sử dụng nó trên mọi bề mặt.

Trước khi dùng giấm để lau chùi, nên xác định chất liệu của bề mặt cần vệ sinh và kiểm tra xem vật liệu đó có phù hợp với giấm hay không. Với những bề mặt nhạy cảm, việc sử dụng sai chất tẩy rửa có thể khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Như vậy, một bát giấm trắng đặt trong bếp không chỉ liên quan đến việc nấu ăn. Trong một số trường hợp, đây còn có thể là cách đơn giản để hỗ trợ xử lý mùi thức ăn và những mùi khó chịu tồn tại trong không khí. Tuy nhiên, giấm vẫn cần được sử dụng đúng cách và đúng bề mặt để tránh gây hư hại cho đồ dùng trong nhà.