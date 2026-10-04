Vì sao không nên gấp chăn màn ngay sau khi thức dậy? Thay đổi nhỏ này thực sự giúp gia đình bạn khỏe hơn

Các nghiên cứu và chuyên gia y tế cho rằng việc không dọn giường trong một thời gian ngắn có thể tốt cho sức khỏe hơn là dọn giường ngay khi vừa thức dậy.

Dọn giường khi thức dậy thường được coi là dấu hiệu của tính kỷ luật, thói quen tốt và vệ sinh. Hầu hết các thói quen buổi sáng thậm chí đều bắt đầu bằng việc này. Tuy nhiên, các nghiên cứu và chuyên gia y tế cho rằng việc không dọn giường trong một thời gian ngắn có thể tốt cho sức khỏe hơn là dọn giường ngay khi vừa thức dậy. Dưới đây là 5 lý do thuyết phục tại sao bạn không nên gấp chăn màn ngay sau khi thức dậy:

Nhiệt và hơi ẩm bị giữ lại trong các tấm vải

Vào ban đêm, khi chúng ta ngủ, cơ thể tỏa nhiệt và hơi ẩm qua mồ hôi và hơi thở. Nệm, gối và chăn hấp thụ tất cả những thứ đó. Nếu dọn giường ngay khi thức dậy, toàn bộ nhiệt và hơi ẩm sẽ bị giữ lại. Điều này dẫn đến môi trường ẩm ướt, tạo điều kiện cho vi khuẩn và mạt bụi sinh sôi và lây lan rất nhanh. Để giường không trải trong một thời gian sẽ giúp nước bay hơi, làm giảm nguy cơ vi trùng phát triển dưới chăn.

Bọ ve bụi thích môi trường ấm cúng và dễ chịu

Mạt bụi là những côn trùng nhỏ sống trong giường của chúng ta và ăn các tế bào da chết. Chúng thích những nơi ấm áp, ẩm ướt, và một chiếc giường được dọn dẹp kỹ lưỡng vào buổi sáng là nơi lý tưởng để mạt bụi sinh sản. Việc trì hoãn dọn giường và để ga trải giường và nệm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và không khí sẽ giúp làm khô độ ẩm, khiến ga trải giường trở nên không hấp dẫn đối với mạt bụi, giảm nguy cơ gây dị ứng và đảm bảo không gian ngủ sạch sẽ hơn.

Không khí trong lành giúp giường luôn sạch sẽ

Mở cửa sổ và để giường thoáng khí trong 30 đến 60 phút có thể tốt cho sức khỏe. Ánh nắng mặt trời là chất khử trùng tự nhiên, tiêu diệt vi khuẩn và mạt bụi trên bề mặt. Luồng không khí thường xuyên loại bỏ mùi khó chịu và làm khô hơi ẩm. Thói quen này giúp làm sạch không khí trong nhà và mang lại cảm giác sạch sẽ hơn cho khu vực ngủ vào ban đêm. Giường thoáng khí cũng mát mẻ và dễ chịu hơn khi đêm xuống.

Một thói quen buổi sáng yên bình

Thay vì vội vàng dọn giường và trải ga, việc trì hoãn dọn giường sẽ cho chúng ta thời gian để bắt đầu ngày mới một cách thư thái và suy tư hơn. Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này có thể dành cho các thói quen buổi sáng như giãn cơ, thiền định hoặc nhâm nhi một tách trà ấm áp. Dọn giường vào buổi sáng muộn hơn sẽ là một việc làm có ý thức, chứ không phải là một việc vội vã. Kết quả là căn phòng gọn gàng hơn, đồng thời tạo cảm giác ngăn nắp mà không ảnh hưởng đến sự sạch sẽ của giường.

Ga trải giường sạch sẽ sẽ bền hơn khi được thông thoáng

Độ ẩm bị giữ lại, chất tiết từ da và hơi ẩm đều là những nguyên nhân gây ra mùi mốc, ố vàng và thậm chí làm sờn vải ga trải giường theo thời gian. Điều này có thể là hậu quả của việc dọn giường ngay khi thức dậy, không cho đủ thời gian để ga trải giường và nệm được thông thoáng và làm sạch. Việc dọn giường muộn nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng nó lại giúp tạo ra một không gian ngủ sạch sẽ và bền lâu hơn.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Times of India)