Vì sao gọi là "bánh giò" khi bên trong chẳng có miếng giò nào?

Buổi chiều ở Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh một chiếc chõ nhôm nghi ngút khói bên góc phố hay trên những gánh hàng rong. Chỉ cần mở lớp lá chuối còn nóng hổi, hương thơm của bột gạo quyện cùng thịt băm, mộc nhĩ và hạt tiêu đã đủ khiến nhiều người dừng chân.

Bánh giò từ lâu không chỉ là món quà chiều quen thuộc của người miền Bắc mà còn trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Thế nhưng, đằng sau món ăn bình dị ấy lại có một điều khiến không ít người tò mò: bánh hoàn toàn không có giò lụa hay bất kỳ loại giò nào trong nhân, vậy vì sao lại mang tên "bánh giò"?

Ảnh: Vietnamese Food

Đây cũng là câu hỏi chưa có một đáp án tuyệt đối. Cho đến nay, các tài liệu về lịch sử ẩm thực và ngôn ngữ học vẫn chưa ghi nhận một lời giải thích chính thức về nguồn gốc tên gọi của món bánh này. Phần lớn những cách lý giải đang được nhắc đến đều xuất phát từ kinh nghiệm dân gian, những suy đoán dựa trên đặc điểm của chiếc bánh hoặc các giai thoại được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Dù vậy, chính những câu chuyện ấy lại góp phần làm nên sức hấp dẫn của một món ăn đã gắn bó với đời sống người Việt suốt nhiều năm.

Bánh giò, thức quà bình dị gắn với nhịp sống người Hà Nội

Khác với nhiều loại bánh làm từ gạo nếp, bánh giò được chế biến từ bột gạo tẻ, thường pha thêm một lượng nhỏ bột năng hoặc bột sắn để tạo độ dẻo và mịn. Bột được khuấy cùng nước dùng hoặc nước xương hầm đến khi sánh đặc, sau đó cho vào lá chuối cùng phần nhân gồm thịt lợn băm, mộc nhĩ, hành khô và hạt tiêu rồi gói thành hình chóp trước khi đem hấp. Khi chín, lớp vỏ bánh mềm mượt, trong nhẹ, ôm lấy phần nhân đậm đà bên trong, tạo nên hương vị đặc trưng khó nhầm lẫn với bất kỳ loại bánh nào khác.

Ảnh: Y Pinterest

Không có tài liệu xác định chính xác bánh giò xuất hiện từ thời điểm nào, nhưng nhiều nhà nghiên cứu ẩm thực cho rằng món bánh này đã có mặt từ khá sớm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và đặc biệt phổ biến tại Hà Nội. Với nguyên liệu giản dị, giá thành phải chăng và đủ chắc bụng, bánh giò từng là món quà sáng hoặc quà chiều quen thuộc của người lao động, học sinh và sinh viên. Trên nhiều con phố Hà Nội, hình ảnh những gánh bánh giò rong hay các quán nhỏ chỉ bán vài chục chiếc mỗi ngày vẫn tồn tại suốt nhiều thập kỷ, trở thành một nét rất riêng của văn hóa ẩm thực Thủ đô.

Theo thời gian, bánh giò không còn bó hẹp ở miền Bắc mà đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Dù mỗi nơi có thể biến tấu đôi chút về phần nhân hoặc món ăn kèm, chiếc bánh gói trong lá chuối với lớp bột mềm mịn vẫn giữ được những đặc trưng vốn có. Có lẽ cũng vì quá quen thuộc mà nhiều người ít khi để ý đến một điều tưởng như hiển nhiên: vì sao món bánh này lại mang tên "bánh giò"?

Vì sao gọi là "bánh giò"? Đến nay vẫn chưa có lời giải chính thức

Chính vì trong thành phần không hề có giò lụa hay giò xào nên nguồn gốc tên gọi "bánh giò" luôn là điều khiến nhiều người thắc mắc. Cho đến nay, vẫn chưa có công trình nghiên cứu hay tài liệu lịch sử nào đưa ra một kết luận được tất cả giới nghiên cứu thống nhất. Những cách giải thích phổ biến hiện nay chủ yếu dựa trên quan sát, kinh nghiệm dân gian hoặc các giai thoại truyền miệng.

Trong số đó, giả thuyết được nhiều người nhắc đến nhất liên quan đến hình dáng của chiếc bánh. Sau khi gói bằng lá chuối, bánh có phần đáy nở tròn và thuôn dần lên đỉnh, tạo thành hình chóp khá đặc trưng. Một số người cho rằng hình dáng ấy gợi liên tưởng đến một cây giò truyền thống được gói dài và bó chặt hai đầu, hoặc giống chiếc chân giò lợn nếu nhìn nghiêng. Đáng chú ý, trong tiếng Việt cổ, từ "giò" không chỉ dùng để chỉ món giò chả mà còn mang nghĩa là chân hoặc cẳng, dấu vết vẫn còn lưu lại trong những cách gọi như "chân giò", "giò heo" hay cách nói dân gian "đôi giò". Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng tên gọi "bánh giò" nhiều khả năng xuất phát từ sự tương đồng về hình dáng chứ không liên quan đến nguyên liệu của món ăn.

Ảnh: FPT Shop

Bên cạnh cách giải thích trên, dân gian còn lưu truyền một giai thoại mang màu sắc truyền thuyết. Theo câu chuyện này, vào thời Hùng Vương có một người vợ vua tên là Giò đã sáng tạo ra loại bánh làm từ bột gạo, nhân thịt, gói trong lá chuối rồi hấp chín để dâng vua. Món bánh được yêu thích đến mức nhà vua lấy luôn tên bà để đặt cho món ăn. Tuy nhiên, đây chỉ là một giai thoại truyền miệng và hiện chưa có tư liệu lịch sử nào xác nhận tính xác thực của câu chuyện. Vì vậy, nhiều người xem đây như một nét thú vị trong văn hóa dân gian hơn là lời giải thích có cơ sở về nguồn gốc tên gọi.

Một giả thuyết khác lại nhìn bánh giò như kết quả của quá trình biến đổi từ các loại bánh gạo truyền thống. Theo cách lý giải này, thay vì sử dụng gạo nếp, đậu xanh và quy trình luộc kéo dài như bánh chưng, người xưa đã tạo ra một loại bánh nhỏ gọn hơn bằng bột gạo tẻ, nhân thịt và phương pháp hấp để phù hợp với bữa ăn thường ngày. Cùng với quá trình lưu truyền qua nhiều thế hệ, tên gọi "bánh giò" dần được sử dụng phổ biến dù rất khó xác định chính xác nó xuất hiện từ khi nào hay vì sao lại được lựa chọn. Đây cũng chỉ là một cách suy đoán, chưa có tài liệu học thuật chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa bánh giò và bánh chưng.

Không chỉ có bánh giò: Những câu chuyện thú vị quanh tên gọi món bánh

Điều thú vị là cách thưởng thức bánh giò cũng có nhiều khác biệt giữa các vùng miền. Ở Hà Nội, bánh thường được ăn ngay khi còn nóng, đôi khi chỉ rắc thêm chút hạt tiêu hoặc dùng cùng tương ớt. Nhiều hàng còn bán kèm chả quế, giò lụa, chả cốm hay dưa góp để thực khách có thêm lựa chọn. Trong khi đó, tại TP.HCM, bánh giò thường được ăn cùng chả lụa, đồ chua, dưa leo và nước mắm tỏi ớt theo khẩu vị đậm đà hơn. Điều đáng nói là dù ngày nay nhiều người có thói quen ăn bánh giò cùng giò lụa, cái tên "bánh giò" đã xuất hiện từ rất lâu trước đó chứ không bắt nguồn từ cách ăn kèm này.

Một chi tiết khác cũng dễ gây nhầm lẫn là sự giống nhau giữa "bánh giò" và "bánh gio". Không ít người khi tìm hiểu về bánh giò lại vô tình đọc nhầm sang bánh gio, hay còn gọi là bánh tro hoặc bánh ú tro. Thực chất đây là hai loại bánh hoàn toàn khác nhau. Nếu bánh giò được làm từ bột gạo và nhân thịt thì bánh gio lại làm từ gạo nếp ngâm trong nước tro, sau khi luộc có màu vàng trong và thường ăn cùng mật mía vào dịp Tết Đoan Ngọ. Tên gọi "bánh gio" cũng rất dễ hiểu, bởi nó xuất phát từ chính nguyên liệu nước gio dùng để ngâm gạo trước khi gói bánh.

Ảnh: Báo phụ nữ Việt Nam

Thực ra, bánh giò không phải là trường hợp duy nhất có tên gọi khiến người ta hiểu lầm về nguyên liệu. Ẩm thực Việt Nam còn có nhiều món tương tự như bò bía không hề có thịt bò, bánh da lợn không làm từ da lợn hay bánh tiêu vốn chẳng có hạt tiêu. Phần lớn những cái tên ấy được hình thành từ cách gọi dân gian, chịu ảnh hưởng của hình dáng, cách chế biến hoặc ngôn ngữ địa phương hơn là phản ánh chính xác thành phần món ăn. Chính vì vậy, việc bánh giò không có giò cũng không phải điều quá đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Có lẽ cũng vì thế mà sức hấp dẫn của bánh giò chưa bao giờ nằm ở lời giải cho cái tên. Điều khiến món bánh này được yêu thích suốt nhiều thế hệ vẫn là lớp lá chuối thơm dịu khi vừa mở ra, phần bột gạo mềm mịn ôm lấy nhân thịt nóng hổi và hương tiêu cay nhẹ lan nơi đầu lưỡi.

Gợi ý những địa chỉ bánh giò lâu năm, được nhiều thực khách yêu thích

Tại Hà Nội

Bánh giò Kim Liên (khu tập thể Kim Liên): Một trong những địa chỉ quen thuộc của người Hà Nội nhiều năm qua. Bánh có lớp vỏ mềm mịn, nhân thịt đầy đặn, thường được ăn kèm chả cốm, giò lụa và dưa góp.

Ảnh: Mỏ khoét Hà Nội

Bánh giò chợ Nguyễn Công Trứ: Nằm trong khu chợ Nguyễn Công Trứ, đây là hàng bánh giò lâu đời được nhiều người truyền tai nhau. Bánh nóng, nhân đậm vị, ăn cùng chả và tương ớt là "đúng bài".

Bánh giò Thụy Khuê (Miss Béo): Nổi tiếng với chiếc bánh cỡ lớn, phần nhân nhiều thịt, ăn kèm dưa góp và các loại chả. Đây là một trong những quán thường xuyên được nhắc đến trong các danh sách bánh giò ngon ở Hà Nội.

Ảnh: Phạm Thu

Bánh giò Ngô Thì Nhậm (khu chợ Hôm): Hàng bánh lâu năm, nổi tiếng với bánh nóng hổi và nhiều lựa chọn ăn kèm như chả cốm, giò lụa, chả bò.

Bánh giò chợ Ngô Sĩ Liên: Quán nhỏ chỉ bán buổi sáng nhưng được nhiều người dân khu vực Đống Đa yêu thích bởi hương vị truyền thống.

Tại TP.HCM

Khác với Hà Nội, TP.HCM không có nhiều hàng bánh giò lâu đời nổi tiếng ở quy mô toàn thành phố. Bánh giò chủ yếu được bán tại các xe đẩy, quầy ăn sáng hoặc những quán món Bắc. Nếu muốn thưởng thức theo phong cách Hà Nội, nhiều người gợi ý:

Hanoi Ngon – Tô Hiến Thành: Quán chuyên món ăn vặt Hà Nội, trong đó bánh giò là một trong những món bán ổn định nhiều năm. Bánh ăn kèm chả, xúc xích và tương ớt theo khẩu vị miền Bắc.

Khu cư xá Bắc Hải và khu chợ Bàn Cờ cũng có nhiều xe bánh giò bán vào buổi sáng hoặc xế chiều. Phần lớn là những gánh hàng gia đình truyền nghề, tuy không nổi tiếng trên mạng nhưng được người dân quanh khu vực ủng hộ nhiều năm.

Nếu có dịp đến Hà Nội, thưởng thức một chiếc bánh giò nóng ngay tại các gánh hàng ven phố vẫn được nhiều người xem là trải nghiệm trọn vẹn nhất. Còn ở TP.HCM, bánh giò đã được biến tấu để hợp khẩu vị địa phương, thường ăn kèm nhiều loại chả, đồ chua và tương ớt, tạo nên một phiên bản vừa quen vừa lạ của món bánh dân dã này.