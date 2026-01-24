Vì sao cửa kính chung cư lại có hiện tượng này vào ngày lạnh?

Mới đây, trên diễn đàn dân cư của một khu chung cư, 1 bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể bài viết liên quan tới khu vực quen thuộc trong nhà nhưng ít người để ý tới. Đó chính là khu vực cửa sổ kính các phòng.

Chính chủ viết: "Chỗ kính phòng ngủ bị lạnh, hấp hơi vào trong. Cửa ban công chính thì không sao". Kèm theo hình ảnh thực trạng vấn đề, người dùng này cũng mong muốn tìm được nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Ảnh Xóm chợ Làng T

Trên thực tế, trường hợp như trên không phải là hiếm tại các toà chung cư hay nhà cao tầng, thậm chí nhà riêng, khu văn phòng... Vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, không ít người nhận thấy cửa kính phòng ngủ bỗng mờ đục, đọng nước thành giọt rồi chảy xuống bệ cửa, thậm chí để lại những mảng ố đen ở chân tường. Hiện tượng này khiến nhiều người lo lắng nhà bị thấm dột hay xuống cấp, nhưng thực tế, nguyên nhân lại đến từ một quá trình vật lý quen thuộc.

Theo các chuyên gia xây dựng và môi trường trong nhà, hiện tượng cửa kính “hấp hơi” vào ngày lạnh được gọi là ngưng tụ hơi nước.Cơ chế xảy ra khá đơn giản: không khí trong phòng luôn chứa hơi ẩm sinh ra từ sinh hoạt hằng ngày như thở, tắm rửa, phơi quần áo hay nấu ăn. Khi lượng không khí ấm, ẩm này tiếp xúc với bề mặt kính đang bị làm lạnh bởi thời tiết bên ngoài, hơi nước sẽ chuyển từ dạng khí sang dạng lỏng và bám trực tiếp lên kính.

Ảnh minh hoạ

Trang tư vấn xây dựng của Window World lý giải, vào mùa lạnh, bề mặt kính – đặc biệt là kính đơn hoặc khung nhôm ít cách nhiệt – thường có nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với không khí trong phòng. Khi nhiệt độ bề mặt này xuống dưới “điểm sương” của không khí, hiện tượng đọng nước là điều khó tránh khỏi.

Điều này cũng giải thích vì sao khu vực cửa ban công hoặc cửa chính ít gặp tình trạng tương tự. Những không gian này thường thông thoáng hơn, không khí ẩm dễ thoát ra ngoài, trong khi phòng ngủ lại đóng kín suốt đêm, khiến hơi ẩm bị giữ lại và ngưng tụ trên kính khi trời lạnh.

Ngưng tụ kéo dài có thể dẫn tới nấm mốc, hư hại

Theo Environmental Protection Agency (EPA – Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ), việc hơi nước thường xuyên ngưng tụ trên cửa sổ, tường hoặc trần nhà là dấu hiệu cho thấy độ ẩm trong nhà đang ở mức cao. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng ẩm ướt kéo dài sẽ tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, làm bong tróc sơn, ố vàng bệ cửa và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe hô hấp của người sống trong nhà.

EPA khuyến nghị độ ẩm trong không gian sinh hoạt nên duy trì ở mức khoảng 30–50%. Khi độ ẩm vượt ngưỡng này, nguy cơ đọng sương trên kính và hình thành mốc sẽ tăng lên rõ rệt, đặc biệt trong những ngày lạnh hoặc nồm ẩm.

Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, chuyên trang nhà ở Homes & Gardens cũng lưu ý rằng thói quen kéo rèm sát cửa kính vào ban đêm có thể làm hiện tượng ngưng tụ nghiêm trọng hơn. Lớp rèm dày vô tình giữ lại không khí ẩm giữa rèm và kính, khiến bề mặt kính càng lạnh và dễ đọng nước.

Cách hạn chế hiện tượng cửa kính “hấp hơi”

Từ các phân tích trên, nhiều chuyên gia cho rằng hiện tượng này không hẳn là lỗi xây dựng, mà chủ yếu liên quan tới sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm trong phòng. Để hạn chế, cư dân có thể áp dụng một số giải pháp thực tế: tăng thông gió cho phòng ngủ bằng cách mở cửa sổ ngắn mỗi ngày, sử dụng máy hút ẩm khi độ ẩm cao, tránh phơi quần áo trong phòng kín và giữ khoảng cách giữa rèm và kính.

Về lâu dài, các nguồn tư vấn từ Glass Doctor cho rằng việc nâng cấp sang kính hai lớp hoặc kính có lớp phủ cách nhiệt sẽ giúp bề mặt kính ấm hơn vào mùa lạnh, từ đó giảm đáng kể hiện tượng ngưng tụ hơi nước.

Ảnh minh hoạ

Nhìn chung, cửa kính chung cư “hấp hơi” vào ngày lạnh là hiện tượng phổ biến, có thể kiểm soát nếu hiểu đúng nguyên nhân và điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Việc xử lý sớm không chỉ giúp giữ cho không gian sống khô ráo, thẩm mỹ mà còn hạn chế những hệ lụy về sức khỏe và độ bền của căn hộ.