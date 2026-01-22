Không phải máy sưởi, thiết bị sẵn có trong nhà này giúp phòng ấm nhanh: Nhiều người chưa biết dùng đúng

Mỗi đợt rét đậm, rét hại tràn về, nhu cầu sưởi ấm trong các gia đình lại tăng cao. Máy sưởi được tìm mua nhiều, bật gần như cả ngày. Thế nhưng, ít người để ý rằng một thiết bị quen thuộc đã có sẵn trong nhà – chiếc điều hoà 2 chiều – nếu sử dụng đúng cách, cũng có thể giúp không gian ấm lên nhanh chóng và ổn định.

Theo các hãng sản xuất và chuyên trang kỹ thuật quốc tế, điều hoà 2 chiều khi chuyển sang chế độ HEAT (biểu tượng mặt trời) sẽ hoạt động theo cơ chế bơm nhiệt. Thay vì tạo nhiệt trực tiếp như máy sưởi điện, thiết bị thu nhiệt từ không khí bên ngoài và đưa vào trong phòng, giúp làm ấm đều toàn bộ không gian.

Chuyên trang của Daikin cho biết, cơ chế này giúp điều hoà sưởi ấm hiệu quả năng lượng cao, nhiệt phân bổ ổn định và hạn chế tình trạng nóng cục bộ. Trong khi đó, Panasonic cũng khuyến nghị người dùng nên tận dụng chế độ nóng của điều hoà 2 chiều trong mùa đông thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy sưởi rời.

Ảnh minh hoạ

Bật điều hoà nóng thế nào cho đúng?

Theo tư vấn từ các chuyên trang HVAC và năng lượng quốc tế, mức nhiệt 20–22°C được xem là phù hợp cho phần lớn không gian sinh hoạt trong mùa đông. Đây cũng là khoảng nhiệt được nhiều hãng như Samsung khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng điều hoà 2 chiều.

Một nguyên tắc quan trọng là nhiệt độ trong phòng chỉ nên cao hơn ngoài trời khoảng 5–7°C. Việc cài nhiệt quá cao không chỉ khiến điều hoà tiêu tốn nhiều điện năng mà còn dễ gây sốc nhiệt khi ra vào phòng, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Panasonic Việt Nam cũng lưu ý, khi mới bật chế độ nóng, người dùng nên tăng nhiệt từ từ, tránh thói quen cài ngay mức cao nhất vì có thể khiến không khí trong phòng trở nên khô và ngột ngạt. Ngoài ra các chuyên gia cũng nhấn mạnh, để điều hoà sưởi ấm hiệu quả và an toàn, người dùng cần chú ý một số điểm then chốt.

Ảnh minh hoạ

Đó là: Phòng nên được đóng kín khi bật điều hoà để giữ nhiệt, nhưng cần thông gió ngắn sau vài giờ để không khí lưu thông. Tránh bật – tắt thiết bị liên tục vì dễ làm nhiệt độ dao động mạnh và ảnh hưởng đến tuổi thọ máy. Do chế độ sưởi làm không khí khô hơn, giữ độ ẩm trong phòng bằng chậu nước hoặc máy tạo ẩm là điều cần thiết. Đặc biệt, không để luồng gió nóng thổi trực tiếp vào người, nhất là khi ngủ.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, nếu sử dụng đúng chế độ và cài đặt hợp lý, điều hoà 2 chiều hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông, đồng thời giảm rủi ro quá nhiệt, tiết kiệm điện và an toàn hơn so với việc lạm dụng máy sưởi. Thay vì mua thêm thiết bị, nhiều gia đình có thể bắt đầu từ chính chiếc điều hoà sẵn có trong nhà – miễn là dùng đúng cách trong những ngày rét đậm, rét hại.

Dưới đây là 1 số tư vấn các điều chỉnh cụ thể cho từng đối tượng độc giả có thể tham khảo: