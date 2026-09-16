Vị bác sĩ tạo dấu ấn trong lịch sử ngoại khoa Việt Nam, góp mặt trong ca mổ chấn động thế giới

Đây là vị bác sĩ đứng sau những ca mổ làm nên dấu mốc của ngoại khoa Việt Nam. Vị bác sĩ đó là ai?

Đó chính là GS.TS.BS Văn Tần.

GS.TS.BS Văn Tần (1932–2023) tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1964 và bắt đầu con đường gắn bó với ngành ngoại khoa. Năm 1972, ông về công tác tại Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM. Từ đây, bệnh viện trở thành nơi ông dành phần lớn sự nghiệp của mình.

Theo tư liệu của Bệnh viện Bình Dân, GS Văn Tần có 53 năm kinh nghiệm khám, chữa bệnh. Ông đã thực hiện hơn 30.000 ca phẫu thuật, đồng thời có hơn 300 công trình nghiên cứu và 10 đầu sách chuyên ngành.

Ông được tôn vinh là bác sĩ phẫu thuật động mạch giỏi nhất Việt Nam, phẫu thuật gan đứng tốp đầu trong cả nước và là bác sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện phẫu thuật cắt thần kinh giao cảm ngực, phẫu thuật phình động mạch chủ bụng…

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngoại khoa, ông để lại dấu ấn qua hàng chục nghìn ca phẫu thuật, hàng trăm công trình nghiên cứu và nhiều thế hệ học trò. Trong hành trình ấy, ca phẫu thuật tách cặp song sinh dính liền Nguyễn Việt – Nguyễn Đức năm 1988 là một trong những dấu mốc đặc biệt.

Ông là phẫu thuật viên chính của ca mổ huyền thoại tách cặp song sinh dính nhau phần xương chậu, có hai chân và một chân cụt là Nguyễn Việt và Nguyễn Đức tại Bệnh viện Từ Dũ, cùng Giáo sư Trần Đông A, Trần Thành Trai...

Ca mổ trở thành mốc son trong lịch sử y học Việt Nam, không chỉ cứu sống được bệnh nhân mà còn thay đổi cách nhìn của thế giới về y học Việt Nam.

GS.TS.BS Văn Tần (ảnh thiết kế dựa trên ảnh tư liệu)

Đối với GS Văn Tần, ca mổ Việt – Đức là một trong những dấu ấn nổi bật của sự nghiệp, bên cạnh hàng chục nghìn ca phẫu thuật mà ông đã trực tiếp thực hiện trong nhiều thập niên.

Những nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật của ông cũng được báo cáo tại nhiều diễn đàn chuyên môn trong nước và quốc tế, góp phần đưa những kinh nghiệm thực tiễn từ phòng mổ đến với cộng đồng chuyên môn.

Một đời làm nghề trong im lặng

Những năm cuối đời, GS Văn Tần vẫn giữ thói quen đến bệnh viện từ rất sớm.

Bệnh viện Bình Dân từng ghi lại hình ảnh ông có mặt tại bệnh viện từ khoảng 5 giờ sáng để khám bệnh. Ở tuổi cao, ông vẫn quan tâm đến những ca bệnh khó, trao đổi với đồng nghiệp và truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Với nhiều học trò, điều đáng nhớ ở người thầy không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là cách ông tiếp cận người bệnh.

Ngoại khoa đòi hỏi sự chính xác và quyết đoán. Nhưng phía sau mỗi quyết định trong phòng mổ luôn là một người bệnh và một gia đình đang đặt niềm tin vào bác sĩ.

Trong suốt sự nghiệp, GS Văn Tần dành nhiều thời gian cho công việc điều trị và đào tạo. Những kinh nghiệm được ông tích lũy qua hàng chục năm làm nghề tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ bác sĩ sau này.

PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, một trong những học trò của ông, từng viết về GS Văn Tần như một người thầy nhân hậu. Những ký ức từ học trò và đồng nghiệp góp thêm một góc nhìn về vị giáo sư: phía sau những ca mổ lớn là một người thầy gần gũi với người bệnh, tận tâm với nghề và dành nhiều tâm huyết cho đào tạo.

Với những đóng góp của ông cho nền y học nước nhà, năm 2006, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.