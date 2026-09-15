Nhiều người mới 18, 20 tuổi mà thận đã suy teo: Bác sĩ BV 108 chỉ ra triệu chứng cần đi khám sớm

Những ca bệnh chỉ mới 18, 20 tuổi đã phải gắn bó cuộc đời với những chiếc máy lọc máu không còn là hình ảnh hiếm tại Khoa Nội Thận và Lọc máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn tính. Điều đáng lo ngại là trong số đó có nhiều người còn rất trẻ, mới 18 tuổi, ngoài 20 tuổi, nhưng đã mắc bệnh và phải sống phụ thuộc vào việc lọc máu suốt đời, thậm chí chờ ghép thận.

Trung tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Quý Kiên, Phó Chủ nhiệm Khoa Nội Thận và Lọc máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho hay thời gian gần đây, số người trẻ mắc bệnh thận mạn tính có xu hướng gia tăng. Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới thực trạng này.

Thứ nhất là do y tế phát triển, người dân chú trọng đến chăm sóc sức khỏe ngày càng nhiều hơn, đồng thời công tác sàng lọc cũng được thực hiện kỹ càng hơn. Nhiều người trẻ được phát hiện bệnh thận mạn sớm hơn. Điều này khiến cho bệnh thận mạn tính ở người trẻ cũng tăng lên.

Thứ hai, nguyên nhân đến từ những bệnh liên quan đến viêm cầu thận, ống thận và mô kẽ, xuất hiện trong nhiều bệnh cảnh lâm sàng khác nhau.

“Hiện tại, qua theo dõi tại Khoa Nội Thận và Lọc máu cũng như tại phòng khám chuyên khoa Nội Thận, chúng tôi nhận thấy có một tỷ lệ nhất định người trẻ mắc các bệnh lý liên quan đến cầu thận, ống thận và mô kẽ”, bác sĩ Kiên nói.

Thứ ba, suy thận mạn còn liên quan tới chế độ ăn, lối sống ít vận động. Ví như, người trẻ sử dụng nhiều đồ ăn nhanh; sử dụng một số loại thuốc hoặc tiếp xúc với các hóa chất nhưng không được kiểm soát tốt. Đây cũng là một trong những yếu tố gia tăng nguy cơ suy thận mạn đến sớm.

Bệnh nhân trẻ tuổi chạy lọc thận nhân tạo (Ảnh: N.M)

Triệu chứng cần đến viện sớm

Suy thận mạn tính là một căn bệnh âm thầm, bởi nhiều người bệnh gần như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

“Chúng tôi đã gặp những bệnh nhân đến với chúng tôi trong tình trạng rất nặng. Bởi vì bản chất của bệnh là tiến triển một cách âm thầm, từ từ tăng dần và không có khả năng hồi phục nếu chúng ta không phát hiện, điều chỉnh và điều trị kịp thời”, bác sĩ Kiên cho hay.

Tuy nhiên, nếu mọi người quan tâm nhiều hơn và để ý kỹ hơn, vẫn có thể phát hiện một số dấu hiệu giúp bệnh nhân nhận biết bệnh sớm hơn và điều trị kịp thời.

Một số triệu chứng cần nghĩ tới việc đi khám thận sớm gồm:

- Đau đầu kéo dài và việc sử dụng thuốc giảm đau không kiểm soát được.

- Hoa mắt, chóng mặt, da dẻ xanh xao hoặc cảm giác mệt mỏi.

- Tiểu đêm nhiều lần.

“Khi xuất hiện những dấu hiệu này, chúng ta nên cảnh giác, đi khám và kiểm tra sớm để có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm hơn”, bác sĩ Kiên cảnh báo.

Người bị bệnh thận mạn tính có thể gặp nhiều biến chứng

Thứ nhất, một tỷ lệ rất lớn bệnh nhân khi đã tiến triển đến giai đoạn cuối sẽ bị suy giảm chức năng thận nghiêm trọng. Nếu không phát hiện và kiểm soát tốt, bệnh có thể tiếp tục tiến triển và dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.

Thứ hai, ở những bệnh nhân không được theo dõi, đánh giá và điều trị phù hợp khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối, có thể xuất hiện tình trạng khó thở do ứ dịch, thậm chí dẫn đến suy tim và các biến chứng cấp tính khác.

Thứ ba, bệnh nhân có thể gặp tình trạng thiếu máu. Mức độ thiếu máu có thể ngày càng nặng, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, bệnh thận mạn tính còn có thể gây ra những rối loạn về điện giải và các biến đổi trong quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Đặc biệt, nếu bệnh nhân không được theo dõi thường xuyên và kiểm soát tốt, các biến chứng có thể trở nên nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Cách bảo vệ thận tốt nhất, theo bác sĩ Kiên, là cần duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và đặc biệt hạn chế những thứ có thể gây tổn thương cho thận. Một thói quen đơn giản mà mọi người có thể thực hiện là ưu tiên sử dụng nước lọc thay vì các loại đồ uống có cồn.