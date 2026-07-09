Từng nổi tiếng với những bộ váy dạ hội lộng lẫy, một xưởng thời trang tại Venezuela nay phải gác lại kim chỉ dành cho cái đẹp để miệt mài may hàng trăm túi đựng thi thể, góp sức khắc phục hậu quả sau trận động đất cướp đi sinh mạng của hơn 3.300 người.

Hai tuần sau loạt động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra tại Venezuela, khung cảnh ở bang ven biển La Guaira vẫn ngổn ngang gạch đá, bê tông và những tòa nhà đổ sập. Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, nhiều người dân đã chọn góp sức theo cách riêng để giúp cộng đồng vượt qua thảm kịch.

Từ váy dạ hội đến những đường may của sự chia ly

Một trong những câu chuyện gây xúc động là xưởng thời trang của nhà thiết kế Efrain Mogollon ở thành phố Maracay.

Mỗi ngày, Mogollon vẫn bắt đầu công việc trong căn phòng chất đầy bản phác thảo váy dạ hội và váy cưới – những thiết kế từng làm nên tên tuổi của ông. Thế nhưng phía sau cánh cửa xưởng may, âm thanh quen thuộc của hàng chục chiếc máy may giờ không còn tạo ra những bộ trang phục lộng lẫy.

Thay vào đó, các công nhân lặng lẽ ghép từng tấm nhựa polyethylene màu đen để hoàn thiện những chiếc túi đựng thi thể phục vụ công tác cứu hộ và xử lý hậu quả sau động đất.

Các thợ may trong xưởng.

Điểm duy nhất mang tính trang trí trên mỗi chiếc túi là hình Chúa Jesus được dập nổi trên phần khóa kéo.

"Cảm giác hoàn toàn khác so với việc may váy", Mogollon chia sẻ khi cùng các cộng sự chất những chiếc túi vừa hoàn thành lên xe cứu thương tại Catia la Mar, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau thảm họa.

Ông cho biết cả xưởng đều đau lòng khi chứng kiến quy mô mất mát mà đất nước phải gánh chịu. Tuy nhiên, việc được góp một phần công sức khiến mọi người cảm thấy những ngày làm việc của mình trở nên ý nghĩa hơn.

"Ít nhất chúng tôi biết rằng, bằng chính nghề nghiệp của mình, chúng tôi có thể giúp ích cho những gia đình đang trải qua thời khắc đau thương nhất", ông nói.

Trong xưởng may, những cuộn vải màu hồng, đỏ, xanh vốn được dùng để tạo nên các bộ váy sang trọng vẫn nằm xếp gọn trong góc. Những ma-nơ-canh mặc váy cưới được cất sang một bên để nhường chỗ cho các cuộn nhựa màu đen và bàn cắt vật liệu.

Không khí cũng hoàn toàn khác. Nếu trước đây các thợ may thường bàn luận về xu hướng thời trang hay các đơn đặt hàng mới, thì nay họ tập trung hoàn thành từng chiếc túi với sự cẩn trọng và lặng lẽ.

Mary Castillo - một thợ may đã gắn bó nhiều năm với xưởng.

Mary Castillo, một thợ may đã gắn bó nhiều năm với xưởng, cho biết suốt hai tuần qua bà chỉ làm duy nhất một công việc.

"Đó là may túi đựng thi thể", người phụ nữ thừa nhận đây là khoảng thời gian nặng nề nhất trong sự nghiệp của mình. "Rất đau buồn. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục làm việc và cố gắng vượt qua tất cả", bà nói.

Theo bà, mỗi đường kim mũi chỉ đều gợi nhắc rằng sẽ có một gia đình phải nói lời từ biệt người thân. Chính suy nghĩ ấy khiến cả xưởng luôn làm việc trong bầu không khí trầm lặng.

Cả đất nước chung tay sau thảm họa

Theo truyền thông quốc tế, trong những ngày đầu sau động đất, công tác cứu hộ được thực hiện với sự tham gia của quân đội, lực lượng cứu hỏa, các đội cứu nạn quốc tế cùng hàng nghìn tình nguyện viên địa phương.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm người sống sót, nhiều người dân Venezuela cũng quyên góp thực phẩm, nước uống, quần áo và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Khung cảnh sau thảm họa động đất.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo quốc tế nhận định nhu cầu cứu trợ vẫn rất lớn khi hàng nghìn người mất nhà cửa, trong khi cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương bị tàn phá nghiêm trọng.

Giữa khung cảnh đổ nát ấy, những chiếc túi đựng thi thể được hoàn thiện từ một xưởng may từng chuyên tạo ra váy cưới, váy dạ hội trở thành biểu tượng đặc biệt cho tinh thần sẻ chia.

Từ nơi từng góp phần tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời nhiều người, những người thợ may giờ đây lặng lẽ thực hiện công việc giúp các nạn nhân có được sự tiễn đưa cuối cùng trong thảm họa.

Đó không còn là những đường kim dành cho thời trang, mà là những đường may của lòng nhân ái giữa mất mát và đau thương.