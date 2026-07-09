Vụ việc xảy ra tại Malaysia khiến một tài xế bị vợ nghi ngờ chồng mình đã có hành động "mờ ám" và phải đưa ra lời thông báo "dở khóc dở cười" với các hành khách sử dụng dịch vụ.

Một bài đăng gần đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Malaysia sau khi một tài xế xe công nghệ ở nước này chia sẻ về sự việc "dở khóc dở cười" đã xảy ra trong lúc chở một nữ hành khách vừa rời khỏi hộp đêm.

Vật thể lạ" xuất hiện trong xe, tài xế taxi bị vợ nghi ngờ

Theo thông tin được tờ World Of Buzz của Malaysia đưa tin, một nữ hành khách sau khi rời hộp đêm trong trạng thái say xỉn đã bất ngờ để lại một “món quà” cho người tài xế xe công nghệ và khiến anh gặp rắc rối với vợ.

Theo lời kể của tài xế, mãi đến khi đã trả khách và trở về nhà, anh mới phát hiện ra vị khách này đã để lại một món đồ “kỷ niệm” bất ngờ trên xe. Trong bức ảnh được chia sẻ, người ta có thể thấy một chiếc áo ngực màu đen nằm trên ghế sau xe; và tài xế tin rằng đây là món đồ của nữ hành khách mà anh đã đón trước đó trong đêm. Có thể trong lúc say xỉn, cô gái đã tháo chiếc áo ngực ra cho đỡ khó chịu rồi sau đó quên mặc vào lúc xuống xe.

(Ảnh minh họa)

Điều đáng nói là chính bản thân tài xế taxi cũng không để ý đến "vật thể lạ" này và vợ anh lại là người đầu tiên phát hiện ra nó. Ngay lập tức, người phụ nữ đã nghi ngờ chồng cô có hành động mờ ám nào đó với một người phụ nữ.

"Món quà" mà nữ hành khách say xỉn đã để lại trên chiếc xe taxi công nghệ.

“Tôi đón một nữ hành khách từ quán bar và cô ấy đang trong tình trạng say xỉn. Tôi thậm chí còn không nhận ra cô ấy đã để quên món ‘phụ kiện’ của mình trên xe. Khi về đến nhà và chuẩn bị đưa vợ đi chơi, vợ tôi nhìn thấy món đồ đó và bắt đầu nảy sinh nghi ngờ,” anh kể lại.

Chia sẻ với tờ WORLD OF BUZZ, nam tài xế đưa ra một lời nhắc nhở đơn giản dành cho hành khách: "Các bạn hãy lưu ý nhé. Hãy luôn kiểm tra kỹ đồ đạc cá nhân trước khi bước xuống xe và tránh để quên bất cứ thứ gì lại trên xe".

"Đặc biệt, gửi tới những hành khách đi xe dịch vụ trong tình trạng say xỉn, dù có say đến mức nào đi nữa, xin các bạn cũng đừng để quên ‘phụ kiện’ hay đặc biệt là rác lại trên xe của tài xế. Hãy có trách nhiệm một chút. Bạn là người trưởng thành rồi, đừng hành xử bất cẩn như vậy,” anh viết.

Những rắc rối từ việc hành khách để quên đồ trên xe tại Malaysia

Đối với tài xế công nghệ tại Malaysia, việc hành khách để quên đồ trên xe đôi khi sẽ khiến cho họ gặp phải những rắc rối lớn. Nhiều người cho rằng, việc khách báo mất đồ là một "cơn ác mộng" hành chính. Lý do là khi hành khách báo với tổng đài rằng họ quên đồ (đặc biệt là điện thoại hoặc ví tiền) và tài xế không phản hồi ngay lập tức, hệ thống của Grab Malaysia sẽ tự động khóa hoặc đình chỉ tài khoản của tài xế tạm thời.

Điều này nghĩa là tài xế bị cắt hoàn toàn nguồn thu nhập trong những ngày tài khoản bị khóa để phục vụ quá trình xác minh, ngay cả khi họ thực sự không biết có món đồ đó ở ghế sau (do hành khách tiếp theo đã nhặt mất).

(Ảnh minh họa)

Nhiều tài xế chia sẻ trên các hội nhóm trung chuyển tại Malaysia (như cộng đồng My SG Road Trips) rằng việc đi trả đồ cho khách tốn rất nhiều thời gian và xăng xe. Tuy nhiên, việc thỏa thuận chi phí trả đồ lại dễ dẫn đến rắc rối pháp lý. Có những trường hợp tài xế yêu cầu một khoản phí (ví dụ 150 RM - khoảng 850.000 VNĐ) để chạy xe đường dài trả lại thiết bị quay phim cho khách. Nhưng hành khách không đồng ý và tố cáo tài xế với cảnh sát về hành vi tống tiền hoặc chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, rắc rối đáng sợ nhất đối với cánh tài xế taxi Malaysia liên quan đến hành lý bị bỏ quên chứa hàng cấm. Một số đối tượng tội phạm tinh vi cố tình bỏ quên những túi xách, hộp quà chứa ma túy hoặc hàng lậu ở ghế sau hoặc trong cốp xe taxi khi thấy có rào chắn kiểm tra của cảnh sát phía trước, hoặc để một đồng bọn khác đặt chuyến xe ngay sau đó đến "nhặt" lại.

Nếu cảnh sát khám xét xe và phát hiện ra chất cấm trước khi tài xế kịp khai báo đồ bỏ quên, tài xế sẽ lập tức bị bắt giữ để điều tra với tư cách là nghi phạm vận chuyển, đối mặt với khung hình phạt rất nặng của luật pháp Malaysia.

Để tránh các rắc rối này, các tài xế tại Malaysia hiện nay luôn được khuyến cáo phải nhắc nhở khách kiểm tra tư trang trước khi xuống xe chứ không tự ý thỏa thuận riêng với khách.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)