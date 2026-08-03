Vân Trang: "Tạm biệt 3 năm gắn bó"

Chia sẻ ngắn của Vân Trang nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Vân Trang khiến nhiều khán giả không khỏi bùi ngùi khi thông báo khép lại hành trình ba năm đồng hành cùng sân khấu Kịch Thiên Đăng. Sau đêm diễn cuối của vở Nơi kết thúc bắt đầu , nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ những cảm xúc đầy xúc động về quãng thời gian gắn bó với sân khấu, nơi mang đến cho cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Trên trang cá nhân, Vân Trang viết: "Khép lại hành trình 3 năm cùng nhau bằng vở kịch đêm nay: Nơi kết thúc bắt đầu. Mong có thể chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp với nhau Kịch Thiên Đăng".

Clip Vân Trang chào khán giả trong vở kịch khép lại hành trinh của sân khấu Thiên Đăng

Ngay sau đó, nữ diễn viên tiếp tục trải lòng bằng những dòng tâm sự dài, nhận được sự đồng cảm từ đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ.

Cô bày tỏ: "Tạm biệt 3 năm gắn bó. Cái cảm giác cuối mỗi xuất diễn, cúi chào khán giả và nhìn xuống mọi người vẫn ở đó trông lên sân khấu không muốn rời đi có lẽ là cái cảm giác lấp lánh và vô giá mà sân khấu đã dành tặng cho người nghệ sĩ.

Dù có bao nhiêu năm nữa trôi, mình vẫn mong mình có đủ may mắn để vẫn được tiếp tục đứng dưới ánh đèn ấy, hết lòng để kể những câu chuyện bằng cả. Chờ ngày lời hứa nở hoa".

Dòng chia sẻ chứa đựng nhiều cảm xúc của Vân Trang nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều khán giả gửi lời động viên, hy vọng nữ diễn viên sẽ sớm tái ngộ sân khấu trong những dự án mới. Không ít người cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi một chặng đường ba năm với Kịch Thiên Đăng chính thức khép lại.

Vân Trang là diễn viên thực lực của làng điện ảnh phía Nam

Vân Trang sinh năm 1990 tại Tiền Giang, là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Dù gió có thổi , Gia đình phép thuật , Lối sống sai lầm , Scandal: Bí mật thảm đỏ , Thiên mệnh anh hùng ...

Với lối diễn xuất tự nhiên và giàu cảm xúc, nữ diễn viên nhiều lần được giới chuyên môn đánh giá cao, từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam và nhiều giải thưởng truyền hình uy tín.

Không chỉ hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, Vân Trang còn dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch. Chính vì vậy, lời chia tay Kịch Thiên Đăng sau 3 năm gắn bó càng khiến người hâm mộ cảm nhận rõ tình yêu nghề và sự trân trọng của cô dành cho ánh đèn sân khấu.

Vân Trang hiện có tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân

Hiện tại, bên cạnh công việc nghệ thuật, Vân Trang còn có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân và ba con. Dù bận rộn với vai trò người vợ, người mẹ, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, tham gia phim ảnh, sân khấu và nhiều chương trình truyền hình.