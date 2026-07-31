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Vân Dung táo bạo diện bikini ở tuổi 51, không ngờ body lại nóng bỏng thế này!

PV
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Đây là lần hiếm hoi nữ danh hài đình đám khoe vóc dáng gợi cảm.

Ở tuổi 51, NSND Vân Dung khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc đầy quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng bên bờ biển. Nữ nghệ sĩ diện bộ bikini một mảnh màu đen có thiết kế khoét eo tinh tế, tôn vòng eo gọn gàng và đôi chân thon. Mái tóc được buộc gọn và nụ cười rạng rỡ giúp Vân Dung toát lên vẻ trẻ trung, tự tin.

Vân Dung táo bạo diện bikini ở tuổi 51, không ngờ body lại nóng bỏng thế này!- Ảnh 1.

Vân Dung hiếm hoi khoe ảnh diện bikini, khiến cư dân mạng trầm trồ

Đi kèm bộ ảnh, Vân Dung chia sẻ những dòng đầy cảm xúc: "Có những ngày chỉ muốn bỏ lại sau lưng phố thị ồn ã, tìm về với biển để thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật tự do. Giữa không gian bao la của biển xanh, cát trắng và nắng vàng, em chọn khoác lên mình bộ đồ bơi giản dị, bước những bước thảnh thơi trên dải bọt sóng trắng xóa.

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Người ta thường trầm trồ về những thước đo, về đôi chân dài hay vóc dáng, nhưng với em, hạnh phúc lúc này đơn giản lắm. Nó là cảm giác đôi chân trần được chạm vào bờ cát mịn màng, là làn gió biển mang theo vị mặn mòi thổi tung mái tóc, và là cái nheo mắt cười bình yên sau lớp kính râm".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận khen ngợi. Không ít khán giả cho rằng khó tin nữ nghệ sĩ đã bước sang tuổi 51 khi vẫn giữ được vóc dáng săn chắc cùng thần thái trẻ trung.

Vân Dung táo bạo diện bikini ở tuổi 51, không ngờ body lại nóng bỏng thế này!- Ảnh 2.
Vân Dung táo bạo diện bikini ở tuổi 51, không ngờ body lại nóng bỏng thế này!- Ảnh 3.

Nữ danh hài đình đám trẻ đẹp và tích cực ở tuổi 51

Là một trong những gương mặt hài được yêu mến nhất màn ảnh Việt, Vân Dung ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình như Gặp nhau cuối tuần , Táo quân và nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng. Những năm gần đây, cô tiếp tục phủ sóng với nhiều vai diễn có chiều sâu, vừa hài hước, vừa giàu cảm xúc.

Ngoài công việc, Vân Dung có cuộc sống khá kín tiếng. Con trai cô đã trưởng thành và theo đuổi lĩnh vực diễn xuất, thường nhận được sự ủng hộ từ mẹ. Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ rằng hiện cô dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe, tập luyện, du lịch và tận hưởng những khoảng lặng sau lịch làm việc dày đặc. Chính lối sống tích cực, tinh thần lạc quan cùng sự yêu đời giúp Vân Dung luôn giữ được nguồn năng lượng trẻ trung.

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