HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vận chuyển gần 580 con rùa từ Mỹ về nước, hai công dân Trung Quốc bị bắt, đối diện án tù 5 năm

Khánh Linh
|

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24/7 cho biết hai công dân Trung Quốc đã nhận tội vận chuyển trái phép 578 con rùa từ Mỹ sang Hồng Kông (Trung Quốc), vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã của Mỹ.

Theo cơ quan này, Kin Keung Ho nhận tội hôm 24/7, trong khi Lihua Owen Ma đã nhận tội từ ngày 1/7. Cả hai đều sinh sống tại quận Staten Island, thành phố New York.

Tại phiên điều trần, công tố viên cho biết Ho đã gửi khoảng 99 kiện hàng, bên trong chứa 578 con rùa, nhưng khai báo gian dối là "đá" hoặc "tinh thể" nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ tòa án, Ho và Ma bị cáo buộc xuất khẩu trái phép nhiều loài rùa bản địa của Mỹ như rùa hộp phương Đông, rùa hộp phương Tây, rùa hộp ba ngón, rùa đốm và rùa kim cương. Dù không thuộc nhóm nguy cấp, các loài này vẫn bắt buộc phải có giấy phép xuất khẩu theo Đạo luật Lacey của Mỹ. Hai bị cáo không xin giấy phép trước khi vận chuyển.

Nếu bị kết án, mỗi người có thể phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù, tiền phạt 250.000 USD hoặc gấp đôi khoản lợi nhuận thu được từ hành vi phạm tội. Tòa án hiện chưa ấn định ngày tuyên án.

Theo National Geographic, do quần thể rùa bản địa châu Á suy giảm mạnh trong nhiều thập kỷ, nhu cầu chuyển sang các loài rùa Bắc Mỹ ngày càng tăng. Một số cá thể sau khi được đưa tới Quảng Châu hoặc Hồng Kông có thể được bán trên chợ đen với giá rất cao. Trong đó, rùa đốm có giá từ 1.000 - 3.000 USD/con, còn rùa kim cương có giá 500 - 2.000 USD/con.

Nhu cầu tại Trung Quốc chủ yếu đến từ thị trường thú cưng cao cấp, y học cổ truyền và đồ trang trí. Trong văn hóa Trung Quốc, rùa vốn được xem là biểu tượng của trường thọ và thịnh vượng. Khi mức sống tăng lên, nhiều loài rùa ngoại lai hiếm được giới sưu tầm coi như tài sản giá trị cao.

Theo SCMP

Vài ngày nữa, nhiều người cao tuổi sẽ nhận được thứ miễn phí đã đăng ký từ đầu tháng 7
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Trung Quốc

động vật hoang dã

rùa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại