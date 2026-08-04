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Va chạm với ô tô, 2 người đi xe đạp tử vong

MẠNH THẮNG
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Sáng 4-8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ va chạm giữa ô tô và 2 xe đạp trên đường ĐT 44B (xã Phước Hải), khiến 2 người đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, một ô tô lưu thông trên đường ĐT 44B, hướng từ xã Phước Hải đi xã Long Điền, khi đến đoạn qua ấp Mỹ An (xã Phước Hải) va chạm với 2 xe đạp do một người đàn ông và một phụ nữ điều khiển.

Va chạm ô tô khiến 2 người đi xe đạp tử vong tại TPHCM ngày 4 - 8 - Ảnh 1.

Sau va chạm, 2 người đi xe đạp ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng trưa cùng ngày, đại diện lãnh đạo địa phương xác nhận, có vụ tai nạn trên xảy ra tại địa bàn. Nhận tin báo, Công an xã Phước Hải phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Va chạm ô tô khiến 2 người đi xe đạp tử vong tại TPHCM ngày 4 - 8 - Ảnh 2.

Hai nạn nhân đều lớn tuổi, không mang theo giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Tags

Công an xã Phước Hải

báo Sài gòn

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