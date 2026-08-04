Công an xã Lâm Giang (Lào Cai) đã giúp một gia đình đoàn tụ với người thân thất lạc sau 48 năm, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài gần nửa thế kỷ.

Ngày 3/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Lâm Giang đã giúp một gia đình đoàn tụ sau 48 năm thất lạc người thân. Cuộc hội ngộ sau gần nửa thế kỷ không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm đầy gian nan của gia đình mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần tận tụy, hết lòng vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Bà Triệu Thị Chíp (mặc trang phục dân tộc Dao) đoàn tụ với gia đình sau 48 năm thất lạc. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Hành trình 48 năm đi tìm người con thất lạc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, tối 27/7/2026, Trưởng Công an xã Lâm Giang nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ bà Hà Thị Huân (trú xã Hoài Đức, TP Hà Nội) đề nghị hỗ trợ tìm người thân đã thất lạc gần nửa thế kỷ.

Gia đình cho biết, cách đây 48 năm, bà Hà Thị Đênh (SN 1949), quê xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Quang Xá, tỉnh Hưng Yên), trong một lần đi buôn đến khu vực ga Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ (nay thuộc xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai) không may bị ốm nặng.

Trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, bà Đênh phải gửi con gái 8 tuổi tên Ánh (SN 1970) cho một gia đình địa phương có người đàn ông tên Quý chăm sóc để trở về quê chữa bệnh.

Sau khi sức khỏe ổn định, gia đình nhiều lần quay trở lại tìm con nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả. Nỗi đau thất lạc con gái trở thành nỗi day dứt suốt quãng đời còn lại của bà Hà Thị Đênh. Trước khi qua đời, bà vẫn luôn mong mỏi một ngày có thể tìm lại được người con thất lạc.

30 giờ xuyên đêm lần theo những manh mối ít ỏi

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an xã Lâm Giang đã phân công Trung tá Lê Anh Tuấn và Trung úy Lý Hữu Linh khẩn trương triển khai xác minh.

Từ những dữ liệu rất ít ỏi do gia đình cung cấp, cán bộ Công an xã đã khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ cùng sự am hiểu phong tục, tập quán của người dân địa phương để rà soát, đối chiếu từng thông tin.

Sau gần 30 giờ làm việc liên tục, đến tối 28/7, lực lượng Công an xác định bà Triệu Thị Chíp (tên trước đây là Ánh), trú thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp, con nuôi của ông Triệu Văn Quý, chính là người con gái thất lạc của bà Hà Thị Đênh.

Sau khi xác minh, Công an xã đã kết nối cuộc gọi video giữa bà Chíp và người dì ruột ở Hưng Yên. Qua cuộc trò chuyện, hai bên xác nhận đúng là người thân thất lạc suốt 48 năm.

Gia đình gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng đã giúp đỡ tìm lại người thân thất lạc. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Cuộc đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ khiến nhiều người xúc động

Ngày 2/8/2026, Công an xã Lâm Giang đã tổ chức buổi gặp mặt để bà Triệu Thị Chíp đoàn tụ với người thân tại trụ sở Công an xã.

Sau gần nửa thế kỷ lưu lạc, giây phút những người thân ôm chầm lấy nhau trong nước mắt đã khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài 48 năm của gia đình. Dù người mẹ đã không còn để chứng kiến ngày đoàn viên, cuộc hội ngộ vẫn phần nào giúp thực hiện tâm nguyện mà bà đau đáu suốt cuộc đời.

Bà Triệu Thị Chíp cùng các thành viên trong gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể Công an xã Lâm Giang, đặc biệt là đồng chí Hoàng Vũ Trung - Trưởng Công an xã cùng Trung tá Lê Anh Tuấn và Trung úy Lý Hữu Linh vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm, không quản ngày đêm giúp gia đình tìm lại người thân.

Việc làm đầy ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lâm Giang tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân gần dân, sát dân, luôn hết lòng vì Nhân dân phục vụ.