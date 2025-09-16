Uống thứ này liên tục 20 ngày, người phụ nữ nguy kịch, tổn thương ruột

Theo trang tin Jimu News, mới đây, một người phụ nữ tên Phương Hoa (25 tuổi), ở Hàng Châu, Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao 39 độ.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy Phương Hoa bị nhiễm trùng huyết, tổn thương niêm mạc ruột nghiêm trọng. Bác sĩ Từ Tường Phi, Trưởng khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, đánh giá tình trạng của bệnh nhân nguy kịch, nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

May mắn, do được cấp cứu nhanh chóng nên sau 2 tuần điều trị bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện.

Theo chia sẻ của gia đình bệnh nhân, khoảng 20 ngày trước, cô bắt đầu áp dụng chế độ nhịn ăn để giảm cân. Mỗi ngày, Phương Hoa chỉ uống 1 vài viên uống bổ sung năng lượng và nước lọc.

Chỉ sau 7 ngày đầu tiên uống nước lọc và nhịn ăn, cô đã giảm được 5kg. Tuy nhiên, sau đó cơ thể Phương Hoa bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi kéo dài. Đến ngày thứ 20, cô đột ngột sốt cao không dứt nên đã được gia đình đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhân chỉ uống nước lọc và viên uống bổ sung năng lượng để giảm cân. (Ảnh minh hoạ)

Giảm cân sai cách có thể gây hại sức khoẻ

Bác sĩ Từ Tường Phi cho biết, bệnh nhân chỉ uống nước lọc và viên uống bổ sung năng lượng khiến cơ thể bị suy dinh dưỡng trầm trọng và sốc giảm thể tích máu. Đồng thời, việc nhịn ăn cũng đã làm tổn thương niêm mạc ruột của bệnh nhân, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng huyết.

"Ngoài ra, nhịn ăn cũng có thể gây hạ kali máu, dẫn đến loạn nhịp tim và có khả năng gây ra các biến cố tim mạch cấp tính”, bác sĩ Từ Tường Phi cảnh báo.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc nhịn ăn hoàn toàn 24/24 giờ, chỉ uống nước lọc và viên uống bổ sung năng lượng là cách giảm cân cực đoan, mang đến nhiều rủi ro sức khỏe. Việc chạy theo các phương pháp giảm cân không có cơ sở khoa học này có thể để mọi người vào tình trạng nguy hiểm, thậm chí là ảnh hưởng tới tính mạng.

“Giảm cân lành mạnh không đồng nghĩa với bỏ ăn. Ngược lại, việc nhịn đói kéo dài sẽ khiến cơ thể suy kiệt, tổn thương hệ miễn dịch và dễ dẫn đến biến chứng nghiêm trọng”, bác sĩ cho biết.

Bác sĩ cho biết giảm cân cực đoan có thể gây hại tới sức khoẻ. (Ảnh: stheadline)

Theo các chuyên gia, mọi người nên lựa chọn các phương pháp giảm cân khoa học, bền vững, bao gồm thực hiện chế độ ăn kiêng lành mạnh và tập luyện thường xuyên.

- Về chế độ ăn uống: Mọi người không nên bỏ bữa, thay vào đó hãy lựa chọn ăn các thực phẩm giàu chất xơ, ít calo chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây,... cùng với protein chất lượng cao từ thịt ức gà, sữa, đậu nành, hải sản,... Ngoài ra, mọi người nên giảm thiểu tiêu thụ gia vị như muối, đường và tránh các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa. Chế độ ăn này có thể giúp mọi người bổ sung năng lượng nhưng không gây tăng cân.

- Về hoạt động thể chất: Bên cạnh chế độ ăn uống, mọi người cũng cần tăng cường tập thể dục để đốt cháy lượng calo dư thừa và giúp cơ thể săn chắc. Mọi người có thể kết hợp tập các bài tập aerobic như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, nhảy dây, và bài tập sức bền như tập tạ, chống đẩy,... để tăng hiệu quả giảm mỡ.