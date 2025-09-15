Cảnh báo cho những ai đang ăn kiểu này, nguy cơ xơ hóa gan tăng 61%: Nghiên cứu đã chứng minh

Khi nhắc đến các thói quen gây hại cho gan, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thói quen lạm dụng rượu bia, hoặc chế độ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị,... Tuy nhiên, thực tế thời điểm ăn uống cũng có tác động nhất định đến sức khỏe của gan.

Nghiên cứu tiết lộ kiểu ăn cực hại gan

Theo báo Express (Anh), một nghiên cứu do các chuyên gia đến từ Trường Cao đẳng Y khoa Wisconsin (Mỹ) thực hiện đã chỉ ra rằng thói quen ăn uống thất thường, bao gồm ăn khuya và bỏ bữa có liên quan chặt chẽ tới bệnh gan.

Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ hơn 9.000 người trưởng thành và chỉ ra rằng những người có thói quen ăn khuya (trong khoảng từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng) có nguy cơ bị xơ hóa gan (dấu hiệu tiến triển thành xơ gan) cao hơn 61%.

Gan bị xơ hóa. (Ảnh minh họa)

Tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ James Esteban, làm việc tại Trường Cao đẳng Y khoa Wisconsin, giải thích: “Gan có đồng hồ sinh học riêng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và cân bằng năng lượng. Nạp thực phẩm vào cơ thể là một trong những tín hiệu đánh thức nhịp sinh học này".

"Tuy nhiên, ăn khuya lại khiến gan phải hoạt động trái với nhịp sinh học vốn có, từ đó dẫn đến những tổn thương lâu dài ở gan chẳng hạn như làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan hoặc hình thành sẹo gan”, tiến sĩ James nói thêm.

Chuyên gia nhấn mạnh: “Ngay cả khi điều chỉnh theo tổng lượng calo nạp vào cơ thể trong cả ngày, thời điểm ăn uống vẫn có mối liên hệ đáng kể với các vấn đề ở gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ”.

Ăn khuya có thể làm tăng nguy cơ bị xơ hóa gan. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh thói quen ăn khuya, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thói quen bỏ bữa cũng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của gan.

Cụ thể, những người bỏ bữa sáng và bữa trưa có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu cao hơn lần lượt là 20% và 73%.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng tiết lộ rằng những người ăn sáng đầy đủ lại có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn từ 14 - 21%.

Theo chuyên gia, nghiên cứu góp phần cung cấp thêm dữ liệu về tác động của thời điểm ăn với nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cũng như xơ hóa gan.

Giáo sư y khoa Raymond Chung, tại Trường Y Harvard, Trưởng khoa Tiêu hóa Gan mật & Nội soi, Bệnh viện đa khoa Massachusetts, Mỹ nhận xét: "Nghiên cứu giúp bổ sung thông tin vào các một khuyến nghị về thói quen ăn uống, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý về gan chẳng hạn như gan nhiễm mỡ một cách hiệu quả hơn”.

Ăn đúng thời điểm, ăn đủ bữa có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Những lưu ý giúp phòng ngừa bệnh gan

Để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh gan, các chuyên gia khuyến nghị người dân nên lưu ý một số điều sau:

- Không bỏ bữa sáng và bữa trưa. Nạp đủ năng lượng cần thiết vào ban ngày.

- Hạn chế ăn khuya.

- Hạn chế rượu bia và chất kích thích gây hại cho gan.

- Ăn đa dạng thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm lành mạnh, nhiều chất xơ như rau, củ, quả, các loại hạt, ngũ cốc nguyên cám, protein nạc,...

- Tăng cường tham gia các hoạt động thể chất để kiểm soát cân nặng.