Theo thông tin đăng tải trên trang Sina, mới đây, Bệnh viện số 3 trực thuộc Đại học Y Quý Châu (Trung Quốc) đã tiếp nhận một bệnh nhân nam tên Đường Hạc, sống ở tỉnh Thiên Nam đến khám do có bất thường khi đi đại tiện. Ông Đường chia sẻ, 7 tháng trước, ông phát hiện phân có vệt trắng, dẹt.

Lúc đầu, ông tưởng mình bị giun nên đã mua thuốc trị giun sán uống. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm. Các vệt trắng vẫn xuất hiện thường xuyên trong nhiều tháng nên gần đây, ông đã đến bệnh viện để thăm khám chuyên khoa.

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện xác định ông Đường Hạc bị nhiễm sán dây. Sau khi dùng thuốc điều trị, bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân một con sán dây dài 4 mét. Độ dài của sán khiến bác sĩ tại bệnh viện vô cùng sốc.

Bác sĩ lấy ra con sán dây dài 4 mét từ cơ thể bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Hé lộ “thủ phạm” gây bệnh

Khi tiến hành khai thác lối sống và chế độ ăn uống hàng ngày của ông Đường. Bác sĩ phát hiện, bệnh nhân thường xuyên ăn tiết canh lợn và thịt bò tái. Bác sĩ Trương Luân, Khoa Bệnh truyền nhiễm của bệnh viện cho biết thói quen ăn tiết canh và thịt bò tái là nguyên nhân khiến bệnh nhân nhiễm sán dây.

Bác sĩ Trương Luân giải thích, sán dây thường lây truyền từ động vật (lợn, trâu, bò) sang con người thông qua đường ăn uống. Một người có nguy cơ cao nhiễm sán dây khi họ ăn phải các sản phẩm từ thịt lợn, thịt bò nhiễm trứng sán hoặc ấu trùng sán dây chưa được nấu chín.

Sán dây sau khi xâm nhập vào cơ thể sẽ ký sinh tại ruột và phát triển thành sán dây trưởng thành trong vòng 2 - 3 tháng. Sán trưởng thành có thể phân đoạn và được thải ra ngoài theo phân. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, sán dây ký sinh trong thời gian dài có thể gây ra chứng khó chịu ở đường tiêu hóa như đau bụng, khó tiêu, tiêu chảy, sụt cân, ngứa hậu môn,...

Theo chuyên gia, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường này, mọi người nên đến bệnh viện thăm khám sớm, giúp phát hiện nguyên nhân gây bệnh và điều trị kịp thời, từ đó hạn chế nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm.

Ăn tiết canh lợn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm sán dây. (Ảnh minh họa)

Phòng ngừa sán dây

Tiết canh và thịt bò tái là món khoái khẩu của nhiều người, trong đó có cả người Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng thói quen ăn tiết canh sống, thịt bò tái có thể làm tăng nguy cơ nhiễm sán dây.

Do đó, để phòng ngừa các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thực hiện các lưu ý sau:

- Duy trì thói quen ăn chín uống sôi, hạn chế ăn đồ sống, đồ chưa được nấu chín kỹ như tiết canh, thịt bò tái, cá sống, hải sản sống,...

- Khi mua thịt bò, thịt lợn, người dân cần lựa chọn các cơ sở bán uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Khi chế biến thức ăn, mọi người cần dùng thớt và dao riêng biệt cho đồ sống và đồ chín, tránh việc lây nhiễm chéo các loại ký sinh trùng giữa các loại thực phẩm.

- Người dân nên rửa tay với xà phòng thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn uống, sau khi đi vệ sinh hoặc sau khi tiếp xúc với đất cát hoặc động vật.