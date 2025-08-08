Theo trang QQ News, gần đây, Bệnh viện Nhân dân số 1 ở Lâm Bình, Hàng Châu, Trung Quốc đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nữ tên Trương Hoa (50 tuổi). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy nồng độ natri trong máu của bà Trương là 125mmol/L thấp hơn mức bình thường là 135-145mmol/L.

Theo chia sẻ của gia đình, trước khi nhập viện bà Trương tình cờ xem được một đoạn video ngắn nói rằng uống nhiều nước có thể cải thiện tình trạng tức ngực, khó thở. Bà Trương nghĩ rằng uống càng nhiều nước thì càng tốt cho sức khỏe nên ngay lập tức uống 7-8 cốc nước lớn trong 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng sau đó, gia đình phát hiện bà Trương bị ngất xỉu dưới đất nên đã đưa đến bệnh viện khám.

Căn cứ theo kết quả xét nghiệm và lời kể của gia đình, các bác sĩ kết luận bà Trương bị ngộ độc nước. Các bác sĩ ở khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân. Sau khi điều trị, sức khỏe của người bệnh dần ổn định.

Bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân Trương. (Ảnh: QQ News)

Thói quen uống nước gây hại cơ thể

Bác sĩ Ngô Vân Long, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện chia sẻ: “Uống quá nhiều nước trong khoảng thời gian ngắn không khác gì đang tự “đầu độc” cơ thể. Thói quen này có thể gây ra tình trạng ngộ độc nước, hạ natri máu. Nguyên nhân là do uống nước quá mức có thể làm loãng chất điện giải, đặc biệt là natri trong máu, khiến nồng độ natri giảm xuống dưới 135mmol/L”.

Natri giúp duy trì sự cân bằng của chất lỏng bên trong và bên ngoài tế bào. Khi nồng độ natri giảm do tiêu thụ quá nhiều nước, chất lỏng sẽ di chuyển từ bên ngoài vào bên trong tế bào, khiến các tế bào bị phù.

Nếu điều này xảy ra với các tế bào não, não bộ có thể bị phù, gây gián đoạn chức năng, tăng áp lực nội sọ và ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Tình trạng này có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, lú lẫn, buồn nôn, nôn mửa,... Trường hợp nặng có thể bị tăng huyết áp, chậm nhịp tim, co giật, hôn mê,…

Ngoài ra, bác sĩ Ngô Vân Long cho rằng uống lượng lớn nước trong thời gian ngắn cũng có thể gây hại cho sức khỏe của thận. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thận có thể lọc khoảng 20-28 lít nước mỗi ngày, nhưng chỉ có thể lọc được khoảng 0,8-1 lít mỗi giờ. Do đó, uống nước quá mức trong thời gian ngắn có thể làm tăng áp lực đào thải lên thận, có thể gây suy giảm chức năng thận.

Uống quá nhiều nước có thể gây hại cho sức khoẻ.

Thực tế, các bệnh viện tại Trung Quốc cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp ngộ độc nước tương tự.

Tháng 2/2022, một người phụ nữ ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi uống 3 lít nước trong 2 giờ đồng hồ để “thanh lọc” đại tràng. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc nước với các biểu hiện như buồn nôn, nôn mửa, lú lẫn và chuột rút ở tay chân và phải điều trị ở khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện địa phương.

Vào tháng 3/2024, một nam sinh 15 tuổi cũng phải nhập viện cấp cứu sau khi tham gia cuộc thi uống nước và đã uống khoảng 3 lít nước trong 10 phút.

Bác sĩ Ngô Vân Long cho biết, việc điều trị ngộ độc nước phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của triệu chứng. Các phương pháp điều trị có thể bao gồm: giảm lượng nước uống, sử dụng thuốc lợi tiểu để tăng bài tiết nước, trong trường hợp nghiêm trọng bệnh nhân có thể cần bổ sung natri.

Phòng ngừa ngộ độc nước

Chuyên gia khuyến cáo để tránh trường hợp bị ngộ độc nước, mọi người không nên uống vượt quá lượng nước thận có thể đào thải trong một giờ.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ, mỗi ngày nam giới trưởng thành nên uống khoảng 3,7 lít nước và nữ giới nên uống khoảng 2,7 lít nước. Lượng nước này bao gồm cả nước uống thông thường và nước từ thực phẩm như trái cây, rau và súp. Ngoài ra, mọi người nên bổ sung nước từ từ vào nhiều thời điểm trong ngày, tránh uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn.