Uống hơn 10 lít nước/ngày vẫn khát "cháy họng", người đàn ông Hà Nội đi khám, sốc khi biết nguyên nhân

Uống bao nhiêu nước cũng không đủ

Uống nước đầy đủ là thói quen tốt, giúp thanh lọc cơ thể và duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều, uống tới chục lít nước mỗi ngày mà vẫn cảm thấy khát – đó lại là dấu hiệu cảnh báo một vấn đề nguy hiểm trong cơ thể.

Trường hợp của anh L.Đ.N (38 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Gần một năm nay, anh thường xuyên cảm thấy khát nước dữ dội, lúc nào cũng muốn uống nước.

“Mỗi ngày tôi uống hơn 10 lít nước, nhưng uống bao nhiêu cũng không đã khát. Ban đêm cứ khoảng hai tiếng lại phải dậy đi tiểu, có hôm tôi đi vệ sinh tới 5–6 lần, gần như mất ngủ,” anh N chia sẻ.

Tình trạng này khiến anh luôn trong trạng thái mệt mỏi, làm việc kém tập trung, sinh hoạt bị đảo lộn. Không chỉ vậy, cân nặng anh tăng bất thường 30kg chỉ trong hai năm. Ban đầu, anh cho rằng nguyên nhân có thể do stress và thói quen ăn uống thất thường. Nhưng khi tình trạng khát nước ngày càng dữ dội, anh mới quyết định đi thăm khám.

Ảnh minh họa.

Sốc khi nghe kết quả chẩn đoán

Qua thăm khám và khai thác tiền sử, bác sĩ ghi nhận anh N từng phẫu thuật u sọ hầu vào năm 2023, một dạng u lành tính nằm gần tuyến yên, vị trí kiểm soát nhiều hormone quan trọng trong cơ thể.

Bệnh nhân được chỉ định chụp kiểm tra vùng hố yên và làm các xét nghiệm nội tiết chuyên sâu. Kết quả cho thấy, sau phẫu thuật u sọ hầu, anh N không còn khối khu trú, nhưng lại xuất hiện vài nốt thoái hóa chất trắng thùy trán phải (Fazekas 1), tổn thương cũ vùng thái dương phải, giãn nhẹ sừng thái dương não thất bên phải và viêm xoang chũm phải.

Đặc biệt, xét nghiệm cho thấy nồng độ natri máu tăng cao, áp lực thẩm thấu máu tăng, trong khi áp lực thẩm thấu niệu giảm – dấu hiệu điển hình của rối loạn nội tiết.

Sau khi tổng hợp kết quả, bác sĩ kết luận anh mắc đái tháo nhạt do suy tuyến yên sau phẫu thuật u sọ hầu, một bệnh lý hiếm gặp khiến cơ thể không giữ được nước.

Khi nghe bác sĩ thông báo nguyên nhân anh N đã rất sốc. Anh không ngờ việc uống nhiều nước lại là dấu hiệu cảnh báo bệnh nên đã chịu đựng suốt một năm qua.

Anh N được chỉ định dùng thuốc kết hợp điều chỉnh chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi dinh dưỡng hằng ngày. Sau hai tuần điều trị, tình trạng khát nước giảm rõ rệt, lượng nước uống mỗi ngày còn khoảng 2,5–3 lít, số lần đi tiểu giảm còn 6–8 lần/ngày. Anh tiếp tục duy trì phác đồ điều trị và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hiểu đúng về bệnh đái tháo nhạt

Tên gọi “đái tháo nhạt” phản ánh đặc điểm điển hình của bệnh: “đái tháo” nghĩa là tiểu nhiều, còn “nhạt” ám chỉ nước tiểu loãng, không có màu vàng đậm như bình thường. Người bệnh có thể đi tiểu 15–20 lần mỗi ngày, lượng nước tiểu lên tới 10–20 lít, dẫn đến tình trạng mất nước nghiêm trọng nếu không bù đủ nước.

Nguyên nhân gây bệnh là do tuyến yên bị tổn thương, làm giảm tiết hormone chống bài niệu (ADH) – chất giúp cơ thể giữ nước. Khi hormone này giảm, thận không thể tái hấp thu nước, khiến người bệnh luôn khát và đi tiểu liên tục.

Nếu không được điều trị, đái tháo nhạt có thể gây rối loạn điện giải, tụt huyết áp, hạ thân nhiệt, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo ThS.BS Nguyễn Quỳnh Xuân – Trưởng Chuyên khoa Nội tiết, Hệ thống Y tế Medlatec: “Những triệu chứng tưởng chừng đơn giản như khát nhiều, tiểu nhiều kéo dài có thể ẩn chứa bệnh lý nội tiết phức tạp. Người dân không nên chủ quan mà cần đi khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm”.

Đái tháo nhạt và suy tuyến yên đều là bệnh lý nội tiết hiếm gặp nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ nếu không được nhận biết sớm. Khi thấy những dấu hiệu bất thường như uống quá nhiều nước, tiểu nhiều, tăng cân nhanh, mệt mỏi kéo dài, người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe nội tiết.

Phát hiện sớm bệnh không chỉ giúp điều trị hiệu quả mà còn phòng ngừa biến chứng lâu dài, giúp người bệnh sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống.