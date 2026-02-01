Ung thư rất ‘thích’ 2 loại thực phẩm này, chuyên gia cảnh báo: "Cần hạn chế ăn ngay lập tức"

Nichole Andrews là một chuyên gia dinh dưỡng chuyên về phòng ngừa ung thư nổi tiếng tại Washington, Mỹ. Bà cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về lối sống ngăn ngừa căn bệnh này. Chia sẻ trên mạng xã hội, chuyên gia Andrews nhấn mạnh: “Có hai loại thực phẩm mà bạn cần hạn chế ăn ngay lập tức nếu muốn giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đó là thịt chế biến sẵn và thịt đỏ”.

Đây không phải lời khuyên mang tính cá nhân của một chuyên gia dinh dưỡng mà dựa trên bằng chứng khoa học đã được xác nhận bởi các tổ chức y tế lớn, trong đó có Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh.

Mối liên hệ giữa thịt chế biến sẵn, thịt đỏ và ung thư

Ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn và thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Thịt chế biến sẵn chứa nitrat và nitrit. Đây là các hợp chất khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành chất gây ung thư, làm tổn thương tế bào theo thời gian.

Trong khi đó, thịt đỏ khi nấu ở nhiệt độ cao dễ sinh ra các hợp chất có hại cho niêm mạc ruột. Việc tiếp xúc lặp lại trong thời gian dài khiến nguy cơ ung thư tăng lên một cách âm thầm.

Thịt chế biến sẵn

Một số loại thịt chế biến sẵn.

Đây là nhóm thực phẩm được cảnh báo ở mức cao nhất. Thịt chế biến sẵn là các loại thịt đã được xông khói, ướp muối, sấy khô hoặc bổ sung chất bảo quản nhằm tăng hương vị và kéo dài thời gian sử dụng. Những cái tên rất quen thuộc gồm: xúc xích, giăm bông, hotdog, thịt nguội, salami, pepperoni.

Chuyên gia Andrews cho biết nhiều người vẫn lầm tưởng thịt nguội mua tại quầy cắt lát là “tươi” và an toàn hơn. Tuy nhiên, thực tế đây vẫn là thịt đã qua xử lý và bảo quản bằng muối và nhiều hợp chất khác.

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh, việc ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng.

Thịt đỏ

Một số loại thịt đỏ.

Thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt lợn, thịt cừu và thịt dê. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhóm thực phẩm này có liên quan đến ung thư đại tràng, đặc biệt khi ăn thường xuyên và chế biến ở nhiệt độ cao như nướng, chiên rán.

Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh xếp thịt đỏ vào nhóm “có khả năng gây ung thư”, đồng thời nhấn mạnh: “Ăn càng ít thịt đỏ thì nguy cơ ung thư đại tràng càng thấp”.

Điều này không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ khỏi khẩu phần ăn, nhưng cần giảm lượng, giảm tần suất và tránh coi thịt đỏ là thực phẩm chính trong hầu hết các bữa ăn.

Nên ăn gì thay thế để an toàn hơn?

Theo các chuyên gia, thịt trắng như thịt gà an toàn hơn để tiêu thụ. Cá tươi, cá đông lạnh hoặc cá đóng hộp cũng được đánh giá là lựa chọn an toàn hơn nếu chế biến hợp lý.

Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và cân đối khẩu phần được xem là nền tảng quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư.

Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh nhấn mạnh: “Điều này không có nghĩa bạn chắc chắn sẽ mắc ung thư nếu ăn các thực phẩm trên. Nhưng ăn càng ít, nguy cơ càng thấp”.

Nguồn: Mirror