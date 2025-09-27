Ung thư gan rất "sợ" 7 loại thực phẩm này: Người trẻ càng nên chú ý

Ung thư gan vốn được coi là căn bệnh thường gặp ở người lớn tuổi. Thế nhưng, những số liệu gần đây cho thấy xu hướng đáng lo ngại: ngày càng nhiều người trẻ đang phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm này, tờ Times of India thông tin.

Tại Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Y tế , ung thư gan là căn bệnh đứng đầu trong số các bệnh ung thư. 90% số ca ung thư gan là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Theo Globocan 2020 , số ca mắc mới ung thư gan tại nước ta vào năm này là 26.418 ca, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư; đặc biệt 77% số ca ung thư gan là nam giới. Ung thư gan cũng là căn bệnh ung thư có số ca tử vong dẫn đầu với 25.272 ca, chiếm 21% tổng số tử vong do ung thư vào năm 2020.

Mô phỏng ung thư gan (Ảnh minh họa).

Đáng lưu ý, ung thư gan tại Việt Nam cũng ngày càng trẻ hoá. Có không ít trường hợp dưới 30 tuổi hoặc dưới 35 tuổi nhưng đã được chẩn đoán mắc ung thư gan.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân ung thư gan gia tăng ở người trẻ xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh, thừa cân - béo phì, lạm dụng rượu bia, viêm gan virus và cả bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu liên quan đến chế độ ăn uống không khoa học.

Tuy nhiên, tin vui là ngoài việc thay đổi lối sống, bổ sung 7 loại thực phẩm sau đây vào chế độ ăn có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư gan.

7 thực phẩm hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư gan

1. Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt (Ảnh minh họa).

Các loại tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, mì ống, bánh ngọt dễ chuyển hóa thành đường, gây tích tụ mỡ ở gan. Ngược lại, ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, đại mạch hay hạt kê lại giúp điều hòa đường huyết, cải thiện hệ lợi khuẩn đường ruột và giảm viêm. Nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, yếu tố quan trọng dẫn đến ung thư gan.

2. Các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải (Ảnh minh họa).

Súp lơ xanh, cải xoăn, bắp cải không chỉ giàu vitamin mà còn chứa sulforaphane và indole-3-carbinol. Đây là những hợp chất tự nhiên có khả năng kích hoạt enzym giải độc, hỗ trợ gan trung hòa chất độc và chất gây ung thư. Ăn các loại rau họ cải ít nhất 3 lần/tuần sẽ tăng cường đáng kể sức khỏe gan.

3. Cà phê

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê là thực phẩm "vàng" cho gan (Ảnh minh họa).

Nghe có vẻ lạ, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy uống cà phê ở mức độ vừa phải giúp giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan. Cà phê chứa chlorogenic acid và diterpenes, có tác dụng chống viêm và hạn chế sẹo hóa ở gan. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh chỉ nên uống khoảng 2 ly cà phê/ngày, tránh thêm nhiều đường hoặc kem béo.

4. Các loại quả mọng

Một số quả mọng thường gặp (Ảnh minh họa).

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi hay anh đào đều giàu polyphenol và anthocyanin. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân chính gây ung thư. Nghiên cứu lâm sàng còn cho thấy chiết xuất từ quả mọng giúp cải thiện men gan. Ăn một nắm nhỏ quả mọng mỗi ngày, kể cả dạng đông lạnh hay sấy khô, cũng mang lại hiệu quả này.

5. Trà xanh

Trà xanh (Ảnh minh họa).

Trong khi nước ngọt và đồ uống có đường gây hại cho gan thì trà xanh lại giàu catechin. Đây là chất chống oxy hóa giúp cải thiện chuyển hóa mỡ, giảm viêm trong gan. Nhiều khảo sát cho thấy những người duy trì uống trà xanh thường xuyên có nguy cơ ung thư gan thấp hơn. Uống một tách trà xanh ấm giữa các bữa ăn là thói quen nhỏ nhưng lợi ích lớn trong việc phòng ngừa ung thư gan.

6. Thực phẩm giàu omega-3

Những thực phẩm giàu omega-3 (Ảnh minh họa).

Chất béo chuyển hóa và thực phẩm chiên rán âm thầm gây viêm trong cơ thể. Thay thế chúng bằng thực phẩm giàu omega-3 như cá béo (cá hồi, cá mòi), hạt óc chó hay hạt lanh có thể cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, giảm triglyceride và hạ nguy cơ xơ hóa gan. Tất cả các yếu tố này đều giúp giảm nguy cơ ung thư gan.

7. Tỏi và hành

Tỏi và hành (Ảnh minh họa).

Không chỉ là gia vị quen thuộc, tỏi và hành còn chứa hợp chất lưu huỳnh, giúp gan tăng cường hoạt động thải độc. Các chuyên gia nhấn mạnh, ăn tỏi thường xuyên giúp giảm tích mỡ và cân bằng men gan ở những người có vấn đề về gan. Ngoài ra, nhóm thực phẩm này còn có khả năng ngăn ngừa tổn thương DNA - yếu tố then chốt trong phòng ngừa ung thư.

Nguồn: Times of India, Bộ Y tế