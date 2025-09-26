5 triệu chứng "không đau" của ung thư đại tràng: Người trẻ càng phải chú ý

Ung thư đại tràng, một trong những loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới, đang gia tăng nhanh chóng trong nhóm người dưới 50 tuổi, tờ Daily Mail thông tin. Một nghiên cứu được công bố vào ngày 15/12/2024 trên tạp chí Lancet Oncology chỉ ra rằng tỷ lệ ung thư đại tràng khởi phát sớm đang có xu hướng gia tăng tại các khu vực phát triển, công nghiệp hóa cao ở Bắc Mỹ, châu Âu, cũng như ở các quốc gia có thu nhập trung bình trên toàn cầu. Đây là một điều khiến các bác sĩ phải lo ngại do nhiều người thường bỏ qua các triệu chứng sớm của bệnh. Bởi lẽ các triệu chứng này thường không rõ ràng hoặc không gây đau đớn mà giống với các biểu hiện của các vấn đề sức khỏe thông thường.

5 triệu chứng "không đau" của ung thư đại tràng

Trả lời phỏng vấn trên Daily Mail, Jack Ogden, bác sĩ đa khoa tại Phòng khám Lagom (Bristol, Anh) đã chỉ ra 5 triệu chứng “không đau” và dễ bị bỏ qua của ung thư đại tràng. Bác sĩ Lagom nhấn mạnh những người dưới 50 tuổi càng phải chú ý.

1. Thiếu máu

Một trong những triệu chứng ít được chú ý nhất của ung thư đại tràng là thiếu máu do thiếu sắt. Đây là tình trạng cơ thể thiếu hụt hồng cầu, gây ra các triệu chứng như mệt mỏi bất thường, da tái, khó thở và cảm giác hụt hơi.

Điều này có thể xảy ra khi khối u trong đại tràng gây chảy máu âm ỉ, dẫn đến thiếu sắt và ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển oxy của máu. Bệnh nhân cũng có thể cảm thấy tim đập nhanh, chóng mặt.

2. Thay đổi thói quen đi vệ sinh

Một dấu hiệu khác dễ bị bỏ qua của ung thư đại tràng là sự thay đổi đột ngột trong thói quen đi vệ sinh. Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài hoặc khối phân trở nên hẹp như bút chì mà không có nguyên nhân rõ ràng có thể là dấu hiệu của khối u trong đại tràng. Các khối u có thể chặn một phần của đại tràng, khiến cho phân phải đi qua diện tích hẹp hơn và tạo ra phân có hình bút chì. Đây là một dấu hiệu "không đau" nhưng rất quan trọng của bệnh mà nhiều người không để ý.

3. Giảm cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân không lý giải được cũng là một dấu hiệu của ung thư đại tràng. Điều này không nhất thiết phải xảy ra đột ngột mà có thể là một quá trình diễn ra dần dần dù không thay đổi chế độ ăn uống hay tập luyện.

Giảm cân xảy ra có thể là do khối u làm tăng nhu cầu chuyển hóa của cơ thể, khiến bạn cảm thấy chán ăn và cơ thể không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng.

4. Chướng bụng và khó chịu ở bụng

Một trong những triệu chứng ít được chú ý nữa của ung thư đại tràng là cảm giác chướng bụng và khó chịu ở bụng. Người bệnh có thể cảm thấy đầy bụng, nặng bụng, khó chịu mà không rõ nguyên nhân. Cảm giác này có thể xảy ra sau khi ăn hoặc trong suốt ngày, khiến người bệnh cảm thấy no lâu và khó tiêu hóa. Đây là một dấu hiệu sớm của ung thư đại tràng mà nhiều người không nhận thức được, đặc biệt là khi triệu chứng này không gây đau đớn rõ rệt.

5. Có máu trong phân

Máu trong phân có thể là dấu hiệu của ung thư đại tràng, nhưng không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy. Máu có thể có màu đen hoặc ẩn đi và chỉ có thể phát hiện qua xét nghiệm phân. Máu màu đỏ tươi có thể là dấu hiệu của bệnh trĩ, nhưng nếu máu có màu đen, đó có thể là dấu hiệu của chảy máu ở phần trên của đại tràng. Việc bỏ qua triệu chứng này có thể khiến bệnh tiến triển nhanh chóng.

Chẩn đoán sớm là chìa khóa

Khi ung thư đại tràng được phát hiện sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm có thể lên tới 90%. Tuy nhiên, khi bệnh đã di căn, tỷ lệ sống sót chỉ còn lại 10%. Việc chú ý đến những dấu hiệu "không đau" trên có thể cứu sống nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, những người đang phải đối mặt với tỷ lệ mắc bệnh ung thư đại tràng gia tăng. Các bác sĩ khuyến cáo rằng nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số trên, đặc biệt khi triệu chứng kéo dài trên ba tuần, bạn nên đi khám bác sĩ ngay.

Theo nghiên cứu từ Cancer Research UK, hơn một nửa số ca ung thư đại tràng có thể phòng ngừa được. Các yếu tố như béo phì, sử dụng kháng sinh quá mức và ô nhiễm môi trường có thể là nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Vì vậy, việc tăng cường nhận thức và có thói quen sống lành mạnh là cực kỳ quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

