Ung thư dạ dày thường "để ý" tới những người có 5 thói quen này: Có 1 cũng phải bỏ ngay

Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư phổ biến trên thế giới và thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài.

Bên cạnh yếu tố di truyền, nhiều thói quen tưởng như vô hại trong cuộc sống hằng ngày cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Nếu đang duy trì một trong năm thói quen dưới đây, bạn nên cân nhắc thay đổi càng sớm càng tốt.

1. Thường xuyên ăn mặn

Ăn mặn làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày (Ảnh: iStock).

Đây được xem là một trong những yếu tố nguy cơ được nhắc đến nhiều nhất đối với ung thư dạ dày.

Các thực phẩm chứa nhiều muối như dưa muối, đồ hun khói, thịt chế biến sẵn hay các loại đồ ăn đóng gói có thể gây kích thích và tổn thương niêm mạc dạ dày nếu tiêu thụ quá nhiều. Theo các chuyên gia, việc ăn quá mặn trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ viêm dạ dày và tạo điều kiện cho các tổn thương tiền ung thư xuất hiện.

Một nghiên cứu của Đại học Vienna (Áo), được đăng tải trên tạp chí y học Gastric Cancer, đã chỉ ra những người ăn nhiều muối có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn 41% so với những người ăn với lượng vừa phải.

2. Hút thuốc lá

Không chỉ gây hại cho phổi, thuốc lá còn là "kẻ thù" của dạ dày. Các chất độc trong khói thuốc có thể làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày, đồng thời làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. OncoDaily, trang thông tin chuyên về ung bướu, cho hay nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hút thuốc lá làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

3. Uống nhiều nước ngọt và ăn quá nhiều đồ ngọt

Đồ uống có đường, bánh kẹo và các món ăn vặt nhiều đường không trực tiếp gây ung thư dạ dày, nhưng việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ béo phì và nhiều bệnh lý mạn tính khác.

Theo các chuyên gia, chế độ ăn quá nhiều đường trong thời gian dài có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe và có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa, trong đó có ung thư dạ dày.

4. Ăn quá ít rau xanh và trái cây

Rau củ và trái cây là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe đường tiêu hóa.

Khi khẩu phần ăn thiếu nhóm thực phẩm này, cơ thể có thể không được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết để bảo vệ niêm mạc dạ dày và chống lại các tổn thương tế bào. Các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì chế độ ăn đa dạng với nhiều rau xanh và trái cây tươi mỗi ngày.

5. Căng thẳng kéo dài

Nhiều người không nghĩ rằng áp lực tâm lý lại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe dạ dày.

Tình trạng căng thẳng kéo dài khiến cơ thể liên tục ở trong trạng thái "chiến đấu hoặc bỏ chạy", làm suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng đến nhiều chức năng sinh lý. Dù căng thẳng không phải nguyên nhân trực tiếp gây ung thư dạ dày, các nhà khoa học cho rằng nó có thể góp phần làm tăng nguy cơ bệnh tật nếu kéo dài trong thời gian dài.

Những dấu hiệu của ung thư dạ dày không nên bỏ qua

Ung thư dạ dày (Ảnh minh họa).

Ung thư dạ dày giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, một số dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện như:

Ợ nóng hoặc khó tiêu kéo dài

Đau bụng âm ỉ

Buồn nôn hoặc nôn kéo dài

Chán ăn

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Nôn ra máu hoặc có bất thường khi đi ngoài

Nếu các triệu chứng này kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh nên đi khám sớm để được đánh giá và tầm soát kịp thời.

Tổng hợp