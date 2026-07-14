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Ukraine tuyên bố tập kích tàu Nga trong đêm, tiếp tục đánh phá hậu cần hàng hải

Phương Anh/VTC News
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Ukraine tuyên bố đã tấn công thêm 15 tàu của Nga trong đêm 13/7, trong khuôn khổ chiến dịch liên tục nhằm vào mạng lưới hậu cần hàng hải của Moskva trên biển Azov.

Theo Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi, còn được biết đến với biệt danh “Madyar”, Ukraine tuyên bố tấn công thêm 15 tàu Nga trong đêm 13/7, trong khuôn khổ chiến dịch liên tục nhằm vào mạng lưới hậu cần hàng hải của Moskva trên biển Azov, nâng tổng số tàu bị tấn công trong 8 ngày qua lên 105 chiếc.

Một máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào một tàu Nga ở Biển Azov vào ngày 13/7. (Ảnh: Robert “Madyar” Brovdi / Telegram)

Biển Azov là tuyến đường thủy có ý nghĩa chiến lược đối với Nga, đóng vai trò là hành lang quan trọng phục vụ cả hoạt động hậu cần quân sự lẫn xuất khẩu dầu mỏ, ngũ cốc, thép và nhiều mặt hàng khác ra thị trường quốc tế.

Theo ông Brovdi, các đợt tấn công trong đêm nhằm vào 7 tàu chở dầu, 5 tàu hàng, 1 phà và 2 tàu kéo. Với các cuộc tấn công mới nhất, tổng số tàu Nga bị tập kích trong giai đoạn từ ngày 6-13/7 đã lên tới 105 chiếc, theo vị chỉ huy này.

Tờ Kyiv Independent cho biết không thể xác minh độc lập các tuyên bố trên cũng như mức độ thiệt hại của các tàu bị tấn công. Nga cũng chưa xác nhận các thông tin.

“Bộ máy hạ tầng trung chuyển trên bán đảo đang liên tục bị tập kích mỗi đêm, hoạt động lưu thông qua eo biển đã dừng lại và việc bốc dỡ hàng hóa bị cắt giảm xuống mức tối thiểu”, ông Brovdi viết trên Telegram, đề cập đến eo biển Kerch và hệ thống hậu cần phục vụ bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Ông Brovdi cũng cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công 11 cơ sở hạ tầng năng lượng tại Crimea và các vùng lãnh thổ khác do Nga kiểm soát trong khoảng thời gian từ ngày 12-13/7. Theo ông, các mục tiêu gồm 9 trạm biến áp, điểm trung chuyển của tuyến cầu điện Kuban-Crimea kết nối Crimea với lưới điện của Nga và một trạm bơm khí đốt.

Ông cũng tuyên bố lực lượng Ukraine đã phá hủy 5 khí tài phòng không của Nga, gồm một bệ phóng S-400 Triumf, một hệ thống Tor-M2, một hệ thống Pantsir-S1 và hai radar Nebo-U.

Thông báo mới nhất được đưa ra sau một loạt báo cáo gần như hằng ngày của ông Brovdi về các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền Nga trên biển Azov. Theo quân đội Ukraine, các tàu bị nhắm mục tiêu tham gia hỗ trợ hoạt động hậu cần quân sự của Nga thông qua vận chuyển hàng hóa và phục vụ hạ tầng cảng biển.

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Tags

Ukraine

Nga

hàng hải

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