Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine đã tấn công nhà máy quốc phòng VNIIR - Progress ở Cheboksary, thuộc Cộng hòa Chuvash, Liên bang Nga.

Theo trang Astra, vụ tấn công diễn ra vào sáng 10/6, khi tiếng nổ lớn của một tên lửa hành trình làm rung chuyển thành phố. Khi đó nó đã tấn công trúng mục tiêu.

Đối tượng của cuộc tấn công là nhà máy VNIIR - Progress, nơi sản xuất máy thu GNSS và ăng ten cho các hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, GPS và Galileo nhằm phục vụ Quân đội Nga.

"Chúng ta đang nói về các module loại Comet, được sử dụng rộng rãi trong bộ chống nhiễu của máy bay không người lái (bao gồm cả UAV cảm tử kiểu Shahed), cũng như trong tên lửa đạn đạo và hành trình Iskander-M cùng với Kalibr, hoặc bộ dụng cụ lập kế hoạch UMPK cho bom lượn tầm xa", trang Astra đưa tin.

Tên lửa Flamingo tấn công nhà máy VNIIR - Progress.

Nhà máy này nằm ở Cộng hòa Chuvash, cách biên giới Ukraine khoảng 1.000km, tại tọa độ 56.103191731855055, 47.26405753184066.

Sau vụ tấn công, một tiếng nổ lớn vang lên khắp thành phố, khói dày đặc bốc lên trời. Theo phân tích hình ảnh và video từ nguồn tin của Astra, vụ tập kích nhắm vào khu vực tòa nhà chính của doanh nghiệp.

Họ cũng lưu ý để bảo vệ cơ sở nói trên, người Nga đã lắp đặt các tháp canh với lưới căng để đánh chặn máy bay không người lái cảm tử.

Điều đáng chú ý đây không phải là lần tấn công đầu tiên của tên lửa hành trình Flamingo nhằm vào cơ sở này. Một vụ việc tương tự đã được ghi nhận vào đầu tháng 5/2026. Khi đó cư dân địa phương đã đăng tải nhiều đoạn video và hình ảnh về hậu quả của vụ việc, cho thấy thiệt hại khá nặng nề.

Tòa nhà chính của VNIIR - Progress bị hư hại sau khi trúng tên lửa hành trình Flamingo.

Việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Flamingo cho cuộc tấn công này đã được chính quyền địa phương xác nhận. Báo động phòng không đã được ban bố trong khu vực vào ban đêm, trong chính thành phố.

Ngoài tháng 5, các cuộc tấn công còn xảy ra vào ngày 18/2, khi một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại nhà máy.

Năm ngoái, sau cuộc tấn công ngày 9/6, nhà máy đã phải tạm ngừng hoạt động. Tiếp theo, doanh nghiệp lại bị tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 5/7/2025. Vụ việc khác xảy ra vào ngày 26/11 .