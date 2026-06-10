HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine phóng tên lửa Flamingo phá hủy nhà máy sản xuất thiết bị chống nhiễu chủ lực của Nga

Bạch Dương
|

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine đã tấn công nhà máy quốc phòng VNIIR - Progress ở Cheboksary, thuộc Cộng hòa Chuvash, Liên bang Nga.

Ukraine tấn công nhà máy VNIIR - Progress: Tên lửa Flamingo phá hủy cơ sở sản xuất Nga - Ảnh 1.

Theo trang Astra, vụ tấn công diễn ra vào sáng 10/6, khi tiếng nổ lớn của một tên lửa hành trình làm rung chuyển thành phố. Khi đó nó đã tấn công trúng mục tiêu.

Đối tượng của cuộc tấn công là nhà máy VNIIR - Progress, nơi sản xuất máy thu GNSS và ăng ten cho các hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, GPS và Galileo nhằm phục vụ Quân đội Nga.

"Chúng ta đang nói về các module loại Comet, được sử dụng rộng rãi trong bộ chống nhiễu của máy bay không người lái (bao gồm cả UAV cảm tử kiểu Shahed), cũng như trong tên lửa đạn đạo và hành trình Iskander-M cùng với Kalibr, hoặc bộ dụng cụ lập kế hoạch UMPK cho bom lượn tầm xa", trang Astra đưa tin.

Tên lửa Flamingo tấn công nhà máy VNIIR - Progress.

Nhà máy này nằm ở Cộng hòa Chuvash, cách biên giới Ukraine khoảng 1.000km, tại tọa độ 56.103191731855055, 47.26405753184066.

Sau vụ tấn công, một tiếng nổ lớn vang lên khắp thành phố, khói dày đặc bốc lên trời. Theo phân tích hình ảnh và video từ nguồn tin của Astra, vụ tập kích nhắm vào khu vực tòa nhà chính của doanh nghiệp.

Họ cũng lưu ý để bảo vệ cơ sở nói trên, người Nga đã lắp đặt các tháp canh với lưới căng để đánh chặn máy bay không người lái cảm tử.

Điều đáng chú ý đây không phải là lần tấn công đầu tiên của tên lửa hành trình Flamingo nhằm vào cơ sở này. Một vụ việc tương tự đã được ghi nhận vào đầu tháng 5/2026. Khi đó cư dân địa phương đã đăng tải nhiều đoạn video và hình ảnh về hậu quả của vụ việc, cho thấy thiệt hại khá nặng nề.

Ukraine tấn công nhà máy VNIIR - Progress: Tên lửa Flamingo phá hủy cơ sở sản xuất Nga - Ảnh 2.

Tòa nhà chính của VNIIR - Progress bị hư hại sau khi trúng tên lửa hành trình Flamingo.

Việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Flamingo cho cuộc tấn công này đã được chính quyền địa phương xác nhận. Báo động phòng không đã được ban bố trong khu vực vào ban đêm, trong chính thành phố.

Ngoài tháng 5, các cuộc tấn công còn xảy ra vào ngày 18/2, khi một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại nhà máy.

Năm ngoái, sau cuộc tấn công ngày 9/6, nhà máy đã phải tạm ngừng hoạt động. Tiếp theo, doanh nghiệp lại bị tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 5/7/2025. Vụ việc khác xảy ra vào ngày 26/11 .

Theo Militarnyi
Phát hiện hai con tàu chở dầu tiến về Trung Quốc, xác lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"
Tags

Ukraine

Nga

Trung Quốc

Galileo

Tên lửa Flamingo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Xe Trung Quốc lập kỉ lục giá tại Nga, cạnh tranh xe siêu sang châu Âu

Xe Trung Quốc lập kỉ lục giá tại Nga, cạnh tranh xe siêu sang châu Âu

01:30
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại