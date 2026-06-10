Phát hiện hai con tàu chở dầu tiến về Trung Quốc, xác lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"

Hai tàu chở dầu thô cỡ rất lớn có trọng tải 306.000 tấn.

Ngành công nghiệp đóng tàu thế giới vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử tại cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Lần đầu tiên trên quy mô toàn cầu, hai tàu chở dầu thô siêu lớn thuộc phân khúc 306.000 tấn được đặt tên và bàn giao đồng thời trong cùng một ngày. Sự kiện này không đơn thuần là một thắng lợi về mặt thương mại, mà là lời khẳng định đanh thép cho năng lực tự chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế đến chế tạo các "pháo đài di động" trên đại dương của quốc gia này.

"Cặp song sinh" phá vỡ giới hạn

Được phát triển và chế tạo bởi Công ty Công nghiệp nặng Hengli, hai siêu tàu mang tên EVROS và ACHELOOS sở hữu những thông số kỹ thuật khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Với chiều dài lên tới 332,8 mét, chiều rộng 60 mét và chiều sâu mạn 30 mét, mỗi chiếc tàu khi dựng đứng sẽ tương đương với một tòa chọc trời gần 110 tầng.

Về mặt động lực học, dù mang thân hình khổng lồ với trọng tải toàn phần lên tới 306.000 tấn, cả hai con tàu vẫn đạt được tốc độ hành trình khai thác ổn định ở mức 14,5 hải lý/giờ. Đây là vận tốc tối ưu giúp cân bằng giữa thời gian hải trình và hiệu quả kinh tế cho các tuyến vận tải dầu thô xuyên đại dương.

Việc bàn giao đồng thời hai phương tiện có quy mô cốt bệ lớn như vậy đòi hỏi năng lực điều phối hạ tầng xưởng đóng và năng lực hạ thủy ở cấp độ cực kỳ khắt khe. Trên thế giới, quy trình bàn giao thông thường của phân khúc tàu chở dầu thô siêu lớn luôn có độ trễ từ vài tháng đến nửa năm giữa các tàu cùng số hiệu để đảm bảo an toàn kỹ thuật. Việc rút ngắn khoảng cách này về con số 0 đã chính thức thiết lập một tiền lệ mới cho chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu.

Giải mã bài toán xanh trong kỷ nguyên hàng hải mới

Điểm tạo nên giá trị cốt lõi của thế hệ VLCC này không chỉ nằm ở kích thước, mà nằm ở hàm lượng công nghệ giải quyết bài toán môi trường khắt khe của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Trong bối cảnh ngành vận tải biển toàn cầu đang dồn lực cắt giảm dấu chân carbon, EVROS và ACHELOOS được xem là những đại diện tiêu biểu cho xu hướng "hàng hải xanh".

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các kỹ sư Trung Quốc đã tích hợp hệ thống xử lý khí thải tinh vi bậc nhất hiện nay. Nhờ những cải tiến mang tính đồng bộ này, lượng nhiên liệu tiêu thụ trên mỗi hải lý của cặp tàu đã giảm mạnh so với các thế hệ tàu cùng phân khúc được chế tạo cách đây 5 năm, mang lại lợi thế cạnh tranh khổng lồ cho các nhà vận hành trong bối cảnh giá năng lượng biến động.

Một trong những câu hỏi lớn nhất được đặt ra là làm thế nào Hengli Heavy Industries có thể hoàn thành việc đóng mới cùng lúc hai siêu tàu này vượt tiến độ hợp đồng ít nhất 3 tháng? Câu trả lời nằm ở việc tái cấu trúc toàn diện quy trình chế tạo thông qua các giải pháp công nghệ nặng.

Thay vì phương pháp đóng tàu truyền thống - nơi các cấu kiện được hàn lắp tuần tự từ đáy tàu lên tại đốc - xưởng đóng tàu Đại Liên đã áp dụng công nghệ module hóa quy mô lớn và tổng lắp ráp các phân đoạn siêu trọng. Theo quy trình này, các phần lớn của thân tàu được chế tạo, lắp đặt hoàn thiện hệ thống đường ống, dây cáp ngay tại nhà xưởng độc lập trước khi được cẩu hạng nặng đưa vào đốc tổng lắp.

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Song song đó, quy trình tiền trang bị kỹ thuật quy mô lớn được đẩy mạnh. Nghĩa là, các thiết bị cơ khí, bệ máy và hệ thống định vị được tích hợp vào các khối module ngay từ giai đoạn phôi. Điều này giúp giảm thiểu tối đa thời gian công nhân phải làm việc trong không gian hẹp, độc hại của khoang tàu sau khi định hình, từ đó tăng năng suất lao động lên gấp nhiều lần.

Sự kết hợp giữa tự động hóa thiết kế kỹ thuật số và phương pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại đã biến đại công trường đóng tàu thành một dây chuyền lắp ráp cơ khí chính xác, tạo tiền đề cho cú bứt tốc ngoạn mục về thời gian bàn giao.

Tương lai của bản đồ hàng hải thế giới

Cột mốc bàn giao cặp tàu EVROS và ACHELOOS là minh chứng sống động cho thấy sự chuyển dịch chuỗi giá trị của ngành đóng tàu Trung Quốc - từ vị thế một quốc gia chuyên gia công các loại tàu chở hàng rời, tàu định tuyến cỡ nhỏ giá trị thấp, vươn lên làm chủ các phân khúc có hàm lượng kỹ thuật và giá trị gia tăng cao nhất thị trường.

Sự thành công của dự án này không chỉ củng cố vị thế vững chắc của các doanh nghiệp đóng tàu vùng Đông Bắc Trung Quốc, mà còn tạo ra áp lực cạnh tranh trực tiếp lên các cường quốc đóng tàu truyền thống như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Khi các tiêu chuẩn môi trường quốc tế ngày càng siết chặt, những quốc gia làm chủ được công nghệ đóng tàu xanh, thông minh và có tốc độ giải phóng năng lực sản xuất tối ưu như thế này sẽ là những người định hình dòng chảy của thương mại hàng hải thế giới trong những thập kỷ tới.



