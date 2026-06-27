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Ukraine dùng tên lửa hiện đại nhất tấn công thành phố Volgograd của Nga

Hoàng Vân
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Ngày 27/6, Ukraine đã tiến hành tấn công tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở công nghiệp ở quận Krasnooktyabrsky, thuộc thành phố Volgograd của Nga.

Ukraine dùng tên lửa FP - 5 Flamingo tấn công cơ sở công nghiệp ở Volgograd năm 2026 - Ảnh 1.

Ukraine dùng tên lửa hiện đại nhất FP-5 Flamingo để tấn công các cơ sở công nghiệp ở thành phố Volgograd của Nga, ngày 27/6/2026.

Theo các báo cáo, tên lửa hành trình phóng từ mặt đất FP-5 Flamingo đã được sử dụng để tấn công cơ sở công nghiệp của Nga.

Loại vũ khí này được phát triển và sản xuất hàng loạt bởi công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine.

Các nguồn thông tin công khai phân loại vũ khí này là tên lửa hành trình hạng nặng, có khả năng mang đầu đạn nặng tới 1.150kg với tầm bắn lên tới 3.000km.

Tên lửa được trang bị động cơ phản lực và bay ở độ cao cực thấp để tránh hệ thống radar.

Do đầu đạn và mảnh vỡ tên lửa rơi xuống từ cuộc không kích mới nhất này của Ukraine, các xưởng của nhà máy quốc phòng Titan-Barrikady, chuyên sản xuất bệ phóng cho hệ thống tên lửa, đã bị hư hại nghiêm trọng.

Theo số liệu chính thức từ các dịch vụ khẩn cấp khu vực, tổng số công nhân bị thương tại cơ sở này là 10 người. Họ đang được điều trị y tế cần thiết.

Hiện chuyên gia, chuyên viên chất nổ và các quan chức điều tra vẫn đang tiếp tục làm việc tại hiện trường mảnh vỡ tên lửa để thu thập bằng chứng và đánh giá mức độ thiệt hại.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Tư lệnh Phòng không đang thảo luận về việc tăng cường an ninh cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu ở khu vực hậu phương của đất nước.

Theo Avia-pro
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Tags

Ukraine

Nga

Bộ tư lệnh Phòng không

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