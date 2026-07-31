Ukraine đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump thuyết phục tỷ phú Elon Musk cho phép sử dụng mạng lưới Starlink trong các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Tờ The Atlantic (Mỹ) dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết, trong các cuộc đàm phán kín tại Nhà Trắng hôm 28/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập luận rằng việc mở rộng khả năng tiếp cận mạng lưới vệ tinh Starlink sẽ cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các tên lửa đánh chặn phòng không Patriot ngày càng khan hiếm.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị này nhưng không đưa ra bất kỳ cam kết nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 28/7/2026. Ảnh: Getty

The Atlantic đưa tin, hiện tại, công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk chỉ cho phép Ukraine sử dụng mạng lưới Starlink trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả các khu vực do Nga kiểm soát như Crimea, trong khi chặn việc sử dụng dịch vụ này bên trong lãnh thổ Nga.

Do đó, các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine phải dựa vào các hệ thống định vị dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) kém chính xác hơn khi tấn công các mục tiêu bên kia biên giới.

Theo các nguồn tin, ông Zelensky đã nói với ông Trump rằng Ukraine cần có hệ thống nhắm mục tiêu chính xác hơn để phá hủy các bệ phóng tên lửa đạn đạo di động của Nga trước mùa đông - thời điểm Moscow dự kiến sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng tìm cách gặp ông Musk trong chuyến thăm Mỹ của mình, nhưng tỷ phú này được cho là đã từ chối.

Hiện tại, công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk chỉ cho phép Ukraine sử dụng mạng lưới Starlink trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả các khu vực do Nga kiểm soát như Crimea, trong khi chặn việc sử dụng dịch vụ này bên trong lãnh thổ Nga. Ảnh: TweakTown

Các nguồn tin cho biết Kyiv đã đề nghị Washington cung cấp 300 tên lửa đánh chặn Patriot; nhưng thay vào đó, Tổng thống Trump lại đề nghị cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa trong nước - một quá trình dự kiến sẽ mất nhiều năm trước khi đạt được sản lượng đáng kể.

Các quan chức Ukraine lập luận rằng việc mở rộng phạm vi phủ sóng của mạng lưới Starlink sẽ cung cấp một giải pháp nhanh hơn và rẻ hơn.

The Atlantic dẫn lời Denys Shtilerman - đồng sáng lập công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine - cho rằng máy bay không người lái (UAV) được dẫn đường bằng Starlink có thể vô hiệu hóa mối đe dọa từ tên lửa Nga hiệu quả hơn so với tên lửa đánh chặn.

“Thay vì bắn hạ những 'mũi tên', chúng tôi sẽ tấn công những 'người bắn cung'”, ông Shtilerman ví von.

Theo các nguồn tin, Ukraine cũng đề xuất sử dụng mạng lưới Starshield cấp quân sự của SpaceX nếu tỷ phú Musk từ chối cho phép triển khai Starlink, mặc dù các quan chức Ukraine cho biết Starshield sẽ đắt hơn và khó tích hợp hơn vào các hệ thống UAV hiện có.

Trong khi Kyiv đang tìm cách mở rộng quyền truy cập vào Starlink phục vụ cho nỗ lực chiến tranh hiện tại, họ cũng đang theo đuổi sự tự chủ lâu dài.

Công ty Stetman của Ukraine dự định bắt đầu triển khai một chòm sao vệ tinh quốc gia vào năm 2027, với mục tiêu cuối cùng là thay thế sự phụ thuộc vào các mạng lưới do nước ngoài vận hành như Starlink cho hoạt động liên lạc của chính phủ và quân đội Ukraine.



