Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thủ đô Moscow của Nga hiện được bảo vệ bởi một số hệ thống tên lửa tiên tiến nhất nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24-6 cho biết nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu vào những cơ sở mà Nga đang sử dụng cho cuộc xung đột với Kiev.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine mở rộng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Hôm 24-6, máy bay không người lái Ukraine đã làm mất điện tại thành phố lớn nhất ở bán đảo Crimea hiện do Moscow kiểm soát, đồng thời nhắm mục tiêu vào các cơ sở ở miền Trung và miền Nam nước Nga. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga đang ngày càng trầm trọng do Ukraine liên tục không kích các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng.

Theo các nguồn tin trong ngành, nhà máy lọc dầu Moscow ở thủ đô nước Nga sẽ phải ngừng hoạt động ít nhất 6 tháng sau khi bị hư hại nặng nề trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Điều này càng làm phức tạp thêm những nỗ lực của Nga trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên khắp cả nước.

Sản lượng các sản phẩm dầu mỏ và than cốc của Nga trong tháng 5 đã giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, với đà giảm đang tăng tốc so với trước đó.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đang biến Moscow thành một trung tâm phòng không kiên cố. Ông cho biết thủ đô của Nga hiện được bảo vệ bởi một số hệ thống tên lửa tiên tiến nhất nước này.

Trên kênh Telegram, ông cho hay các hệ thống chống tên lửa đạn đạo S-400 và S-500, được hỗ trợ bởi hệ thống phòng không Pantsir, đã được triển khai với hàng trăm bệ phóng quanh Moscow nhằm bảo vệ thành phố khỏi các mối đe dọa từ trên không.

Ông cũng thông tin thêm lực lượng Nga đã di chuyển gần 90 bệ phóng đến khu vực Valdai, nơi mà ông cho là gắn liền với giới lãnh đạo cấp cao của nước này. Trong khi đó, các thành phố khác chỉ còn lại một vài đơn vị phòng không.