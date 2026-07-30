Theo chuyên gia Ukraine, nước này đã mất đi thành phố Kostiantynivka trong khi quân Nga chỉ tiến một bước nữa sẽ khiến Sloviansk nguy ngập.

Chuyên gia quân sự Ukraine Yuriy Butusov tuyên bố, tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại một số khu vực trên mặt trận đã trở nên nguy kịch và có thể dẫn đến việc mất nốt các thành phố lớn còn lại ở Donbass.

Ông đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine “Liga”, khi bàn về số phận của các thành phố Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk, Sloviansk ở vùng Donetsk.

Vị chuyên gia này cho biết, tình hình không chỉ tồi tệ mà còn nguy kịch ở nhiều khu vực. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Kostiantynivka, lực lượng Nga đã chiếm được phần lớn thành phố (còn theo Bộ Quốc phòng Nga, thành phố đã bị chiếm hoàn toàn vào ngày 3/7).

Hiện nay, quân Nga đang tiến lên phía Bắc, bao vây hai bên sườn ở ngoại ô Druzhkivka và tiếp tục tiến công, trong khi các nhóm quân khác cũng chỉ còn cách Sloviansk vài km.

Ông cũng lưu ý tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trở nên phức tạp hơn do sự thay đổi Tổng Tư lệnh và các tướng lĩnh thuộc quyền trong những ngày gần đây.

Theo ông, ban lãnh đạo quân đội mới cần có thời gian để hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng quân Nga không cho các tướng lĩnh mới của Ukraine thời gian để bắt nhịp với cuộc chiến. Tình hình đang diễn biến quá nhanh, nhanh đến mức bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi ông Butusov rằng: Liệu tân Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatiy có thể giữ vững được những thành phố cuối cùng ở Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Ukraine hay không.

Nhà phân tích này cho biết, tình hình ở Donetsk “rất nguy kịch” và bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc đưa ra quyết định hoặc quyết định không đủ nhanh chóng sẽ dẫn đến việc các thành phố đó rơi vào tay quân Nga.

Chuyên gia Butusov cũng chỉ ra tình hình ngày càng xấu đi ở vùng Kharkiv và phần nào đó ở Sumy, nơi quân Nga đã nỗ lực thiết lập các vùng đệm an ninh sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Theo ông, căng thẳng đang gia tăng ở khu vực Kazachya Lopan ở vùng Kharkiv, chính là nơi mà trước đây tân Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Mykhailo Drapaty đã chỉ huy một nhóm quân phòng thủ của Ukraine.