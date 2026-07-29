Người Nga ồ ạt rút hàng trăm tỷ rúp khỏi ngân hàng: Điều gì đang xảy ra?

Ngân hàng Trung ương Nga đang cố gắng giải quyết vấn đề.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga, lượng tiền mặt lưu thông đã tăng 513 tỷ ruble trong nửa đầu tháng 7, sau khi tăng 479 tỷ ruble trong tháng 6.

Kể từ đầu tháng 2, tổng lượng tiền mặt đã tăng hơn 2,4 nghìn tỷ ruble.

Không thể thanh toán thẻ, người Nga đổ xô rút tiền mặt

Sự gia tăng đột biến này diễn ra trong bối cảnh Ukraine liên tục tấn công bằng máy bay không người lái khiến Moscow phải cắt mạng internet di động trên diện rộng khắp cả nước, khiến nhiều người không thể thanh toán bằng thẻ.

Moscow cho biết việc cắt mạng nhằm mục đích chống lại các cuộc tấn công.

"Về bản chất, đã xảy ra tình trạng mất cân bằng giữa lượng tiền quay trở lại ngân hàng và lượng tiền người dân rút ra", nhà kinh tế Igor Lipsits nói với tờ The Moscow Times.

Việc người dân đổ xô rút tiền mặt đã khiến các ngân hàng thiếu hụt thanh khoản bằng đồng ruble, buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải tăng mạnh cho vay đối với lĩnh vực này.

Người Nga ồ ạt rút tiền mặt. Ảnh: Reuters

Trong ba tuần đầu tháng 7, ngân hàng trung ương đã cung cấp cho các ngân hàng thêm 2.099 nghìn tỷ ruble (23,5 tỷ euro).

"Ngân hàng Trung ương Nga đang cố gắng giải quyết vấn đề thanh khoản bằng cách tái cấp vốn cho hệ thống ngân hàng, chủ yếu là các ngân hàng lớn nhất", nhà kinh tế Alexander Abramov nói với tờ The Moscow Times.

Các nhà mạng viễn thông Nga cũng thừa nhận sự sụt giảm đáng kể trong việc sử dụng internet di động trên toàn quốc – lên tới 40% ở một số khu vực. Nhìn chung, dự kiến mức giảm trên toàn quốc lên tới 10% vào cuối năm nay.

Ngày 17/7, Điện Kremlin giải thích việc ngắt Internet di động tại một số khu vực ở Nga để ngăn các cuộc tấn công bằng drone, nhằm vào các công trình dân sự.

Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin giải thích động thái này có cơ sở vì lý do an ninh, trước nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào các công trình dân sự.

Các drone thường sử dụng tín hiệu di động để hỗ trợ nhắm mục tiêu.

Trước đó một loạt khu vực tại Nga bắt đầu hạn chế hoạt động của Internet di động, liên quan đến các cuộc tấn công của thiết bị bay không người lái (drone).

Những vùng này bao gồm Udmurtia, Nizhny Novgorod, Saratov và cả vùng xa xôi như Omsk.

Một số khu vực chuẩn bị bản đồ đặc biệt, cả trực tuyến và ngoại tuyến, gồm những điểm có thể sử dụng WiFi miễn phí.

Ukraine đẩy nhanh tấn công, buộc Nga vào bàn đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết lực lượng của ông đã tấn công một cảng xuất khẩu ở vùng Rostov phía tây, cũng như các cơ sở dầu mỏ ở các vùng Yaroslavl và Udmurtia cách xa tiền tuyến.

Ukraine đã bắn hàng trăm máy bay không người lái về phía Nga hôm thứ Hai, nhắm mục tiêu vào các cơ sở xuất khẩu và năng lượng khi nước này tiếp tục chiến dịch gây áp lực lên khả năng chiến tranh của Nga.

"Đêm qua, các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng tôi đã có hiệu quả ở vùng Rostov. Một cảng xuất khẩu cách tiền tuyến khoảng 250 km đã bị tấn công", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Ukraine đã leo thang các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Nga trong những tháng gần đây, một phần để gây áp lực buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán sau gần bốn năm rưỡi chiến tranh.

Kiev đã tấn công các thị trấn của Nga xa xôi như vùng Ural và Siberia, chủ yếu là gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, máy bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công 14 cơ sở năng lượng ở Crimea do Nga chiếm đóng trong ba ngày qua.