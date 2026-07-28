Nước Nga vừa chịu một đòn giáng không ai mong đợi

Nga thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại kinh tế đáng kể.

Ukraine tấn công Nga tới tấp

Một loạt cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào các kho hàng của Wildberries – nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga – đã khiến lượng hàng hóa trị giá hàng trăm triệu USD bị thiêu rụi.

Cuối tuần qua, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công các trung tâm phân phối của Wildberries tại Elektrostal (vùng Moscow) và Kotovsk (vùng Tambov). Đến sáng sớm 22/7, làn sóng tấn công thứ hai tiếp tục nhắm vào các kho hậu cần ở Krasnodar và Stavropol.

Cùng thời điểm, một cuộc tấn công bằng UAV tại vùng Voronezh ở tây nam nước Nga cũng buộc Wildberries phải đóng cửa một kho hàng tại đây.

Ngày 24/7, nhà sản xuất tên lửa và UAV FirePoint của Ukraine tuyên bố máy bay không người lái FP-1 đã tấn công thêm hai trung tâm hậu cần của Wildberries, gồm khu phức hợp hậu cần Shushary ở St. Petersburg và cơ sở Utkina Zavod tại vùng Leningrad, cùng trung tâm hậu cần Simferopol của công ty ở Crimea.

Theo CNN, Wildberries xác nhận trong cùng ngày rằng trung tâm tại Simferopol đã được sơ tán, còn hoạt động tại Shushary và Utkina Zavod tạm thời bị đình chỉ.

Ngày 18/7, làn khói bốc lên từ đám cháy tại khu phức hợp hậu cần của công ty thương mại điện tử Wildberries, Nga. Ảnh: AFP

Các cuộc tấn công nhằm vào Wildberries – doanh nghiệp được ví như Amazon của Nga – đã đưa tác động của cuộc chiến ở Ukraine đến gần hơn với người dân Nga khi làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và sinh kế của họ. Đồng thời, đây cũng là bước leo thang trong chiến dịch "chiến tranh kinh tế" của Kiev, vốn trước đó đã nhiều lần sử dụng UAV tầm xa tấn công các nhà máy lọc dầu, gây ra tình trạng xếp hàng dài mua xăng tại nhiều nơi trên khắp nước Nga.

Các vụ tấn công cũng gây thương vong đáng kể. Theo giới chức địa phương, bảy người thiệt mạng tại Kotovsk và một người thiệt mạng ở Elektrostal. Trong đợt tấn công mới nhất ở miền nam nước Nga, thống đốc vùng Krasnodar cho biết ít nhất một người đã tử vong.

Kiev thừa nhận đứng sau các cuộc tấn công vào kho hàng của Wildberries và cho rằng đây là mục tiêu quân sự hợp pháp vì các cơ sở này cung cấp hàng hóa cho lực lượng Nga trên tiền tuyến ở Ukraine.

Trong tuyên bố ngày 25/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dù không nêu đích danh Wildberries, cho biết "các cơ sở hậu cần lớn đã bị tấn công" vì chúng được sử dụng để "cung cấp các linh kiện bị cấm vận phục vụ sản xuất máy bay không người lái và thiết bị định vị".

Ở chiều ngược lại, chính phủ Nga bác bỏ cáo buộc Wildberries cung cấp hàng hóa cho quân đội.

Nga thừa nhận thiệt hại

Tuy nhiên, Điện Kremlin thừa nhận các cuộc tấn công đã gây thiệt hại kinh tế đáng kể. Trả lời câu hỏi ngày 22/7 về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Tình hình thực sự khó khăn do những tổn thất mà cả công ty và các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu."

Quy mô thiệt hại kinh tế hiện vẫn chưa được xác định đầy đủ. Theo Forbes bản tiếng Nga, các ước tính sơ bộ cho thấy Wildberries đã mất khoảng 9% diện tích kho bãi, và việc khôi phục năng lực này có thể tiêu tốn tới 33 tỷ ruble (421 triệu USD). Báo cáo cũng ước tính giá trị hàng hóa của các nhà bán hàng bị thiệt hại có thể lên tới ít nhất 150 tỷ ruble (1,9 tỷ USD).

Trong khi đó, nhật báo kinh doanh Kommersant cho rằng chuỗi các cuộc tấn công bằng UAV đã ảnh hưởng đến khoảng 10% tổng năng lực hậu cần của Wildberries.

Nhiều doanh nhân Nga sử dụng Wildberries để phân phối hàng hóa đã lên mạng xã hội than phiền về thiệt hại nặng nề mà các cuộc tấn công gây ra.

Trực thăng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại khu phức hợp hậu cần của Wildberries, Nga. Ảnh: AFP

"Mất trắng khoảng 40% doanh thu," một nhà bán lẻ thời trang viết trên Threads.

Người này chia sẻ thêm: "Dĩ nhiên, so với mạng sống con người thì đó chỉ là tiền bạc. Điều quan trọng nhất là chúng tôi và những người thân yêu được an toàn, khỏe mạnh. Chúng tôi chưa bao giờ lưu trữ lượng hàng hóa lớn như vậy tại kho của Wildberries. Tuy nhiên, do các yêu cầu mới, chúng tôi buộc phải gấp rút chuyển hàng từ kho riêng, đóng gói lại và vận chuyển đến Wildberries."

Một số nhà bán lẻ khác cho biết Wildberries gần đây đã sửa đổi điều khoản dịch vụ, trong đó quy định công ty không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh từ các cuộc tấn công bằng UAV.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên nhật báo kinh doanh RBC, nhà sáng lập Wildberries Tatyana Kim cho biết công ty đang làm việc với chính quyền Nga để tìm các biện pháp hỗ trợ người bán bị ảnh hưởng, bao gồm khả năng giảm hoặc giãn nghĩa vụ thuế.

"Hôm nay chúng tôi đã làm việc với một trong các cơ quan, cụ thể là Cục Thuế Liên bang, để thảo luận về các biện pháp giảm bớt gánh nặng thuế cho những doanh nhân bị ảnh hưởng. Đây không phải là miễn thuế hoàn toàn, mà là xem xét khả năng gia hạn thời hạn nộp thuế hoặc các cơ chế tương tự," bà Kim nói.